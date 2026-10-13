Tragická zpráva pro televizní fanoušky: Zemřel populární seriálový herec, jehož životní role zasáhla naprosto každého

Hvězda seriálu Tak jde čas náhle zemřela ve svém domě. Záchranáři se herce sice pokusili oživit, bohužel ale neúspěšně.
Americký herec Robert Kelker-Kelly zemřel ve věku 62 let. Největší popularitu mu přinesla role Bo Bradyho v dlouholetém seriálu Tak jde čas. Herec zemřel náhle 3. října ve svém domě v Missouri. Krátce předtím si podle policie stěžoval na bolest na hrudi a následně přestal reagovat. Záchranáři se ho pokusili oživit, jejich snaha ale nebyla úspěšná. Přesná příčina úmrtí zatím nebyla úřady zveřejněna.
Bo Brady mu přinesl největší slávu
Policisté a zdravotníci vyrazili k hercovu domu poté, co obdrželi oznámení o muži v bezvědomí, který nedýchá, uvedl web TMZ. Podle policie si Kelker-Kelly krátce předtím stěžoval na bolest na hrudi. „Krátce předtím, než přestal reagovat, si údajně stěžoval na bolest na hrudi,“ uvedla policejní mluvčí Melissa Dossová. Záznam komunikace záchranných složek následně podle amerických médií zmiňoval srdeční zástavu. Policie zároveň uvedla, že na místě nic nenasvědčovalo cizímu zavinění.
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Pro diváky zůstane Kelker-Kelly spojený především s postavou policejního detektiva Bo Bradyho v seriálu Tak jde čas. Hrál ho v letech 1992 až 1995 a do role nastoupil po Peteru Reckellovi. Ten se k postavě později znovu vrátil. Kelker-Kelly přitom předem počítal s tím, že změnu obsazení nemusí fanoušci přijmout. „Věděl jsem, že Reckell je v té roli oblíbený, a počítal jsem s určitým odporem, ale ten nikdy nepřišel,“ vzpomínal později.
Jeho televizní kariéra ale byla mnohem širší. Na obrazovce se poprvé objevil v roce 1987 jako Sam Fowler v seriálu Another World. Později se do něj vrátil v jiné roli a podle magazínu The Hollywood Reporter nakonec účinkoval ve více než 400 epizodách. Zahrál si také Stavrose Cassadina v seriálu General Hospital a objevil se v soap opeře Port Charles. Mimo herectví se věnoval také létání a pracoval jako profesionální pilot. Na Světě Kreativity jsme psali o dalším smutném skonu, producenta Jeremyho Thomase.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu TMZ, TheHollywoodReporter, Instagram tmztv
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