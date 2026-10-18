Totální debakl pro Babiše. ANO nezískalo ani jedno křeslo, premiér na tiskovce nešetřil kritikou

Hnutí ANO vedené premiérem Andrejem Babišem utrpělo v senátních volbách výraznou porážku, kterou nečekalo ani jeho vlastní vedení. Ve druhém kole, které skončilo v sobotu 17. října, neuspěl žádný ze třinácti kandidátů vládního hnutí. ANO tak nezískalo ani jeden z nově obsazovaných mandátů a v celkovém součtu přišlo o jedno senátorské křeslo. Výsledek je o to citelnější, že po prvním kole mělo hnutí poměrně početné zastoupení mezi postupujícími kandidáty. Babiš ještě před týdnem hodnotil dosavadní průběh voleb příznivě, konečné výsledky však jeho očekávání nenaplnily. Na sobotní tiskové konferenci v Průhonicích následně připustil, že vedení bude muset vyvodit důsledky.
Babiš přiznal katastrofu a obrátil pozornost do vlastních řad
Premiér při hodnocení výsledků nezastíral zklamání a otevřeně připustil, že tak výrazný neúspěch neočekával. Za jeden z hlavních problémů označil fungování místních organizací ANO, které podle něj nedokázaly své kandidáty dostatečně podpořit. Vedení hnutí se nyní chce zaměřit na to, kdo v jednotlivých regionech skutečně pracuje a kdo se spoléhá především na popularitu stranické značky. Babiš zároveň naznačil potřebu vnitřního restartu, aniž by upřesnil konkrétní personální změny. Výsledek podle něj poskytuje vedení dostatečný mandát k zásahům do fungování regionálních struktur. Neúspěch tak může mít následky především uvnitř samotného ANO.
Zatímco ANO vyšlo z voleb naprázdno, opoziční strany zaznamenaly podstatně příznivější výsledky. Nejvíce mandátů získali Starostové a nezávislí, jejichž kandidáti obsadili deset senátorských křesel. Občanská demokratická strana uspěla se sedmi kandidáty, přestože obhajovala pět mandátů. Její společný senátorský klub s TOP 09 tak zůstává nejsilnější frakcí v horní komoře parlamentu. Dosavadní předseda Senátu Miloš Vystrčil má proto dobré předpoklady k pokračování ve funkci. Výsledek současně potvrdil, že rozložení politických sil v Senátu zůstává výrazně odlišné od situace v Poslanecké sněmovně, kde má vládní koalice většinu.
Vládní koalice zaznamenala historický neúspěch
Letošní senátní volby přinesly také výsledek, který nemá v dosavadní třicetileté historii horní komory obdoby. Ani jedna ze stran současné vládní koalice nezískala jediný nový mandát. Kandidáti SPD se nedostali do druhého kola a Motoristé sobě vlastního kandidáta nepostavili. Přestože podobný neúspěch v minulosti zaznamenaly jednotlivé vládní strany, úplně naprázdno dosud nikdy nevyšly všechny strany vládní koalice současně. ANO navíc přišlo o jeden mandát, takže jeho senátorský klub bude mít čtrnáct členů. Opoziční strany tak budou mít i nadále v horní komoře výraznou převahu.
Babiš navzdory nepříznivému výsledku vyloučil, že by senátní volby měly změnit další směřování kabinetu. Odmítl také kritiku, podle které jeho vláda neplní předvolební sliby, a označil ji za nepravdivou. Připustil však, že některé programové body se zatím uskutečnit nepodařilo. Jako příklad zmínil plánované zrušení televizních a rozhlasových poplatků, na které podle něj dosud nebyl dostatek času. Vládní koalice chce ve svém programu pokračovat a další vyhodnocení jeho plnění plánuje na leden. Zatímco na celostátní úrovni tedy premiér změny nechystá, uvnitř hnutí ANO mohou být následky volební porážky podstatně výraznější.
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