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Toto jsou nejkrásnější termální prameny dostupné pro Čechy. Mají 40 °C a luxus zde najdete za hubičku

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Zatímco většina Čechů míří za termálními lázněmi na jih, přímo za severní hranicí se skrývá wellness eldorádo s léčivou vodou z hlubin až 2500 metrů. Polské Podhalí nabízí luxus, který předčí alpské areály, a přitom si udržuje ceny dostupné pro každého.
Toto jsou nejkrásnější termální prameny dostupné pro Čechy. Mají 40 °C a luxus zde najdete za hubičku

Toto jsou nejkrásnější termální prameny dostupné pro Čechy. Mají 40 °C a luxus zde najdete za hubičku

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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