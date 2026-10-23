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Toyota jde po krku Bentley i Rolls-Royce. Z Century dělá značku nad Lexusem a chystá kupé s více než 400 koňmi

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Toyota, kterou si většina řidičů spojuje s rozumem, spolehlivostí a hybridy, se pouští do souboje s nejdražšími jmény automobilového světa. Po obřím SUV ukázala druhý vůz, velké dvoudveřové kupé, které má obstát vedle britské konkurence.
Toyota jde po krku Bentley i Rolls-Royce. Z Century dělá značku nad Lexusem a chystá kupé s více než 400 koňmi

Toyota jde po krku Bentley i Rolls-Royce. Z Century dělá značku nad Lexusem a chystá kupé s více než 400 koňmi

Zdroj: Foto: Moto "Club4AG" Miwa from USA - licence CC BY 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:04

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