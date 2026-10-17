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Tramvaje zblízka i ukázky údržby. Vozovna Pankrác zve na den otevřených dveří

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Dopravní podnik dnes pořádá Den otevřených dveří ve vozovně Pankrác. Od 10 do 16 hodin nabídne prohlídky technologií, simulátor jízdy, ukázku mytí i doprovodný program. Dopravu budou na místo zajišťovat dvě tramvajové linky, a to pravidelná linka 18 a speciální polookružní linka 48.
Tramvaje zblízka i ukázky údržby. Vozovna Pankrác zve na den otevřených dveří

Tramvaje zblízka i ukázky údržby. Vozovna Pankrác zve na den otevřených dveří

Zdroj: Ema Dvořáková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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