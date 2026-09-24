Toronto dalo Kawhimu 115 milionů. Jeho kvalitu kupovat nemusí – platí za naději, že ji bude moci dost často použít

Kawhi Leonard nikdy nepotřeboval přesvědčovat Toronto, že umí rozhodovat play-off. Klub má doma trofej z roku 2019 právě proto, že to jednou velmi názorně předvedl.
Sedm let poté se vrátil a Raptors mu přidali další dvě sezony za 115 milionů dolarů. Poslední rok je hráčská opce. Leonard přitom nepodepsal maximální možnou částku: kontrakt je přibližně o 11 milionů levnější, než kolik mohl podle pravidel dostat.
Při pohledu na částku se nabízí otázka, zda Toronto nepřeplácí pětatřicetiletého hráče. U Leonarda ale podobné hodnocení míjí podstatu. Pokud je zdravý, otázka basketbalové kvality téměř neexistuje.
Minulá sezona ukázala přesně to, co Toronto potřebovalo vidět
Leonard za Clippers odehrál 65 zápasů, což se mu povedlo teprve podruhé od sezony 2016/17. Přitom nepůsobil jako veterán, kterému klub jen opatrně dávkuje poslední produktivní minuty. Průměroval 27,9 bodu, 6,4 doskoku a téměř dva zisky na zápas a skončil sedmý v hlasování o MVP.
Pro Toronto je to základ celé sázky. Neplatí za jméno z mistrovské minulosti. Platí za možnost, že hráč ve svých pětatřiceti letech stále dokáže být jedním z nejlepších obousměrných křídel ligy. Jenže podmínka zůstává stejná jako skoro celou Leonardovu kariéru: musí být na hřišti.
Dvě sezony jsou pokus zkrátit dobu, po kterou klub nese riziko
Raptors mohli dát Leonardovi maximální dvouleté prodloužení za zhruba 126 milionů. Nakonec podepsal za 115 milionů a už při příchodu se vzdal i obchodního bonusu ve výši přibližně 7,5 milionu dolarů. Toronto díky tomu zůstává pod oběma platovými aprony a má trochu více prostoru pro další pohyby v kádru. To je pro podobný kontrakt důležitá nuance.
Raptors neplatí Leonardovi levně. Platí mu obrovské peníze. Současně ale nesvazují klub na čtyři nebo pět let, během nichž by se riziko věku a zdraví výrazně zvětšovalo.
Dva roky představují velmi konkrétní okno. Pokud zdraví drží, Toronto dostává elitního hráče v době, kdy chce soutěžit. Pokud ne, problém není roztažený přes polovinu dekády.
Hráčská opce přesto část rizika vrací na Toronto
Druhý rok nového kontraktu může Leonard sám aktivovat. Pro hráče je to velmi komfortní pozice. Pokud bude zdravý a výkonný, může podle situace zvažovat další dohodu. Pokud ho znovu zastaví zdravotní problémy, může garantovaný rok jednoduše využít.
Sportsnet cituje agenta, který právě tuhle část označil za velmi výhodnou pro Leonarda. Toronto tedy zjevně nebylo ochotné prosadit všechny ochranné prvky, které by klub u hráče s takovou zdravotní historií mohl požadovat. A právě proto nejde kontrakt jednoduše označit za výhodný nebo nevýhodný ještě před první sezonou.
Raptors kupují vysoký strop, ne jistotu
Toronto už ví, jak velký rozdíl může Leonard udělat, pokud přijde duben a květen a on je fyzicky připravený. To je důvod, proč se klub rozhodl riziko přijmout.
Neexistuje levná verze elitního hráče schopného rozhodovat série na obou stranách hřiště. Leonard navíc při návratu deklaroval, že nechce další roky kariéry trávit stěhováním mezi kluby a Toronto vnímá jako místo, kde by ji rád uzavřel.
Raptors tedy nekupují minulost. Kupují další pokus. A jeho skutečná cena nebude 115 milionů dolarů. Bude se měřit tím, kolik důležitých večerů během příštích dvou let bude Kawhi Leonard skutečně schopný odehrát.
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Zdroje: Sportsnet – Raptors, Kawhi Leonard agree to two-year, $115M extension [1], Sportsnet – Devil in the details, but everyone wins with Raptors-Kawhi Leonard extension [2].