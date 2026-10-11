Toto typ kabátu je král módních katastrof. Nesluší nikomu a přidává 10 let. Češky nad 50 ho ale milují

Kabát, který skrývá postavu i styl
Když se řekne praktický kabát do deště, většina žen si vybaví prostorný baloňák s kapucí a zipem až ke krku. Tento typ svrchního oblečení se stal symbolem pohodlí – jenže právě tady začíná problém. Volný střih bez jakéhokoli zvýraznění postavy totiž dokáže i mladší ženu opticky přestárnout o celou dekádu.
Pytlovitá silueta působí jako uniforma bez osobnosti. Zahaluje tělo do beztvaré schránky, která potlačuje ženské křivky a vytváří dojem těžkopádnosti. Místo aby kabát podtrhl eleganci, přidává kilogramy navíc a ubírá na sebevědomí. A přesto ho najdete v šatníku téměř každé české padesátnice.
Historické kořeny a ztracená funkce
Původně měl volný plášťový střih svůj jasný účel. Vojenské trenčkoty a deštníky z první poloviny dvacátého století byly navrženy pro maximální pohyblivost v terénu – vojáci potřebovali prostor pro výstroj, ne estetickou siluetu. Funkčnost převažovala nad formou.
Jenže co fungovalo v zákopech nebo při venkovní práci, v městském prostředí ztrácí smysl. Moderní žena nepotřebuje kabát jako stan – potřebuje oděv, který ji zvýrazní a dodá jí šmrnc. A právě tady nastupuje klíčový detail: pásek nebo stažení v pase.
Jak zachránit baloňák jedním trikem
Řešení je překvapivě jednoduché. Stačí k pytlovému kabátu přidat pásek nebo utáhnout šňůrku v pase – a celá silueta se okamžitě promění. Místo beztvarého pytle vznikne definovaná linie, která opticky zeštíhlí a dodá postavě dynamiku.
Pokud váš baloňák nemá žádnou možnost stažení, zkuste ho kombinovat s kontrastním páskem přes kabát. Tmavý pásek na světlém materiálu vytvoří vizuální bod zlomu a naznačí pas tam, kde ho kabát sám nenabízí. Výsledek? O deset let mladší vzhled bez nutnosti kupovat nový kousek.
Další variantou je sáhnout po kabátu s integrovaným páskem nebo zapínáním na knoflíky, které přirozeně sleduje linii těla. Klasický trenčkot s vázáním v pase zůstává nadčasovou volbou – elegantní, praktický a lichotivý každé postavě.
Móda by měla sloužit ženě, ne ji skrývat. A pytlový baloňák bez pásku je přesně tím typem oblečení, který odnáší sebevědomí místo toho, aby ho budoval. Stačí malá změna – a kabát, který vás stárnul, se stane vaším spojencem.
Zdroje článku: awellstyledlife.com, vogue.co.uk, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá