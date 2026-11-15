Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Tragický požár domu v Dětřichově. Jeden člověk zemřel, další se zranil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Devět jednotek hasičů zasahovalo v neděli před pátou hodinou ráno u požáru rodinného domu v Dětřichově, místní části Uničova. Z hořící a silně zakouřené budovy zachránily jednoho zraněného člověka, při následném průzkumu však nalezly další osobu bez známek života.
Tragický požár domu v Dětřichově. Jeden člověk zemřel, další se zranil

Tragický požár domu v Dětřichově. Jeden člověk zemřel, další se zranil

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 15:36

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
DRBNA HISTORIČKA: Prostějov je Mekkou filmařů. Působilo zde Studio amatérského filmu
DRBNA HISTORIČKA: Prostějov je Mekkou filmařů. Působilo zde Studio amatérského filmu
Vánoční strom už stojí na Horním náměstí. Rozsvítí se 22. listopadu
Vánoční strom už stojí na Horním náměstí. Rozsvítí se 22. listopadu

Olomouc má svou letošní vánoční dominantu. Na Horní náměstí dorazil v neděli časně ráno přibližně...

Kamila už šestnáct let pečuje o druhé. Pečovatelka není služka, říká
Kamila už šestnáct let pečuje o druhé. Pečovatelka není služka, říká

Kamila Černá z Charity Prostějov vstupuje každý den do domácností lidí, kteří se bez cizí pomoci neobejdou....

Policista a hasič vynesli imobilní ženu z hořícího domu. Za záchranu dostali cenu
Policista a hasič vynesli imobilní ženu z hořícího domu. Za záchranu dostali cenu

Z hořícího rodinného domu v Týně nad Bečvou vynesli policista Otomar Barfus a hasič Michal Čechák imobilní...

Olomoucká charita našla dárce pro 500 ukrajinských dětí. Jde o rekordní počet
Olomoucká charita našla dárce pro 500 ukrajinských dětí. Jde o rekordní počet

Rekordních 500 ukrajinských dětí zapojených do projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu našlo svého dárce....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.