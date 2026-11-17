Čtvrté kolo, podle jeho vlastních slov obě očnice zlomené a oko zalité otokem. Když do něj Justin Gaethje, americký bojovník lehké váhy a nový šampion divize, poslal koleno, trefil tělo, ne hlavu. Topuria o pět měsíců později říká, že právě tehdy mu došlo, o co se hraje. Ne o pás, ale o to, jestli ještě někdy nastoupí. Mezi čtvrtým a pátým kolem zápas ukončil jeho vlastní roh a Gruzínec přišel o titul i o neporazitelnost. Redakce MMAmag porovnala dostupný přepis jeho rozhovoru pro španělský deník ABC s odbornými materiály o zlomeninách očnice a složila, co z jeho slov plyne a co ne.
Větu o titanu řekl až měsíce po zápase
Ilia Topuria, gruzínsko-španělský bojovník lehké váhy UFC (do 70 kg), přišel o pás 14. června 2026 na turnaji UFC Freedom 250 na jižním trávníku Bílého domu. Byla to jeho první profesionální porážka. O rozsahu zranění promluvil až v listopadu 2026: v zrcadleném přepisu rozhovoru pro deník ABC, do kterého redakce MMAmag nahlédla, tvrdí, že se mu po zlomenině posunula tkáň dovnitř očnice.
„Kdyby se mi to posunulo ještě o 0,5 milimetru víc, museli by mi dát titanovou destičku a už bych nikdy nemohl zápasit,“ říká v něm Topuria. Server Knockout Daily k tomu 16. listopadu 2026 napsal, že v rozhovoru pro gruzínské médium La Gazzetta Georgia Topuria podle přeložených titulků dodal: „Problém by byl v tom, že bych už nikdy nemohl zápasit. Když máš zlomené očnice a podstoupíš operaci, vloží ti titanové destičky.“ O zrak podle něj nešlo. Šlo o kariéru. A je to jeho verze, lékařská zpráva veřejná není.
Proč je titanová destička v obličeji pro profesionálního bojovníka jiná zpráva než zlomená ruka, popisují dva odborné dokumenty.
Co znamená mít v očnici kus kovu
Redakce MMAmag otevřela konsenzuální zprávu k poraněním obličeje u vrcholových sportovců. Podle ní nepotřebuje operaci každá zlomenina očnice a o návratu nerozhoduje odvaha sportovce, ale dvojité vidění a volná zorná pole. U rekonstrukce titanem zpráva doporučuje kontrolní snímkování polohy implantátu a u bojových sportů delší rekonvalescenci, protože obličej je cílová zóna.
Autoři jsou přitom opatrnější než Topuria. Píšou, že pevná destička nemusí tlak dalšího dopadu rozptýlit, ale případy poškození oka po takové opravě neznají. AO Surgery Reference zase uvádí, že se implantát obecně neodstraňuje, pokud nedojde k infekci nebo obnažení. Obojí platí obecně. Jak vypadal konkrétní Topuriův nález, veřejné není.
Oficiální zápis říká něco jiného než diskuse
Mezi čtvrtým a pátým kolem zasáhl Topuriův bratr a trenér Aleksandre. Server MMA Fighting uvádí, že oficiálně je výsledek veden jako technický knockout ve čtvrtém kole po zastavení rohem, tedy ne jako vzdání bojovníka v kleci. Zastavení rohem je v MMA běžný způsob ukončení zápasu.
V rozhovoru pro pořad One on One MMA, jehož přepis zveřejnila stránka bet365 11. listopadu 2026, dostal Topuria otázku, zda mu bratr zastavením zachránil zrak. „Ano, na 100 %. Kdyby mě nezastavil, pravděpodobně bych už nikdy v životě nemohl zápasit,“ odpověděl. Sám přitom dodává, že by pokračoval. Rozhodnutí rohu respektuje zpětně, ne v té chvíli.
Zbývá otázka, kterou Topuria zatím zodpovídá jen sám za sebe: kdy a s kým se vrátí.
Pět měsíců po zápase a pořád ne plný trénink
Od zápasu 14. června 2026 do 16. listopadu 2026, kdy se objevila zatím poslední vlna jeho výroků, uplynulo 155 dní. Redakce MMAmag obě data odečetla a výsledek postavila vedle toho, co Topuria říká o zátěži: plný trénink plánuje až na leden 2027 a návrat do klece na duben až červen 2027, nejraději v odvetě s Gaethjem. To je jeho přání, ne ohlášený zápas. Šéf UFC Dana White podle MMA Fighting mluvil 5. listopadu 2026 o návratu začátkem roku 2027, soupeře nejmenoval.
|Datum
|Kde to zaznělo
|Co k zranění řekl
|6.–7. 11. 2026
|ABC, dostupný přepis a citace MMA Fighting
|bratr zastavil správně, dalších 0,5 mm by znamenalo titanovou destičku a konec zápasení
|11. 11. 2026
|One on One MMA, stránka bet365
|plný trénink čeká v lednu 2027, návrat míří na duben až červen 2027
|16. 11. 2026
|La Gazzetta Georgia podle Knockout Daily
|nedislokované zlomeniny obou očnic, 0,5 mm od operace s destičkami
Jeho verze se za ty dny nezměnila. Jen zpřesnila. A jedna věc se do žádného zápisu výsledku nevejde.
Co rozhodl roh, nerozhodne divák
GLOSA V MMA má o zdravotním stavu bojovníka monopol sám bojovník. Žádná komise nezveřejní jeho snímky, žádný lékař nevydá prohlášení pro fanoušky. Co víme o Topuriově očnici, víme proto, že se o tom rozhodl mluvit, a víme to v podobě, kterou si zvolil.
Přesně tohle stojí za tím, jak se po zápase mluvilo o zásahu jeho bratra. Divák viděl bojovníka, který stál na nohou. Roh viděl něco, co divák neviděl. Z celé Topuriovy další kariéry je zatím k dispozici jediné číslo, půl milimetru, a zveřejnil ho on sám.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala k 17. 11. 2026 se zrcadleným plným přepisem rozhovoru pro ABC (původní adresa ABC se neotevřela), se stránkou bet365 shrnující rozhovor One on One MMA z 11. 11. 2026, s článkem Knockout Daily z 16. 11. 2026 a s konsenzuální zprávou BJOMS a AO Surgery Reference; citace jsou v překladu redakce. Vlastní výpočet použil dvě vstupní hodnoty, 14. 6. 2026 a 16. 11. 2026, postupem rozdílu kalendářních dní bez dne zápasu, výsledek 155 dní; žádné částky se nepřepočítávaly. Redakce nemá lékařskou zprávu ani vyjádření ošetřujícího lékaře, takže všechny údaje o rozsahu zranění pocházejí z Topuriových výroků nebo z přepisů jeho rozhovorů. Nepodařilo se otevřít originální listopadové video La Gazzetta Georgia s časem pasáže, profil a výsledkové stránky UFC.com ani kalendář turnajů, a proto článek neuvádí věk, bilanci ani oficiální zápis výsledku z primárního zdroje a výsledek cituje podle MMA Fighting. Článek nezahrnuje veřejný Topuriův výrok o zranění z června 2026, který se nepodařilo dohledat, a otevřenou otázkou zůstává termín a soupeř jeho návratu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka