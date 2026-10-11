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Toto typ kabátu je král módních katastrof. Nesluší nikomu a přidává 10 let. Češky nad 50 ho ale milují

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Volný baloňák bez definovaného pasu patří k nejčastějším módním chybám žen nad padesát. Zjistěte, proč tento kousek ubírá na eleganci a jak jednoduše změnit celý dojem.
Toto typ kabátu je král módních katastrof. Nesluší nikomu a přidává 10 let. Češky nad 50 ho ale milují

Toto typ kabátu je král módních katastrof. Nesluší nikomu a přidává 10 let. Češky nad 50 ho ale milují

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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