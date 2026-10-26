Tour de France 2027 startuje v Edinburghu. Kompletní průvodce trasou a etapami

- Tour de France 2027 měří 3 479 km a má 21 etap
- Start je v pátek 2. července v Edinburghu, cíl v neděli 25. července v Paříži
- Dvě časovky měří dohromady 71 km, nejvíc od roku 2012
- Královská etapa 22. července končí na Col du Portet
- Tadej Pogačar pojede za rekordním šestým titulem
Tour de France 2027: termín a základní informace
- Ročník: 114.
- Termín: pátek 2. července až neděle 25. července 2027
- Start: Edinburgh (Skotsko)
- Cíl: Paříž, Champs-Élysées
- Délka: 3 479 km
- Počet etap: 21 (7 rovinatých, 6 kopcovitých, 6 horských, 2 časovky)
- Dny volna: 5. července (Cherbourg), 12. července (Haute-Savoie), 19. července (Toulouse)
- Obhájce: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), pětinásobný vítěz
Tour odstartuje výjimečně už v pátek. Organizátoři potřebovali místo na další den volna, který padne na pondělní přesun z Británie do Francie. Edinburgh se stane nejsevernějším místem startu v historii závodu a Británie hostí start Tour potřetí, po Londýně v roce 2007 a Yorkshiru v roce 2014.
Trasu dnes v pařížském Palais des Congrès představil ředitel závodu Christian Prudhomme. Hlavní novinkou jsou dvě individuální časovky v celkové délce 71 kilometrů, nejvíc od roku 2012, kdy Tour vyhrál Bradley Wiggins. Spekulace, že je trasa postavená proti Pogačarovi, Prudhomme podle francouzských médií odmítl: „Nikdy nestavíme trasu pro nebo proti nějakému jezdci.“
Etapy Tour de France 2027: kompletní program
Velká Británie
- 1. etapa, pátek 2. 7.: Edinburgh až Carlisle, 185 km, rovinatá
- 2. etapa, sobota 3. 7.: Keswick až Liverpool, 223 km, kopcovitá
- 3. etapa, neděle 4. 7.: Welshpool až Cardiff, 223 km, kopcovitá. Vrcholem je Côte de Caerfilli (2 km, 8,1 %)
- Pondělí 5. 7.: den volna, přesun do Cherbourgu
Severozápad a střed Francie
- 4. etapa, úterý 6. 7.: Cherbourg-en-Cotentin, okruh, 171 km, kopcovitá
- 5. etapa, středa 7. 7.: Pontorson až Plumelec, 178 km, kopcovitá
- 6. etapa, čtvrtek 8. 7.: Vannes až Angers, 193 km, kopcovitá
- 7. etapa, pátek 9. 7.: Blois až Chambord, 38 km, časovka jednotlivců
- 8. etapa, sobota 10. 7.: Bourges až Le Creusot, 224 km, kopcovitá
- 9. etapa, neděle 11. 7.: Villars-les-Dombes až Grand Colombier, 162 km, horská
- Pondělí 12. 7.: den volna v Haute-Savoie
Alpy a jih Francie
- 10. etapa, úterý 13. 7.: Annecy až Sallanches, 171 km, horská
- 11. etapa, středa 14. 7.: Cluses až Les Saisies, 150 km, horská
- 12. etapa, čtvrtek 15. 7.: Chambéry až Valence, 162 km, rovinatá
- 13. etapa, pátek 16. 7.: Aubenas až Montpellier, 164 km, rovinatá
- 14. etapa, sobota 17. 7.: Montpellier až Mende, 199 km, horská
- 15. etapa, neděle 18. 7.: Rodez až Albi, 169 km, kopcovitá
- Pondělí 19. 7.: den volna v Toulouse
Pyreneje a Paříž
- 16. etapa, úterý 20. 7.: Toulouse, 33 km, časovka jednotlivců
- 17. etapa, středa 21. 7.: Muret až Pau, 186 km, rovinatá
- 18. etapa, čtvrtek 22. 7.: Pau až Saint-Lary-Soulan Col du Portet, 174 km, horská
- 19. etapa, pátek 23. 7.: Hasparren až Laruns, 160 km, horská
- 20. etapa, sobota 24. 7.: Maubourguet až Libourne, 198 km, rovinatá
- 21. etapa, neděle 25. 7.: Saint-Quentin-en-Yvelines až Paříž Champs-Élysées, 116 km
Klíčové etapy Tour de France 2027
Časovky (7. a 16. etapa). První souboj s časem z Blois na zámek Chambord měří 38 km, druhý v Toulouse 33 km. Šanci tu mají Remco Evenepoel a francouzský talent Paul Seixas.
Grand Colombier (9. etapa). První horský dojezd přijde až v druhé neděli závodu.
Alpy (10. a 11. etapa). Trasa vede přes Côte de Domancy, klíčové stoupání mistrovství světa. Na státní svátek 14. července čeká peloton dojezd v Les Saisies.
Col du Portet (18. etapa). Královská etapa z Pau měří 174 km a podle Domestique nabídne 5 400 metrů převýšení. Končí na nejvyšším bodě letošní Tour.
Paříž (21. etapa). Okruh přes Montmartre zůstává i potřetí za sebou, takže ani poslední den nemusí patřit sprinterům.
Tour de France Femmes 2027: termín a etapy
Ženská Tour startuje v pátek 30. července 2027 v Leedsu a má devět etap. Poprvé v historii zahrnuje týmovou časovku a vyvrcholí výjezdem na Puy de Dôme. Obhájkyní titulu je mistryně světa Demi Vollering.
- 1. etapa: Leeds až Manchester, 87,5 km
- 2. etapa: Manchester až Sheffield, 154,4 km
- 3. etapa: Londýn, týmová časovka, 18 km s cílem na The Mall
- 4. etapa: Le Touquet-Paris-Plage až Calais, 123 km
- 5. etapa: Neufchâtel-en-Bray až Magnanville, 161 km, dojezd do kopce
- 6. etapa: Orléans až Bourges, 138 km
- 7. etapa: Nevers až La Loge des Gardes, 155 km, horský dojezd
- 8. etapa: La Bourboule až Clermont-Ferrand, 151 km
- 9. etapa: Clermont-Ferrand až Puy de Dôme, 170 km
Kde sledovat Tour de France 2027 v televizi
V Česku Tour tradičně vysílá ČT sport, v roce 2026 přenosy běžely na ČT sport a ČT sport Plus. Kompletní pokrytí nabízí Eurosport, jehož majitel Warner Bros. Discovery má práva na Tour de France prodloužena do roku 2030. Živé streamy jsou na platformách HBO Max a discovery+. Konkrétní vysílací časy se zveřejňují obvykle před startem závodu.
Favorité Tour de France 2027
Hlavním favoritem bude znovu Tadej Pogačar, který se po pádu na Vueltě vrátil k tréninku. Šestým titulem by se stal samostatným rekordmanem, pět výher mají zatím Anquetil, Merckx, Hinault, Induráin a právě Pogačar.
Delší časovky dávají šanci letošnímu druhému muži Remcu Evenepoelovi i Paulu Seixasovi, který letos jako nejmladší v historii vyhrál Lombardii. Do hry promluví i dvojnásobný vítěz Jonas Vingegaard, který na Côte de Domancy v roce 2023 Pogačara rozdrtil.