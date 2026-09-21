Toto evropské letiště letos odbavilo nejvíce cestujících. Mezi turisty destinace roste raketovým tempem

Nové údaje zveřejněné 20. září ukazují, jak rychle provoz na hlavním albánském letišti roste. Za prvních osm měsíců roku 2026 zde bylo odbaveno přibližně 9,2 milionu cestujících. Mimořádně silný byl především srpen, kdy letištěm podle albánských úřadů prošlo kolem 1,7 milionu lidí. Generální ředitel albánské státní policie Skënder Hita uvedl, že srpnový provoz byl téměř o 23 procent vyšší než ve stejném období předchozího roku. Rekordní čísla přiměla vedení ministerstva vnitra i policie řešit další posílení kapacit hraniční kontroly a odbavení.
Rozměr letošní sezony je ještě lépe patrný při pohledu na jednotlivé dny. Už 17. srpna prošlo letištěm v Tiraně 60 291 cestujících a během jediného dne zde bylo odbaveno 326 letů. Také červenec byl mimořádně silný. Letiště tehdy odbavilo přibližně 1,65 milionu cestujících, což představovalo meziroční zvýšení o 28,1 procenta. Tirana se tak během hlavní turistické sezony dostává na provozní úroveň, která byla ještě před několika lety pro albánské letectví těžko představitelná.
Z 3,3 milionu na více než 13 milionů cestujících
Nejde přitom jen o výjimečně silné léto. Tirana International Airport prošlo během několika let zásadní proměnou. V roce 2019 letiště odbavilo 3,3 milionu cestujících. V roce 2024 už jejich počet překonal 10,7 milionu a v roce 2025 dosáhl 11,6 milionu. Pro celý rok 2026 vedení letiště počítá přibližně s 13,3 milionu cestujících. Pokud se tento odhad naplní, bude letošní provoz zhruba čtyřnásobný ve srovnání s obdobím před pandemií. Letiště dnes nabízí přímé spojení přibližně se 120 destinacemi a spolupracuje s šedesáti leteckými společnostmi.
S rychlým růstem se mění také samotné letiště. Terminál byl v posledních letech rozšířen přibližně na trojnásobnou velikost, přibyly odbavovací kapacity i nástupní brány a vzletová a přistávací dráha byla prodloužena na tři kilometry. Počet stání pro letadla se zvýšil ze sedmi na 31. Stále větší část cestujících zároveň prochází automatizovanými hraničními kontrolami. Podle údajů zveřejněných při zářijové kontrole prošly třemi e-gate už více než tři miliony cestujících. Automatické odbavení jednoho člověka trvá přibližně 14 sekund, zatímco u klasické přepážky je to kolem 28 sekund.
Nejde jen o letiště, roste celá Albánie
Růst letiště odpovídá širšímu trendu albánského cestovního ruchu. Oficiální statistický úřad INSTAT evidoval od ledna do července 2026 více než 7,01 milionu vstupů zahraničních občanů do Albánie, což bylo o 6,5 procenta více než ve stejném období roku 2025. Jen během července přijelo do země více než 1,95 milionu zahraničních návštěvníků, meziročně o 7,1 procenta více. Tato čísla zahrnují vstupy přes všechny hraniční přechody, nejen letiště v Tiraně, a proto je nelze přímo zaměňovat s letištními statistikami. Společně ale ukazují stejný směr. Albánie pokračuje v růstu a příliv zahraničních návštěvníků se ani v roce 2026 nezastavil.
Letiště se připravuje na další růst
Albánské úřady počítají s tím, že tlak na letiště a hraniční kontroly bude pokračovat i v dalších sezonách. Právě proto se vedle rozšiřování terminálu stále více investuje do automatizace a biometrických technologií. Tirana se během několika let změnila z relativně malého balkánského letiště v dopravní uzel, přes který každoročně proudí více než deset milionů lidí. Z pohledu cestovního ruchu je však podstatnější jiná věc. Albánie už není pouze levnější alternativou k tradičním středomořským destinacím, ale zemí, jejíž rostoucí návštěvnost se začíná výrazně promítat také do kapacity letišť, dopravní infrastruktury a služeb pro cestující.
Zdroje: tirana-airport.com, instat.gov.al, shqiptarja.com