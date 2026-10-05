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Topná sezona začíná: Co zkontrolovat na radiátorech, než pustíte teplo naplno?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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První chladné večery často odhalí závady, které byly celé léto schované. Stačí přitom pár kontrol, aby radiátory topily rovnoměrně, zbytečně nehlučely a neprodražily začátek sezony.
Topná sezona začíná: Co zkontrolovat na radiátorech, než pustíte teplo naplno?Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 05.10.2026 16:25
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