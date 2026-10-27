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Toto staré chrastítko pro děti vypadá obyčejně. Kdo ho zachoval, dostane od sběratelů 4 000 Kč minimálně

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Toto starožitné dětské chrastítko ve tvaru berušky se v meziválečném Československu dostalo do kolébky téměř každého miminka. Měří asi 11 centimetrů, má pestrou barevnou hlavičku a kovovou ručku, za kterou se dalo chytit i malými prstíky. Tehdy stálo pár korun, dnes ho sběratelé vyhledávají jako malý kus prvorepublikového dětství.
Toto staré chrastítko pro děti vypadá obyčejně. Kdo ho zachoval, dostane od sběratelů 4 000 Kč minimálně

Toto staré chrastítko pro děti vypadá obyčejně. Kdo ho zachoval, dostane od sběratelů 4 000 Kč minimálně

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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