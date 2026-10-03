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Trapný moment před UFC 332. Organizace zapomněla na tlumočníka pro Atebu Gauthiera

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Tisková konference před UFC 332 nabídla trapný moment pro samotnou organizaci. Ateba Gauthier odpovídal francouzsky, jenže na místě chyběl tlumočník a Dana White se za chybu veřejně omluvil.
Trapný moment před UFC 332. Organizace zapomněla na tlumočníka pro Atebu Gauthiera

Trapný moment před UFC 332. Organizace zapomněla na tlumočníka pro Atebu Gauthiera

Zdroj: UFC
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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