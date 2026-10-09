Toto jsou nejzdravější znamení zvěrokruhu, potvrzují to i vědci

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Tento fenomén přitom nezajímá pouze astrology, ale přitahuje také pozornost odborníků a vědců, kteří zkoumají souvislosti mezi vrozeným temperamentem, životním stylem a celkovou pohodou organismu. Některá znamení mají totiž v sobě zabudované psychologické mechanismy a návyky, jež z nich dělají přirozené přeborníky ve fyzické zdatnosti i v dodržování životosprávy. Zde je pětice těch, která se o své tělo starají nejlépe.
Vládce energie: Beran a jeho neutuchající pohyb
Když se řekne Beran, většina lidí si vybaví soutěživost a neutuchající elán. A právě tyto rysy z něj dělají přirozeného šampiona v péči o vlastní tělo. Berani prostě nemohou sedět na místě – pohyb je pro ně stejně přirozený jako dýchání. Není divu, vždyť jejich vládnoucí planetou je Mars, symbol síly, energie a bojovnosti v astrologii.
Typický Beran vnímá trénink a správnou stravu jako samozřejmost, nikoli jako nutné zlo. Pokud si stanoví cíl – ať už jde o váhu, nebo čas na trati – jde si za ním s železnou vůlí. Žádné výmluvy, žádné odklady. Ani dovolená nebo oslava ho nesvede z cesty, protože stabilní hmotnost a pocit fyzické síly jsou pro něj zdrojem vnitřní spokojenosti.
Štír: Síla vůle s vizuální odměnou
Hned za Beranem se řadí Štír, u něhož dominuje mimořádné odhodlání a vnitřní síla. Štíři mají přirozené vůdčí schopnosti a když si něco umíní, jdou si za tím bez kompromisů. Důležitým motivátorem je pro ně i vzhled – dobře si uvědomují, že upravená postava a fit tělo otevírají dveře k úspěchu. Díky pečlivé péči o sebe pak často vypadají mladší, než by odpovídalo jejich občance.
U Štírů však platí jedno zásadní pravidlo: tělo a psychika jsou u nich neoddělitelně propojené. Pokud je Štír duševně v pohodě, jeho režim funguje jako hodinky a plány plní na sto procent. Jakmile ale přijde emoční turbulence nebo trápení, cvičení i zdravá strava jdou stranou – a to až do chvíle, kdy se jeho vnitřní rovnováha vrátí zpět do normálu.
Kozoroh a jeho železná disciplína
Třetí místo patří Kozorohovi, který je ztělesněním sebekázně. Nepotřebuje trenéra ani vnější motivaci – jeho vnitřní disciplína je tak pevná, že jakmile si naplánuje denní cvičení a vyvážený jídelníček, splní to do puntíku.
Tato vytrvalost u něj občas hraničí s extrémem. Kozoroh dokáže podstoupit značné odříkání, jen aby si udržel štíhlou linii a sklidil uznání od lidí ve svém okolí. Společenské ocenění a vědomí, že má tělo plně pod kontrolou, jsou pro něj tou nejlepší odměnou za tvrdou práci.
Lev: Prestiž jako motor k dokonalosti
Na čtvrtém místě se usadil Lev, další z přirozených vůdců zvěrokruhu. Lvi překypují sebevědomím a kreativitou a vyloženě si užívají, když se na ně upírají pohledy ostatních. Aby si však svou záři udrželi, musí investovat energii do vizáže a kondice. Bez ohledu na to, jak náročný mají pracovní den, si Lev vždy dokáže zorganizovat čas tak, aby stihl sportovní aktivitu.
Lví povaha v sobě nese neustálou touhu vynikat a být lepší než konkurence. Pro tento pocit nadřazenosti a výjimečnosti jsou schopni vyvinout extrémní úsilí, které může zahrnovat i celodenní půst, jen aby večerní kontrola na váze potvrdila úbytek kilogramů. Vědomí vlastní originality a prestiže je motorem, který jim nedovolí polevit.
Střelec: Radost ze zdravého stylu
Pětici uzavírá svobodomyslný Střelec, který se zdravým životním stylem baví. U Střelců platí základní pravidlo: jakákoliv aktivita jim musí přinášet ryzí potěšení a radost. Jsou schopni se pro zdravý směr nadchnout ze dne na den a pak se klidně nějakou dobu živit pouze čerstvým ovocem a zeleninou, pokud v tom vidí smysl.
Střelci dávají přednost týmovým sportům, v nichž se může naplno projevit jejich soutěživost a chuť vyhrávat. Zajímají se také o přírodní cesty ke zdraví a nedají dopustit na účinky bylinek. Jejich vládnoucí planetou je Jupiter, který jim dodává pověstný optimismus – a právě pozitivní přístup k životu a dobrá nálada mají podle moderní medicíny prokazatelně příznivý vliv na posílení imunitního systému a zvládání stresu.
Zásadní je u nich naprostá dobrovolnost. Nikdo nesmí Střelce do žádného režimu nutit zvenčí. Na správnost zvolené cesty musí přijít sami, teprve pak se do ní opřou s plným nasazením.
Naše tělo si zaslouží péči
Ačkoliv každé z těchto znamení přistupuje k tělu trochu jinak, společným jmenovatelem je vědomá péče o organismus. Naše tělo představuje jediné místo, v němž musíme prožít celý svůj život, a proto se vyplatí věnovat mu pozornost bez ohledu na to, pod jakou hvězdou jsme se narodili. Správná cesta k harmonii totiž začíná především u vlastního rozhodnutí.
Zdroje článku: dotyk.cz, kondice.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná