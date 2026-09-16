Tragické prázdniny na silnicích: Smrtelných nehod přibylo, nejčastěji chybovali řidiči

Česká policie vyšetřovala během letošních letních prázdnin celkem 15 644 dopravních nehod. Při kolizích zemřelo 100 lidí, což představuje meziroční nárůst o více než třináct procent. Policisté zároveň zaznamenali nejnižší počet těžce zraněných od roku 1990. Letošní letní prázdniny přinesly na česká silnice smíšené výsledky. Policie České republiky evidovala celkem 15 644 dopravních nehod, což je o 908 případů více než ve stejném období předchozího roku, tedy nárůst o 6,2 %. Stoupl i počet usmrcených, a to o 12 na celkových 100 osob, a přibylo také lehce zraněných. Na druhé straně počet těžce zraněných klesl na 340, nejnižší hodnotu za prázdniny od roku 1990. Stovka usmrcených odpovídá úrovni roku 2021 a v historickém srovnání jde stále o výrazně lepší číslo než v minulých dekádách. V rekordním roce 1993 zemřelo o prázdninách na silnicích 291 lidí, tedy téměř třikrát více než letos. I celkový počet nehod zůstává pod hodnotami, které byly běžné v letech 2016 až 2021. Přesto statistiky znovu potvrzují, co se každý rok opakuje. „U nejzávažnějších nehod se opakují stejné příčiny, nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení a špatné vyhodnocení dopravní situace," sdělil ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď a zdůraznil, že jde o faktory, které může každý řidič ovlivnit vlastním rozhodnutím ještě před nastartováním motoru. Nejčastější příčinou nehod celkově bylo nevěnování se plně řízení vozidla, odpovědné za více než pětinu všech případů. Mezi smrtelnými nehodami však jednoznačně vede nepřiměřená rychlost, za níž následují přejetí do protisměru a nezvládnutí řízení. Nevěnování se řízení se výrazně promítá do celkových čísel, smrtelných nehod je ale v jeho důsledku méně. Jedna skupina účastníků silničního provozu dominuje mezi oběťmi zcela zřetelně. Motocyklisté, kteří tvoří jen zlomek veškerého provozu, představovali letos největší skupinu usmrcených, celkem jich zahynulo 32, tedy téměř třetina všech obětí prázdnin. Přitom data boří zažitý mýtus o mladých a nezkušených jezdcích jako hlavním rizikovém faktoru. Nejvíce usmrcených bylo ve věkové skupině 45 až 54 let, zastoupeny ale byly téměř všechny věkové kategorie včetně jezdců nad 65 let. Fatální nehody se staly jak na výkonných strojích nad 1 000 cm³, tak na výrazně slabších motocyklech. Typickým scénářem zůstávají nepřiměřená rychlost v zatáčce a následný střet se stromem, svodidly nebo jinou pevnou překážkou, případně přehlédnutí motocyklisty jiným řidičem při odbočování. Naopak pozitivní zprávy přicházejí z oblasti jízdy pod vlivem alkoholu. Policie zaznamenala 870 takových nehod, o 36 méně než loni, počet usmrcených klesl na 6, tedy o čtyři. Klesla i čísla zraněných v obou kategoriích. Podle policistů jde o jasný signál, že dlouhodobé zaměření policejních kontrol na alkohol za volantem přináší konkrétní výsledky. Policie hodlá v nastaveném kurzu pokračovat. Kontroly se budou soustředit na rychlost a rizikové způsoby jízdy, zvláštní pozornost dostanou motocyklisté, a to zejména na oblíbených motorkářských trasách a úsecích, které jezdce přitahují. Zdroj: Policie ČR