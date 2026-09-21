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Toto evropské letiště letos odbavilo nejvíce cestujících. Mezi turisty destinace roste raketovým tempem

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Albánie potvrzuje pozici jedné z nejrychleji rostoucích turistických destinací Evropy. Přes mezinárodní letiště v Tiraně prošlo během prvních osmi měsíců letošního roku přibližně 9,2 milionu cestujících a letní měsíce přinesly další rekordy. Vývoj je o to výraznější, že ještě v roce 2019 letiště odbavovalo zhruba třetinu dnešního počtu cestujících.
Toto evropské letiště letos odbavilo nejvíce cestujících. Mezi turisty destinace roste raketovým tempem

Toto evropské letiště letos odbavilo nejvíce cestujících. Mezi turisty destinace roste raketovým tempem

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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