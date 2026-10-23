Toyota jde po krku Bentley i Rolls-Royce. Z Century dělá značku nad Lexusem a chystá kupé s více než 400 koňmi

Jméno Century v Japonsku dlouhá léta patřilo nejluxusnějšímu autu, jaké Toyota vyráběla. Sedan s tímto označením vozil politiky a členy císařského dvora a pro tamní elitu byl symbolem moci a prestiže. Teď z něj Toyota dělá globální logo extrémního luxusu. Century tím přestává být jen nejdražší položkou jejího ceníku.
Druhý vůz nové značky míří na Bentley Continental GT
V hierarchii koncernu má Century jako samostatná značka stát ještě výš než Lexus. Jejím prvním vozem je velké SUV, které se otevřeně měří s Rolls-Royce Cullinan. Druhým modelem je kupé.
Velikostí i pojetím jde o majestátní grand tourer, žádný malý sportovní vůz. Má stát vedle Bentley Continental GT a Rolls-Royce Spectre a obstát ve srovnání s nimi. Lidé, kteří dosud vybírali jen mezi těmito dvěma auty, mají poprvé dostat do hry třetí možnost.
Tvary kupé vycházejí ze současného SUV Century, které je hranaté a monumentální. Vůz dostal dlouhou kapotu, výraznou masku a siluetu, která připomíná spíš pojízdný salon než klasické kupé.
Dvanáctiválec končí. Co Toyota do kupé montuje místo něj
Staré dvanáctiválce, které kdysi patřily k vrcholu luxusu, Toyota definitivně odkládá. Nové kupé Century pohání plug-in hybrid. Jeho základem je benzinový šestiválec o objemu 3,5 litru, který doplňují dva elektromotory. Systémový výkon má přesáhnout 400 koní a na silnici ho přenáší pohon všech kol E-Four.
Velká baterie má vozu dovolit ujet desítky kilometrů čistě na elektřinu. Majitel tak může po centru jezdit potichu a bez emisí a za městem využít výkon celé soustavy. Údaj „desítky kilometrů“ je ovšem tak široký, že z něj nejde vyčíst, jakou část běžného provozu kupé na elektřinu skutečně zvládne. Přesné číslo zatím chybí.
Stejný recept Toyota roky používá u Lexusu, jehož hybridní technika patří podle podkladů k nejlepším na trhu.
Z čeho bude kabina, kterou Toyota míří na Rolls-Royce
Toyota slibuje jen ty nejlepší a nejdražší materiály, takže běžnou kůži a plastové dekory v interiéru nenajdete. Očekává se pravá kůže špičkové kvality, exotické druhy dřeva a ručně broušený hliník. Každý ovladač, tlačítko i šev mají být promyšlené funkčně i esteticky. Míří tak přímo na ruční práci a zpracování, kterými se chlubí Bentley a Rolls-Royce a ve kterých evropské značky dosud vládly.
Britský styl Century přitom nekopíruje. Vizuální identita stojí na japonské eleganci s čistými liniemi, zřetelnou monumentalitou a minimem zbytečných ozdob. Výsledek má působit klidně, sebevědomě a nadčasově.
Cenovka SUV napovídá, kolik si Toyota řekne za kupé
Otevřenou otázkou zůstává, zda lidé, kteří celý život toužili po Bentley, přejdou k japonské značce. Toyota nabízí kvalitu, technologie a spolehlivost a přidává k nim prestiž jména, které v Japonsku desítky let znamenalo moc. Spolehlivost si ale zákazníci spojují hlavně s rozumnými auty, a to je pověst, kterou musí Century v tomto segmentu teprve překonat. Povýšení modelu na značku má navíc nejistý precedens. DS začínala jako model Citroënu, později se z ní stala luxusní výbava a nakonec samostatná značka, o jejíž budoucnosti se dnes vážně pochybuje.
Levné to nebude. Současné SUV Century startuje v přepočtu zhruba na pěti milionech korun, což je hodně i mezi luxusními SUV. Kupé má být ještě exkluzivnější, a proto se u něj počítá s cenou nad touto hranicí.