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Toto dejte na okenní parapet. Vyřešíte problém, který na podzim a v zimě trápí většinu domácností

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Ranní kapky na oknech nejsou jen nepříjemným jevem chladných měsíců. Pokud se opakují den za dnem, hrozí plísně a poškození oken. Jednoduchý trik s kuchyňskou solí dokáže situaci výrazně zlepšit.
Toto dejte na okenní parapet. Vyřešíte problém, který na podzim a v zimě trápí většinu domácností

Toto dejte na okenní parapet. Vyřešíte problém, který na podzim a v zimě trápí většinu domácností

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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