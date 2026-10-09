Topení pustíte naplno, ale v bytě je stále zima? Důvodem je chyba, kterou dělá 99% Čechů ve své domácnosti

Reklama
Topení pustíte naplno, ale v bytě je stále zima? Důvodem je chyba, kterou dělá 99% Čechů ve své domácnostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Radiátor může být na dotek horký, přesto se teplo do místnosti nemusí šířit tak, jak by mělo. Častou překážkou jsou dlouhé závěsy, nábytek těsně před topením nebo nevhodně zakrytá termostatická hlavice. Než proto zvýšíte teplotu na kotli nebo termostatu, vyplatí se zkontrolovat několik jednoduchých věcí.
Topení pustíte naplno, ale v bytě je stále zima? Důvodem je chyba, kterou dělá 99% Čechů ve své domácnostiZdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 09.10.2026 11:35
Reklama
Astma ho od cigaret neodradilo, scénáře se neučil a na natáčení chodil i opilý. Menšík byl přesto miláčkem národa
Patřil k nejvýraznějším osobnostem československého filmu a televizní zábavy, přesto jeho život zdaleka...
Tohle jídlo miluje Donald Trump. Přitom jde o obyčejnou pokrm, který zvládnete připravit doma
Donald Trump má slabost pro jídlo, které dobře znají i české domácnosti. Mezi jeho oblíbené pokrmy patří...
Kuřecí stehna na jablkách a hořčici: Podzimní oběd z jednoho pekáče, který zvládne každý
Šťavnaté kuřecí maso, lehce nasládlá jablka a výraznější dijonská hořčice vytvoří v pekáči kombinaci, která...
Alice Bendová odtajnila cenu nového obličeje. Za facelift nechala částku, za kterou se dá koupit auto
Alice Bendová se netají tím, že před několika týdny podstoupila výraznou plastickou operaci obličeje a...
Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
- Soused topí něčím, co silně zapáchá, a z komína jde černý kouř. Zjistili jsme, kam si můžete stěžovat a co dělat
- Natlačení srovnaných polen přímo na fasádu domu úplně udusí tah větru. Odhalte správný odstup, který dříví bleskově vysuší a nezničí vám omítku plísní
- Největší nesmysl českých domácností? Děláme ho celé roky a považujeme ho za správný
- Rosí se vám po ránu okna? Jedna častá chyba v domácnosti může problém ještě zhoršovat
Ulice: Ota se Soňou se do sebe pustí na chodbě školy. Ředitel k tomu má své důvody
BetterLife
dnes, 12:48
3 min
Usazené nečistoty na žehličce odstraní levní pomocníci z domácnosti. Postačí správně použít sůl, citron nebo ocet
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 12:33
2 min
Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:33
Kamion uvízlý pod mostem v Krči způsobil škodu za desítky milionů, Vídeňská ulice je znovu průjezdná
Náš REGION
dnes, 12:30
1 min
Sucho zasáhlo výrobu elektřiny. Vltavské elektrárny jedou na zlomek obvyklého výkonu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:30
Reklama
Tahle maličká dětská hračka má cenu 300 000 Kč. Nikdo netuší, kolik jich v Česku je
FAJNTIP.cz
dnes, 12:30
4 min
Angus T. Jones z Dva a půl chlapa oslavil 33 let. Dlouhé vlasy a hladká tvář jsou pryč, dnes je holohlavý vousáč
ReadZone
dnes, 12:28
4 min
Rozešli se kvůli obřím dluhům, teď ho veřejně pochválila. Absolonová na koncertě překvapila slovy o expartnerovi
VIPživot.cz
dnes, 12:28
3 min
Tahali z ní peníze a pak ji nechali samotnou! Tvrdí muž, který pomáhal mamince Dominiky Gottové
Aplausin.cz
dnes, 12:27
2 min
V Česku začaly komunální a senátní volby. Prezident se na ně na poslední chvíli vrátil
HN.cz
dnes, 12:22
Reklama
„Absolutní kouzelník!“ V Šanghaji zírali, co Čech předvedl. Zaujal i divokou oslavou
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 12:22
Výsledky FP1 VC Singapuru: Nejrychlejší čas zaznamenal Russell
SvětFormule.cz
dnes, 12:15
3 min
Usmíření dlouho nevydrželo. Macinka si v Černoučku rýpl do Pavlovy dovolené
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:14
Když rozhodne jediný hlas: Volby, které skončily remízou nebo rozdílem jednoho člověka
Kód Enigma
dnes, 12:14
5 min
Čajová lžička medu rozpuštěná v litru vody a papriky plodí až do prosince. Většina zahrádkářů přitom v září zálivku úplně vzdává
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 12:07
2 min
Reklama
Velký kulatý koláč z kynutého těsta potěší každého, kdo má rád poctivou vrstvu náplně zasypanou křupavou drobenkou
Cooky.cz
dnes, 12:06
4 min
Druhý Batman má další problémy. Režisér očekávané komiksovky musel opustit natáčení
Kinobox.cz
dnes, 12:05
2 min
Tyto 3 spotřebiče v ložnici žerou proud celou noc. Elektrikáři radí vytáhnout je ze zásuvky ještě dnes
FVE.info
dnes, 12:01
4 min
Útok v libereckém kasinu skončil obviněním z pokusu o vraždu
Náš REGION
dnes, 12:00
1 min
Toto nalijete na sklo sprchového koutu. Vodní kámen se rozpustí a sklo bude čisté jako zrcadlo
NESPECHEJ.cz
dnes, 12:00
2 min
Reklama
Volby začaly. Lidé vybírají zastupitele, o Senát usiluje generál i manželka miliardáře
Plzeňská Drbna
dnes, 12:00
2 min
Konec éry obkladů v koupelně? Existuje levnější alternativa, která vydrží až 20 let
PrimaProstor.cz
dnes, 11:59
4 min
Amazon představil tři nové Kindle najednou. Jeden má barevný displej a mění pravidla hry pro čtenáře e-knih
Mobify.cz
dnes, 11:59
4 min
Rebelové české televizní scény září. Seriál Oddíl B umí hláškovat, ale jde ještě dál
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 11:57
Po závěsu zaklíněném pod mostem zůstaly škody za desítky milionů
Pražská Drbna
dnes, 11:55
1 min
Reklama
Rozesmíval miliony Čechů, teď chodí každý den do baru za rohem. Manželka Luďka Soboty promluvila o jeho životě v ústraní
VIPživot.cz
dnes, 11:47
3 min
Slavia chtěla Součka zpátky, ale vysněný návrat padl. Záložník chce v Anglii dohrát kariéru a jedná o nové smlouvě
SportyŽivě
dnes, 11:47
6 min
Bratr Bouře v červeno-zlaté masce: Kněz se inspiroval filmem, aby zachránil sirotčinec. Roky vedl tajný život zápasníka
Ternoviny
dnes, 11:46
6 min
Chybějící čerstvé droždí nemusí překazit plánované pečení. Plnohodnotně ho dokáže zastoupit několik běžných surovin
Zdravestravovani.eu
dnes, 11:46
2 min
Ulice: Magda odhalila Filipův podvod a Petr se postavil na jeho stranu
Seriálový svět
dnes, 11:45
3 min
Reklama
Státy EU zastropovaly ceny emisních povolenek pro dopravu a budovy. Podle Babiše to ale nestačí
HN.cz
dnes, 11:45
5 večeří, ve kterých vejce konečně není nouzovka. Zvládne shakshuku, křupavou rýži i pořádnou tortillu
Poudree.cz
dnes, 11:45
4 min
Svět Bridgertonových se rozroste o další seriál. Chystá se minisérie o milostném vztahu Violet a Edmunda
Seriálový svět
dnes, 11:43
2 min
Laďku Něrgešovou zasáhla další rána: Kolem zhoubných nádorů se objevily nové útvary
Aplausin.cz
dnes, 11:43
2 min
Vojta Dyk promluvil o možném konci ve StarDance: Jeho ambice pobouřily fanoušky
In-lifestyle.cz
dnes, 11:41
3 min
Reklama
Výsledky komunálních voleb 2026 ŽIVĚ
HN.cz
dnes, 11:40
Tipy na víkend: Nejen volby. Do Jihlavy na koncert i dva jarmarky
Jihlavská Drbna
dnes, 11:35
1 min
Topení pustíte naplno, ale v bytě je stále zima? Důvodem je chyba, kterou dělá 99% Čechů ve své domácnosti
EXTRAINFO.cz
dnes, 11:35
3 min
Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 500 Kč. Tenhle fén měla v koupelně skoro každá žena
Extrafit.cz
dnes, 11:33
4 min
Salmonelóza v pražském Újezdě nad Lesy má už 486 nemocných, odškodnění řeší pojišťovny
Náš REGION
dnes, 11:30
2 min
Reklama
Reklama
Vážná nehoda na dovolené Petra Pavla. Zranit se údajně měl blízký přítel prezidenta
Vojta Dyk promluvil o možném konci ve StarDance: Jeho ambice pobouřily fanoušky
Inspekce odhalila pančovaný bio med na Rohlíku, závadná je i hořčice z Lidlu
Strach o Laďku Něrgešovou. V hlavě jí rostou nové nádory a přístroj na ně nezabírá
Jak vlastne kdysi vznikl život? Počátky mohou být v krátké RNA sekvenci
Reklama
Reklama