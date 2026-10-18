Tragédie v pětihvězdičkovém hotelu v Egyptě. Jedenáctiletý chlapec zemřel, další dítě skončilo v nemocnici

K neštěstí došlo ve středu 14. října ve večerních hodinách v prostorách hotelového komplexu nedaleko bazénu. Jedenáctiletý chlapec trávil dovolenou se svou rodinou, která do Egypta přicestovala z Moskvy. Podle dosavadních svědectví si děti hrály na houpacích sítích umístěných v zahradě resortu. Chlapec měl při seskoku nebo pádu z houpací sítě dopadnout na trávník poblíž stromu, u něhož se nacházelo elektrické vedení zahradního osvětlení. Následně utrpěl zásah elektrickým proudem, který se mu stal osudným. Přesný průběh události ani technická příčina smrtelného zranění zatím nebyly oficiálně objasněny.
Druhé dítě se snažilo kamarádovi pomoci
Drama se podle zveřejněných svědectví odehrálo během několika okamžiků. Když chlapec po zásahu proudem zůstal ležet, další dítě se mu pokusilo pomoci a odtáhnout jej z nebezpečného místa. Také ono však mělo přijít do kontaktu s elektrickým proudem a utrpět zranění. Na místo byla přivolána záchranná služba, která zraněného převezla do místního zdravotnického zařízení. První zprávy uváděly jeho hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Podrobnější informace o aktuálním zdravotním stavu druhého dítěte zatím nebyly spolehlivě potvrzeny.
Pozornost se následně soustředila na prostor kolem stromu, kde mělo být instalováno dekorativní osvětlení. Podle některých svědků se elektrické kabely nacházely přímo na trávníku a mohly být vystaveny vlhkosti. Objevila se také svědectví, podle nichž hotelový personál v podvečerních hodinách zaléval zahradu. Není však prokázáno, zda byl trávník v okamžiku nehody skutečně mokrý, nebo zda voda přispěla k úrazu. Tyto okolnosti bude nutné posoudit při technickém vyšetřování, které má určit skutečný zdroj elektrického proudu.
Otec upozornil na možné selhání elektrického jištění
Nové podrobnosti zveřejnil 17. října otec zemřelého chlapce. Podle jeho vyjádření mohlo mít na tragických následcích podíl chybějící ochranné zařízení, které by při nebezpečném úniku proudu automaticky přerušilo napájení. Otec se domnívá, že elektrický obvod zahradního osvětlení nebyl dostatečně zabezpečen a jeho syn zůstal pod napětím příliš dlouho. Jde však o tvrzení pozůstalého, nikoli o závěr dokončené odborné kontroly. Zatím není veřejně doloženo, jaké ochranné prvky byly v hotelové elektroinstalaci použity, ani zda některý z nich selhal. Případná odpovědnost provozovatele hotelu proto dosud nebyla stanovena.
Elektrická zařízení instalovaná ve venkovních prostorách musejí být chráněna před nepříznivými vlivy prostředí, zejména před vlhkostí a mechanickým poškozením. Významnou bezpečnostní úlohu plní proudové chrániče, které při zjištění rozdílu mezi proudem přitékajícím a odtékajícím elektrickým obvodem dokážou napájení rychle odpojit. Ani tato ochrana však nedokáže zabránit všem typům úrazů. Při kontaktu člověka s částí elektrického zařízení pod napětím může proud vyvolat závažné poruchy srdečního rytmu nebo zástavu srdce. Nebezpečí přitom hrozí také osobám, které se zasaženému snaží pomoci přímým dotykem. Záchrana proto musí začít bezpečným přerušením přívodu elektrické energie a přivoláním odborné pomoci.
Rodina čeká na vyřízení převozu těla
Úmrtí nezletilého ruského občana potvrdilo velvyslanectví Ruské federace v Egyptě. Konzulární pracovníci začali spolupracovat s místními úřady a poskytovat pomoc rodičům při vyřizování nezbytných dokumentů. Součástí postupu je také zajištění převozu těla dítěte do vlasti. Diplomaté zároveň udržují kontakt s egyptskou prokuraturou a dalšími příslušnými institucemi. Podle dostupného vyjádření velvyslanectví nebyly při vyřizování těchto záležitostí zaznamenány úmyslné překážky. Rodina tak nadále čeká na dokončení potřebných úředních postupů.
Případem se zabývají egyptské úřady, které mají objasnit okolnosti smrtelného zranění. Důležitá bude zejména kontrola elektrických rozvodů, zabezpečení zahradního osvětlení a případných ochranných zařízení. Ruský svaz cestovního ruchu již dříve upozornil, že bez oficiálních výsledků není možné vyvozovat závěry o příčině nehody nebo postupu hotelového personálu. Veřejně potvrzené stanovisko vedení hotelu k technické příčině úrazu zatím není k dispozici. Není tedy možné určit, zda tragédii způsobila závada elektroinstalace, nedostatečné zabezpečení kabelů, nebo souběh několika okolností.
zdroje: BBC, Euronews, Daily Mail