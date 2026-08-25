Toto je země s nejlepší all-inclusive dovolenou na léto/podzim 2026. Kdo pojede jinam, přichází o peníze

Ještě nemáte vybráno? Potom možná právě pro vás se nabízí tato destinace
All-inclusive dovolená už dávno není jen synonymem pro náramek na ruce, bufet třikrát denně a boj o lehátko u bazénu.
Čeští turisté si stále více hlídají, co za své peníze skutečně dostanou, a právě v tomto ohledu má v roce 2026 velmi silnou pozici Turecko. Nabízí obrovské množství hotelů, rozsáhlé resorty, pláže, teplé moře a především velmi propracovaný systém all inclusive. Aktuální nabídky cestovních kanceláří přitom ukazují, že se dá vybírat od cenově dostupných pobytů až po opravdu luxusní resorty.
Tady all inclusive opravdu znamená hodně
Turecko má oproti řadě evropských destinací jednu velkou výhodu. Hotely jsou na početné zahraniční klientele postavené a all inclusive zde často není jen o základním jídle a několika nápojích. V lepších resortech nechybějí bazény, skluzavky, dětské kluby, wellness, několik restaurací, bary a nejrůznější sportovní aktivity. Rodina tak může strávit celý týden v areálu, aniž by musela každý den vytahovat peněženku.
Velkým lákadlem je především Turecká riviéra, zejména oblast kolem Antalye, Lary, Side, Beleku a Alanye. Nabídka je obrovská a rozdíly mezi jednotlivými hotely také. Zatímco někde pořídíte týdenní pobyt za částku kolem dvaceti tisíc korun na osobu, luxusnější resorty mohou stát násobně více. Naídka je velmi pestrá a pokud nechcete, neplatíte automaticky za luxus, který nepotřebujete. Kdo chce hlavně moře, slunce, dobré jídlo a pohodlný hotel, má z čeho vybírat. Kdo naopak touží po obřím resortu s několika bazény, wellness centrem a restauracemi, může si připlatit. Úžasný výhled na Tersane a lodě u pobřeží Alanya, Turecko | Zdroj: Efired / Shutterstock Na podzim může být Turecko ještě lepší
Zatímco v červenci a srpnu mohou být teploty pro některé turisty až příliš vysoké, konec léta a začátek podzimu může být pro dovolenou na Turecké riviéře velmi příjemnou alternativou. Sezona je zde dlouhá a cestovní kanceláře s Tureckem počítají i pro pozdější termíny. Aktuální nabídky například ukazují zájezdy do Antalye nebo Side také na začátek září. Právě září může být zajímavé pro všechny, kteří nechtějí dovolenou trávit v největším letním náporu. Moře zůstává vyhřáté, počasí je stále vhodné ke koupání a mimo hlavní sezonu lze narazit na zajímavější ceny. Turecko navíc disponuje mimořádně pestrou nabídkou last minute.
Antalya není jen hotelový komplex
Kdo se dokáže na několik hodin odtrhnout od all inclusive bufetu, zjistí, že Turecko nabízí mnohem víc. Antalya kombinuje středomořské pobřeží s horami, historickými památkami a pozůstatky dávných civilizací.
Samotné město Antalya patří k nejnavštěvovanějším místům země a je zároveň důležitým vstupním bodem pro dovolenou na Turecké riviéře.
A pokud vás neláká právě Antalya, není problém. Turecko nabízí také Side, Belek, Alanyi, Bodrum, Marmaris nebo Kusadasi. Každá oblast má trochu jinou atmosféru a nabídka all inclusive hotelů je natolik široká, že si své místo mohou najít rodiny s dětmi, páry i lidé, kteří chtějí dovolenou především proležet u moře.
Takže pokud letos ještě přemýšlíte, kam za sluncem, teplým mořem a dovolenou, při které nemusíte neustále počítat každou objednanou limonádu, Turecko rozhodně patří mezi destinace, které stojí za zvážení. A zejména pro ty, kteří chtějí vyrazit ještě na konci léta nebo na začátku podzimu, může být právě kombinace dlouhé sezony, široké nabídky hotelů a silného all inclusive programu velmi zajímavá.
Zdroje článku:
zajezdy.cz, poznatsvet.cz, blue-style.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková