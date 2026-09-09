Toto vložte na 5 minut do mikrovlnky. Špína steče po stěnách jako voda

Když se pára spojí s kyselinou
Tajemství nespočívá v žádném zázračném spreji. Postačí obyčejná horká voda. Ta se v uzavřeném prostoru mění v páru, která usedá na stěny, strop i dvířka. Tam začíná rozmáčet všechny přischnuté vrstvy. A když do hry vstoupí kyselina citronová ze šťávy i slupek citronu, mastné skvrny povolují ještě rychleji. Zároveň se neutralizují pachy po česneku, uzených rybách nebo kari, které se ve spotřebiči drží celé týdny.
Výsledkem je voňavá horká pára, která odvede většinu práce za vás. Žádné dávkování, žádné složité poměry. Prostě to funguje.
Co vám stačí a jak na to
Vystačíte si s jedním citronem – klidně jen se slupkami, které vám zbyly po pečení nebo domácí limonádě. Dále potřebujete misku odolnou vůči mikrovlnám a vodu z kohoutku. Nic víc.
Do nádoby nalijte zhruba hrnek vody a přidejte citron: vymačkanou šťávu, půlky plodu, kůru, nakrájené plátky nebo samotné slupky. Misku postavte dovnitř, zavřete dvířka a zapněte na plný výkon na pět minut. Před spuštěním se ujistěte, že uvnitř není nic jiného – mikrovlnka nesmí jet naprázdno.
Bezpečnostní tip: Do misky s vodou vložte dřevěné párátko nebo špejli. Zabrání se tím riziku tzv. utajeného varu, kdy by čistá horká voda mohla při sebemenším pohybu po otevření prudce vystříknout a způsobit popáleniny.
Když mikrovlnka pípne, ještě neotvírejte. Nechte misku uvnitř dalších přibližně pět minut, aby pára dál působila na stěny a změkčila i ty nejodolnější zbytky.
Teď přichází odměna
Opatrně otevřete dvířka – nejlépe tak, abyste nestáli obličejem přímo u mikrovlnky. Nahromaděná horká pára by vás mohla nepříjemně zasáhnout. Misku vyndejte s velkou opatrností, neboť voda je vařící a může opařit.
Vezměte si čistý hadřík z mikrovlákna nebo měkkou houbičku. Projeďte vnitřek od stropu dolů, po stěnách až ke dnu, nezapomeňte ani na vnitřní stranu dvířek. Zaschlé zbytky půjdou dolů samy, bez drhnutí a bez vynaložení síly.
Otočný talíř můžete vytáhnout a umýt zvlášť ve dřezu s běžným prostředkem na nádobí. Vyplatí se to hlavně tehdy, když má rýhy, ve kterých se špína drží. Jedno pravidlo ale platí natvrdo: drátěnku odložte stranou. Mohla by povrch poškrábat a narušit funkci spotřebiče.
Nemáte zrovna čerstvý citron? Stejně dobře poslouží 1 až 2 lžíce klasické kyseliny citronové v prášku rozpuštěné v misce s vodou.
Tahle metoda je geniální při běžném úklidu a u znečištění, které není staré týdny. Pokud ale ohřátá omáčka v mikrovlnce stříkala už před měsícem a od té doby se na ni nesáhlo, samotná pára nezvládne všechno. V takovém případě poslouží citron spíš jako příprava – změkčí nečistoty natolik, že jdou setřít, ale je potřeba ještě trochu zabrat hadříkem nebo postup zopakovat.
I tak ale platí, že to, co byste jinak vyhodili, dokáže s vaší mikrovlnkou udělat větší kus práce než drahý sprej. A jako bonus dostanete kuchyni provoněnou citrusem.
Zdroje článku: brighthomelife.com, thespruce.com, timesofindia.indiatimes.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá