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Tradiční marikle z kynutého těsta: Podávejte je s kuřetem na šťávě a připomeňte si kouzlo starých receptů

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Když chci uvařit něco sytého, domácího a bez zbytečné složitosti, často skončím u mariklí a kuřete na šťávě. Placky z kynutého těsta s kefírem jsou měkké, vláčné a na suché pánvi hotové raz dva, zatímco kuře se mezitím pomalu dusí na cibulovém základě. Je to přesně ten typ jídla, který voní po poctivé kuchyni a u stolu se po něm jen zapráší.
Obrázek hotového jídla k receptu na Marikle z kynutého těsta a kuře na šťávě

Obrázek hotového jídla k receptu na Marikle z kynutého těsta a kuře na šťávě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Marikle z kynutého těsta a kuře na šťávě: Tradiční kombinace s poctivou chutí, která se hodí na víkendový oběd
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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