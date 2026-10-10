Toto teď udělejte s bojlerem starším dvou let. Zvýšíte ohřev až o 1/3. Je to snadné

Teplá voda si vybírá svou daň
Horká sprcha po náročném dni nebo koupel ve vaně patří k nejpříjemnějším chvílím relaxace. Jenže každý ohřívač vody má nepřítele: usazeniny, které se hromadí uvnitř nádrže a na topném tělese. Nejedná se přitom jen o problém tvrdé vody. Sedimenty vznikají postupně v každém bojleru a bez pravidelné údržby mohou snížit účinnost zařízení až o třicet procent.
Čím vyšší je teplota uvnitř systému oproti okolnímu prostředí, tím větší jsou tepelné ztráty. Když se na stěnách nádrže a topném tělese usadí vrstva vodního kamene, začne fungovat jako izolační bariéra, a proto ohřívač musí pracovat déle a spotřebovávat více energie, aby dosáhl požadované teploty. Výsledkem jsou vyšší účty za elektřinu nebo plyn, aniž byste si toho zpočátku všimli.
Odborníci doporučují provádět základní čištění jednou za rok až dva roky, podle kvality vody ve vaší oblasti a intenzity používání. Pokud máte tvrdou vodu nebo bojler používáte denně pro celou rodinu, měli byste kontrolu provádět častěji.
Jak na vypuštění a čištění krok za krokem
Před jakoukoliv manipulací je nutné odpojit bojler od zdroje energie. U elektrického ohřívače to znamená shodit jistič v rozvodné skříni, u plynového pak zavřít přívod plynu. Nikdy nezačínejte s prací, dokud si nejste jisti, že je zařízení zcela odstavené.
Dalším krokem je vypuštění vody z nádrže. Většina bojlerů má vypouštěcí kohout nebo ventil, ke kterému připojíte hadici vedoucí do odpadu nebo kýble. Pozor, voda uvnitř může mít teplotu kolem padesáti stupňů Celsia, proto ideálně počkejte několik hodin po vypnutí, nebo si připravte ochranné rukavice proti opaření.
Pokud se vypouštění zasekne, často za to mohou usazeniny nahromaděné přímo ve ventilu. Zkuste kohout několikrát otevřít a zavřít – většinou se tím uvolní ucpaná část a voda začne téct. Jakmile je nádrž prázdná, otevřete servisní kryt a dostanete se k topnému tělesu.
Topné těleso bývá připevněno šrouby nebo jen zasunuto do objímky s kabely. Než začnete cokoliv rozebírat, vyfoťte si původní zapojení. Ušetříte si starosti při zpětné montáži. Připravte si kýbl, protože uvnitř najdete nejen usazeniny na samotném tělese, ale také sedimenty na dně nádrže. Mechanicky odstraňte vrstvu vodního kamene kartáčem nebo škrabkou. Pokud je usazenina příliš tvrdá, použijte speciální chemický odstraňovač vodního kamene určený pro bojlery.
Při této příležitosti zkontrolujte také hořčíkovou anodu, tyčovitý prvek, který chrání ocelovou nádrž před korozí. Pokud je anoda výrazně zkorodovaná nebo zkrácená, je čas ji vyměnit. Životnost anody bývá právě kolem dvou let, takže pravidelná kontrola se vyplatí.
Co raději svěřte odborníkovi
I když základní čištění zvládnete sami, některé úkony vyžadují servisního technika. Jde především o kontrolu bezpečnostních ventilů, které chrání bojler před přetlakem a přehřátím. Pokud tyto prvky netěsní nebo nefungují správně, hrozí vážné poškození zařízení, nebo dokonce nebezpečná situace.
Pravidelný servis má ještě jeden důležitý důvod: zdravotní bezpečnost. Ve vlažné vodě se totiž může množit bakterie Legionella, která způsobuje těžký zápal plic. Proto by teplota v bojleru neměla dlouhodobě klesat pod padesát stupňů Celsia. Odborník zkontroluje nejen funkci termostatů, ale také celkový stav nádrže a těsnění.
Jakmile je vše zpět na svém místě, naplňte bojler a znovu jej zapojte. Ujistěte se, že okolí ohřívače je čisté a že v jeho blízkosti neskladujete hořlaviny ani chemikálie. Čistý a pravidelně udržovaný bojler vám nejen ušetří peníze za energie, ale vydrží sloužit mnohem déle než zanedbávaný přístroj.
Zdroje článku: estav.cz, energozrouti.cz, drevostavitel.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý