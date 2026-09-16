Toto jsou nejkrásnější termální prameny dostupné pro Čechy. Mají 40 °C a luxus zde najdete za hubičku

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Pod majestátními štíty Vysokých Tater se rozprostírá rozsáhlé podzemní jezero mineralizované vody, které polští investoři v posledních letech proměnili v síť moderních wellness komplexů. Voda bohatá na síru, vápník, hořčík a křemík tryská z hloubek až 2500 metrů s teplotami přesahujícími 70 °C a do bazénů přichází ochlazená na příjemných 32 až 40 stupňů.
Zatímco tradiční maďarské lázně sázejí na historickou atmosféru, polské termály spojují autentický goralský styl ze dřeva a kamene s nejmodernějšími technologiemi. Výsledkem jsou architektonicky působivé komplexy, kde se setkává rustikální šarm s panoramatickými saunami a gejzírovými jeskyněmi.
A co víc – z Moravy nebo Slezska sem dojedete autem rychleji než do proslulého maďarského Hévízu. Dvě a půl hodiny z Ostravska a jste v tatranském wellness ráji, kde celodenní vstup nepřesáhne částku, za kterou byste v alpských lázních zaplatili sotva půldenní pobyt.
Chochołowskie Termy: Gigant s téměř 4500 m² vodní plochy
V malebné vesnici Chochołów vyrostl největší termální komplex celého Polska. Vodní plocha rozprostřená v 52 bazénech dnes dosahuje téměř 4500 metrů čtverečních a nabídka je tak rozsáhlá, že jeden den nestačí na vyzkoušení všech atrakcí.
Skutečným magnetem pro znalce je zde zóna s nefiltrovanou sirnou vodou přímo z geotermálního vrtu. Ano, typický zápach síry je cítit, ale právě tato surová forma minerální vody dokáže zázraky s unavenými svaly po túře nebo sjezdovce. Unavené klouby a napjaté šlachy se zde uvolňují během chvíle.
Kromě terapeutických bazénů tu najdete jeskyně s gejzíry, divokou řeku s prudkým proudem a desítky masážních laviček. Sportovní nadšenci ocení možnost plavání v olympijském bazénu, rodiny s dětmi zase tobogány a interaktivní vodní atrakce.
V horním patře se rozkládá rozsáhlé saunárium s prosklenou panoramatickou saunou, odkud sledujete zasněžené tatranské vrcholky. Vedle klasických finských komor, parních lázní a biosaun zde pravidelně probíhají saunové rituály vedené zkušenými saunamistry, kteří ovládají umění práce s aromatickými oleji a ručníkovými ceremoniemi.
Terma Bania: Kde se wellness setkává se sjezdovkou
Vesnice Białka Tatrzańska ukrývá areál, který dokonale propojuje ekologickou architekturu s tatranskou přírodou. Terma Bania s charakteristickými zelenými střechami vyrostla přímo u úpatí sjezdovek komplexu Kotelnica, takže po dni na lyžích nebo snowboardu stačí pár kroků k regeneraci v horkých bazénech.
Geotermální vrt zde dosahuje hloubky 2500 metrů a voda z něj vystupuje s teplotou 78 °C. Do jednotlivých bazénů proudí ochlazená na 34 až 38 stupňů, přičemž si zachovává plné spektrum léčivých minerálů.
Areál je chytře rozdělen na dvě nezávislé části. Zóna zábavy láká rodiny s dětmi skluzavkami, tobogány, vlnobitím a interaktivním vodním hřištěm. Děti se zde vyřádí do úmoru, aniž by rušily ostatní návštěvníky.
Naproti tomu zóna relaxace funguje jako oáza absolutního klidu. Bazény s hydromasážemi, gejzíry a tichá zákoutí s tlumenou hudbou nabízejí dokonalý odpočinek. Z plovoucího vodního baru si můžete objednat nápoje přímo do vody, zatímco kolem vás proudí teplé minerální prameny.
Saunový svět Saunarium Bania zahrnuje venkovní ruskou baňu, finské komory, solnou jeskyni a ochlazovací jezírko s přírodní vodou. Tato část je striktně beztextilní a přístupná pouze od 16 let, což garantuje naprostý klid a soukromí. Pohled z venkovního horkého bazénu na zasněžené kopce nebo letní alpské louky patří k nejsilnějším zážitkům celého regionu.
Gorący Potok: Přírodní onseny uprostřed Podhalí
Kdo hledá autentický, téměř meditativní zážitek, měl by zamířit do obce Szaflary. Komplex Gorący Potok se záměrně vyhýbá moderním skleněným halám a místo toho nabízí rustikální atmosféru připomínající japonské horké prameny.
Celý areál tvoří venkovní kaskádovité bazény z masivního dřeva a žulových balvanů, které působí, jako by zde stály odjakživa. Voda je chemicky neupravovaná, ošetřovaná pouze UV lampami, takže si zachovává maximální obsah cenných minerálů a přírodní sirné složení.
Teplota v jednotlivých bazénech se pohybuje od 34 °C až po poctivých 40 °C, což oceníte zejména během mrazivých zimních večerů, kdy se z hladiny valí hustá pára a vy sedíte ponořeni po krk v léčivé vodě pod hvězdnou oblohou.
Gorący Potok působí komorněji a domáčtěji než gigantické komplexy. Kromě horkých kádí a bazénů s masážními tryskami tu najdete přírodní rašelinové koupele, bahenní zábaly a saunovou zónu se studenými káděmi pro dokonalé prokrvení celého těla.
Přímo v areálu funguje vyhlášená restaurace Beef Master specializující se na prémiové hovězí steaky, například z uruguayského hovězího. Zajímavostí je, že sem můžete zajít i bez zakoupení vstupenky do bazénů.
Proč právě polské Podhalí a ne tradiční destinace
Dostupnost je klíčovým faktorem. Z Moravskoslezského kraje nebo Ostravska trvá cesta pouhé dvě a půl až tři hodiny, z většiny Moravy a východních Čech jste na místě rychleji než v proslulých lázních jižního Maďarska nebo rakouských Alpách.
Zásadní roli hraje také vynikající gastronomie a cenová politika. Zatímco v rakouských nebo německých wellness centrech necháte za celodenní rodinný vstup a občerstvení značnou část rozpočtu, v polských termálech se celodenní vstupy s neomezeným přístupem pohybují ve velmi vstřícných relacích.
Restaurace přímo v areálech servírují poctivé porce lokální kuchyně – pečené pstruhy, vyhlášenou polévku žurek, grilované sýry oštěpky nebo tradiční bryndzové halušky – za ceny běžných městských podniků. Kombinace vysoké teploty léčivé vody, moderního vybavení a příznivých nákladů dělá z polských lázní ideální cíl pro víkendový restart i delší dovolenou zaměřenou na regeneraci těla i mysli.
Polské termální prameny pod Tatrami nabízejí luxus bez přemrštěných cen, léčivou sílu minerální vody a atmosféru, která vás přenese do jiného světa. A to vše máte na dosah ruky – stačí vyrazit na sever místo na jih.
Zdroje článku: interez.sk, spamagazin.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná