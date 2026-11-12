Tradiční marikle z kynutého těsta: Podávejte je s kuřetem na šťávě a připomeňte si kouzlo starých receptů

Když o víkendu potřebuju dát dohromady něco poctivého, sytého a bez zbytečného vymýšlení, často to vyhrají marikle a kuře na šťávě. Kefírové placky z kynutého těsta jsou měkké, vláčné a hotové poměrně rychle, protože se pečou nasucho na pánvi. Kuře se zatím může v klidu dusit na cibuli. Je to přesně ten typ jídla, který se hodí ve dnech, kdy má být rodina najedená, ale člověk nechce strávit celé dopoledne u plotny.
Někdo zadělává z hladké mouky, jiný z polohrubé, někdo obě smíchá. V domácích receptech se ale pořád vrací jedna surovina:
. Díky němu jsou kefír placky měkčí a druhý den nebývají hned suché. Kuře na šťávě je proti tomu stará kuchyňská jistota. Dobře orestovaná cibule, česnek, paprika a trochu času. Nic víc v tom vlastně není.
Můj tip zní: Pokud nespěcháte úplně na minuty, nechte bochánky po rozdělení opravdu těch 10 až 15 minut v klidu. Jednou jsem to vzala moc rychle a bylo to znát. Těsto se hůř natahovalo a na pánvi už placky nevyskočily tak pěkně. Recept na vláčné marikle z kynutého těsta a kuře na šťávě
Počet porcí: 4 až 5 porcí Ingredience pro přípravu
Marikle: 500 g hladké nebo polohrubé mouky 25 g čerstvého droždí 1 lžíce cukru 150 ml teplé vody 500 ml kefíru 1 lžička soli 1 lžička jedlé sody 1 až 2 lžíce sádla na potření hotových placek
Kuře na šťávě: 800 g kuřecích stehen nebo stehenních řízků 2 větší cibule 3 stroužky česneku 2 lžíce sádla nebo oleje 1 lžička sladké mleté papriky 1 lžíce hladké mouky 400 ml vody nebo vývaru 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře Postup přípravy kynutých mariklí a kuřete na šťávě
1. Začněte
kváskem. Do misky rozdrobte droždí, přisypte cukr, přidejte asi 150 ml teplé vody a lžíci mouky. Promíchejte a nechte zhruba 15 minut stát. Jakmile se nahoře objeví pěna, můžete pokračovat.
2. Do větší mísy dejte
mouku, přilijte kefír, přidejte vzešlý kvásek a všechno krátce spojte. Až potom přijdou na řadu sůl a jedlá soda. Vypracujte měkké, lehce lepivé těsto. Pokud se vám zdá příliš řídké, přisypte trochu mouky, ale jen opatrně. Přemoučené těsto udělá tuhé placky.
3. Povrch těsta lehce poprašte
moukou, mísu zakryjte utěrkou a nechte kynout přibližně 60 minut. Objem by se měl viditelně zvětšit. Nejlépe se mu bude dařit někde v teple, bez průvanu. Mezitím přijde na řadu kuře na šťávě
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4. V širším hrnci nebo hlubší pánvi rozehřejte
sádlo, vsypte najemno nakrájenou cibuli a nechte ji pomalu zezlátnout. Tady se zrychlování moc nevyplácí. Cibule pak udělá šťávu chuťově mnohem lepší.
5. K cibuli vložte osolené a opepřené
kuřecí maso a prudčeji ho opečte ze všech stran. Přidejte nasekaný česnek, krátce promíchejte a nakonec vmíchejte mletou papriku. Hned podlijte částí vody nebo vývaru, aby paprika nezhořkla.
6. Kuře duste pod pokličkou asi
35 až 45 minut, dokud nezměkne. Podle potřeby dolijte trochu tekutiny. Ke konci rozmíchejte v malém množství studené vody hladkou mouku, vlijte ji do šťávy a ještě asi 10 minut provařte. Omáčka se tím lehce zahustí. Foto: Cooky.cz, Omáčku ke konci vaření lehce zahustěte.
7. Vykynuté
těsto přesuňte na pomoučněnou pracovní plochu a rozdělte ho na 6 až 8 bochánků. Každý trochu podsypte moukou, zakryjte utěrkou a dopřejte jim ještě 10 až 15 minut odpočinku.
8. Každý bochánek potom rukama opatrně roztáhněte do placky, podobně jako při přípravě
langoše. Nemusí být kulatá jako podle pravítka. U mariklí naopak vůbec nevadí, když je každá trochu jiná.
9. Rozpalte
suchou pánev, bez tuku. Placky pečte postupně z obou stran. Jedna strana obvykle potřebuje asi 2 až 3 minuty, záleží na tloušťce těsta i na sporáku. Hotová marikle má tmavší puchýřky a přitom zůstává měkká.
10. Ještě teplé
marikle můžete zlehka potřít sádlem. Povinné to není, ale chuť se tím zakulatí a placky vydrží vláčnější. Dělám to hlavně tehdy, když jdou rovnou na stůl. Foto: Cooky. cz, Teplé marikle lze potřít sádlem
11. Podávejte s
kuřetem na šťávě, nejlépe hned po upečení placek. Pokud nějaké zůstanou, zabalte je do utěrky nebo dejte do dózy, aby neoschly. Druhý den je stačí krátce ohřát nasucho na pánvi a znovu změknou. Foto: Cooky.cz, Recept na Marikle z kynutého těsta a kuře na šťávě: Tradiční kombinace s poctivou chutí, která se hodí na víkendový oběd Pár rad na závěr k mariklím a kuřeti na šťávě Když je těsto moc husté, přidávejte po lžících trochu kefíru. Marikle mají být spíš měkké a poddajné než pevné. Na kuře na šťávě se dobře hodí i stehenní řízky. Zůstávají šťavnatější než kuřecí prsa. Placky dávejte až na opravdu rozpálenou suchou pánev. Na vlažné se budou spíš vysušovat a zůstanou bledé. Když vím, že se placky nebudou jíst hned, skládám je na sebe a přikrývám čistou utěrkou. Vlastní pára jim pomůže zůstat měkké. Ne rozmáčené, ne gumové, prostě tak akorát.
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