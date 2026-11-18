Uplynulý víkend vtrhly do kin dvě očekávané novinky. Johnnymu Deppovi se se snímkem Ebenezer: Vánoční koleda poměrně dařilo a také český Dřevorubec zvládl držet krok. Ani dva slibné tituly ovšem nedokázaly zvednout stále spíše podprůměrná čísla návštěvnosti, která jen těsně přelezla hranici 100 tisíc diváků.
5. místo
Tržby 1 milion 043 tisíc Kč / návštěvnost 4 691 diváků / 36 kin
Na nic jiného kromě Ebenezera a Dřevorubce se totiž v podstatě nechodí, díky čemuž se v top 5 ještě udržela i Neskutečná máma. Spotřební horor se v žebříčku drží zuby nehty a zatímco minule klesala návštěvnost střemhlav, tentokrát si snímek připsal jen minimální propady. O trvalce se ale v tomto případě opravdu mluvit nedá, spíše o minimalizaci škod a sbírání posledních drobků diváků, než horor definitivně opustí kina.
4. místo
Tržby 951 tisíc Kč / návštěvnost 4 921 diváků / 56 kin
Příliš zářně se neuvedla nová česká komedie Ženy v lihu, která se snažila zopakovat recept letošních poloúspěšných Bardotek. Sázka na ingredience „ženy, víno a lidová zábava“ ale v tomto balení moc nezabrala. Start za necelých 5 tisíc diváků je v rámci tuzemských počinů spíše podprůměrný. Je ale fér vzít v tomto případě na zřetel nasazení do menšího počtu kin, než je v případě domácích komedií zvykem, i menší marketingovou kampaň. Vtlačení do top 5 se tak musí brát za jistý úspěch, i když větší poprask tato česká novinka v kinech asi nenadělá.
3. místo
Tržby 1 milion 049 tisíc Kč / návštěvnost 5 870 diváků / 98 kin
Animák Kocour v klobouku svými tržbami ve světě zklamal, a to samé platí i o jeho číslech v Česku. Mezivíkendově se sice propadl o pouhých 25 %, kvůli tristnímu startu se ovšem velká animovaná novinka nepřeklenula ani přes hranici 15 tisíc diváků. V rámci tvorby pro nejmenší z hollywoodské produkce se proto jedná o zklamání, které už by mohl Kocour zvrátit jedině v případě, že se bude jednat o opravdu velkou trvalku, čemuž ale nic moc nenasvědčuje.
2. místo
Tržby 3 miliony 519 tisíc Kč / návštěvnost 19 068 diváků / 197 kin
Na čísla na druhém místě už je naštěstí trochu veselejší pohled. Start Dřevorubce sice patří v rámci českých romanťáren do průměru, vzhledem k bídě posledních týdnů můžeme ovšem tento start považovat za mírně slibný. Snímek si navíc odnáší od diváků celkem pozitivní ohlasy a díky svému pohodovému feelingu se může stát potenciální trvalkou, která bude diváky lákat až do konce roku. Zda tomu tak bude, napoví už čísla z nadcházejícího týdne.
1. místo
Tržby 4 miliony 877 tisíc Kč / návštěvnost 24 576 diváků / 167 kin
Největší zájem ale dle očekávání byl o návrat Johnnyho Deppa do Hollywoodu, i když v o něco střídmějších podmínkách, než jsme byli zvyklí. A jeho comeback v podobě klasiky Charlese Dickense zabodoval. V dobách Jacka Sparrowa byl sice u nás Depp zvyklý na lepší otvíráky, i tak je ale hezké vidět, že na jeho jméno publikum pořád slyší. Vánoční koleda se navíc těší velmi spokojeným ohlasům diváků, takže je možné, že se vzhledem k pozitivní šeptandě a blížícím se Vánocům zdrží v topce ještě pár týdnů.
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Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinobox Data