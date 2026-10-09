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Topení pustíte naplno, ale v bytě je stále zima? Důvodem je chyba, kterou dělá 99% Čechů ve své domácnosti

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Radiátor může být na dotek horký, přesto se teplo do místnosti nemusí šířit tak, jak by mělo. Častou překážkou jsou dlouhé závěsy, nábytek těsně před topením nebo nevhodně zakrytá termostatická hlavice. Než proto zvýšíte teplotu na kotli nebo termostatu, vyplatí se zkontrolovat několik jednoduchých věcí.
Topení pustíte naplno, ale v bytě je stále zima? Důvodem je chyba, kterou dělá 99% Čechů ve své domácnosti

Topení pustíte naplno, ale v bytě je stále zima? Důvodem je chyba, kterou dělá 99% Čechů ve své domácnosti

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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