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Totální debakl pro Babiše. ANO nezískalo ani jedno křeslo, premiér na tiskovce nešetřil kritikou

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Senátní volby skončily pro hnutí ANO mimořádně nepříznivým výsledkem. Přestože se do druhého kola probojovalo třináct jeho kandidátů, ani jeden nedokázal zvítězit. Premiér Andrej Babiš označil výsledek za katastrofální a při následné tiskové konferenci kritizoval fungování regionálních organizací. Porážka podle něj vyžaduje změny uvnitř hnutí, vládní politiku ale měnit nehodlá.
Totální debakl pro Babiše. ANO nezískalo ani jedno křeslo, premiér na tiskovce nešetřil kritikou

Totální debakl pro Babiše. ANO nezískalo ani jedno křeslo, premiér na tiskovce nešetřil kritikou

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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