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Toto vložte na 5 minut do mikrovlnky. Špína steče po stěnách jako voda

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Rozstříknutá omáčka, rozteklý sýr, zbytky polévky. Stačí pár neopatrných okamžiků a vnitřek mikrovlnky připomíná válečnou zónu. Houbička sklouzává po zatvrdlých skvrnách, ruce bolí a výsledek? Často tristní. Pomoc je přitom nečekaně jednoduchá.
Toto vložte na 5 minut do mikrovlnky. Špína steče po stěnách jako voda

Toto vložte na 5 minut do mikrovlnky. Špína steče po stěnách jako voda

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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