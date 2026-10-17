Tramvaje zblízka i ukázky údržby. Vozovna Pankrác zve na den otevřených dveří

Tramvaje zblízka i ukázky údržby. Vozovna Pankrác zve na den otevřených dveříPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tramvaje zblízka i ukázky údržby. Vozovna Pankrác zve na den otevřených dveříZdroj: Ema Dvořáková
Článek byl publikován 17.10.2026 05:00
Karlštejn, Karlův most, korunovační klenoty, vše na jednou místě a vyrobeno z tisíců LED diod. To je...
Cestující, kteří v úterý 20. října využijí Smíchovské nádraží, čeká velká změna. Nastupovat a vystupovat...
Hasiči, záchranáři a policisté zasahují v centru Prahy, kde na terase restaurace explodovalo plynové...
Když prezident Petr Pavel odletěl na soukromou cestu do Maroka, řešilo se, kdo je majitelem letadla, kterým...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →