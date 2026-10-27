Toto staré chrastítko pro děti vypadá obyčejně. Kdo ho zachoval, dostane od sběratelů 4 000 Kč minimálně

Poctivé řemeslo, které vydrželo skoro sto let
Za chrastítkem stály dílny, kde se na detailu ještě nešetřilo. Tělo berušky se vyrábělo z lisovaného plastu či celuloidu, tehdy šlo o skutečnou novinku, která dokázala udržet zářivé barvy. Rukojeť a kování byly z alpaky, tedy z novostříbra. To je slitina mědi, niklu a zinku, která se krásně leskne, dobře odolává zubu času a působí jako malý luxus, aniž by byla drahá. Obsahuje jen lesk stříbra, ne stříbro samo. Právě ten kontrast jemného kovu a hravého barevného tělíčka dělá z berušky designový drobný skvost. Dnes ho oceníte nejen očima, ale i dlaní: je příjemně těžké, studí a po zatřesení se ozve jemné, hluboké zachrastění, které už žádná plastová hračka z hypermarketu nezopakuje.
Jak poznat originál a co sběratelé sledují
Pokud na půdě narazíte na podobné chrastítko, vezměte ho do ruky a prohlédněte si ho důkladně. Sběratelé řeší především čtyři věci: celistvost celuloidového těla bez prasklin a deformací, jemnou patinu na kovové rukojeti, původní barvy a funkční chrastící mechanismus. Pozor ale na přehnaná očekávání. Na internetu kolují historky o závratných sumách, realita je však střízlivější.
Kolik za ni dnes dají a proč se vyplatí hledat
Podle prodejních cen se berušky pohybují zhruba od 500 do 2 300 korun, podle toho, v jakém jsou stavu. Zlomená rukojeť nebo odřený celuloid cenu srazí, kompletní a dobře zachovalý kousek ji vystřelí k horní hranici. Na drobnou hračku, která kdysi stála pár korun československých, je to rozhodně pěkný výsledek. A hlavně: o tyhle věci je pořád zájem, protože v nich lidé nacházejí kus vlastního příběhu. Jak k tržním cenám výstižně poznamenává zkušený sběratel z aukčního portálu Aukro:
Když si prodejce vystaví neprodaný inzerát ‚Kup teď‘ za čtyři tisíce, neznamená to, že to tu hodnotu má. Alpaka není stříbro, reálně se to prodává okolo tisícovky.
Pokud se tedy rozhodnete nález prodat, nejlepší cestou bývá férová aukce od koruny, kde si cenu určí sami zájemci. A pokud ne, nechte berušku klidně v rodině. Zkuste ještě dnes projít staré krabice, zásuvky a truhly. Možná i u vás někde leží malá beruška s historií. Vzpomínáte si na ni z vyprávění, nebo ji máte schovanou na památku?
Zdroje článku: centrum.cz, deutsch.radio.cz, Alpaka (zliatina) - Wikipédia, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková