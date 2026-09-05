Tramvaják Mirek nabídne byt čtyřem ztroskotancům, pak o něj uzavře sázku. Boží plán na Nově slibuje průšvihy i slzy

Nový seriál Boží plán na Nově začal rozplétat osudy několika hrdinů. Tramvaják Mirek přišel o ženu. VIPživot zaznamenal, že se nestáhl do sebe, ale otevřel svůj pražský byt čtveřici lidí po životních karambolech, a pak
nad celým spolubydlením uzavřel sázku s cynickým revizorem. Hraje se o střechu nad hlavou. Boží plán není další bezbolestná komedie o partě kamarádů. Je to test, jestli český divák vezme seriál, který se tváří jako oddechovka, ale uvnitř řeší rozvody, ztrátu a pokus o sebevraždu. Pět cizích lidí, jeden byt, žádná záchranná síť
Jádro seriálu tvoří pětice, která se potkává v Mirkově bytě. Tomáš Jeřábek hraje tramvajáka, který po smrti ženy
nepřestal věřit, že každý si zaslouží druhou šanci, a tuhle víru žene tak daleko, že riskuje vlastní domov. Kolem něj se usadí čtyři ztroskotanci: Adam (Marek Lambora) – kariérista, který neumí pustit city k sobě, natož k vlastním dětem. Lukáš (Václav Matějovský) – bezstarostný pohodář se střídavou péčí o syna, který zodpovědnost bere jako cizí slovo. Hynek (Filip Březina) – přehnaně hodný muž po rozpadu manželství, jehož submisivita okolí spíš dráždí, než dojímá. Julie (Michaela Petřeková) – Bruntálačka, která utekla do Prahy hledat sama sebe místo „dobrého vdání“.
Postavy jsou napsané záměrně ostře. Žádný z nich není na první dobrou sympatický, a přesně v tom je sázka tvůrců na to, že se divák nechá vtáhnout do jejich proměny.
Zdroj fotografie: Nextfoto Sázka, která rámuje celou sezonu
Nad společným bydlením visí sázka mezi Mirkem v podání Tomáše Jeřábka a revizorem, kterého hraje Jan Vondráček. Hraje se o střechu nad hlavou celé party. Nejde o jednorázový háček z pilotního dílu.
Sázka funguje jako zastřešující linka celé sezony o 24 epizodách. Každý konflikt mezi spolubydlícími, každý průšvih i každé sblížení posouvá misky vah. Mirek není psaný jako rozumný pragmatik, je to člověk, který svou víru v dobro druhých žene až do bodu, kde to přestává být laskavost a začíná být hazard.
Oneplay seriál žánrově řadí jako komedii i drama. Nova mluví o „boží zábavě“. Recenze po prvním dílu ale ukazují, že balanc mezi lehkostí a vážností bude hlavní test celého projektu. Seznam Zprávy mluví o příjemném překvapení, Novinky o pomalejším rozjezdu, Kinobox chválí schopnost být krutý i vtipný, ale vytýká problematické postavy. Za seriálem stojí stejný tvůrčí tým jako za Jednou rodinou: scenáristé Lucie Konečná a Martin Šimiček, producentské duo Simona Brdičková a Lukáš Borovička. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Co rozhodne o úspěchu
Podle nás nejsilnější háček Božího plánu není samotná parta outsiderů v jednom bytě. Takových seriálů česká televize viděla dost. Skutečný test je jiný: jestli divák Novy, zvyklý na jasně čitelné žánrové škatulky, přijme seriál, který mu pod rouškou úterní oddechovky servíruje vážné vztahové pády. Pokud ano,
Nova si otevře prostor, který dosud patřil spíš streamovacím platformám. Pokud ne, zůstane Boží plán zajímavým pokusem s rozpačitým ohlasem. Mirek vsadil byt na to, že cizí lidé dokážou žít spolu. Nova vsadila úterní primetime na to, že český divák snese komedii, ve které se občas pláče doopravdy.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová