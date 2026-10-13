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Tragická zpráva pro televizní fanoušky: Zemřel populární seriálový herec, jehož životní role zasáhla naprosto každého

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Hvězda seriálu Tak jde čas náhle zemřela ve svém domě. Záchranáři se herce sice pokusili oživit, bohužel ale neúspěšně.
svíčky

svíčky

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:53

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