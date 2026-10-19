Tomuhle chlápkovi nejde dát gól, opakují top střelci farmě Detroitu. Český brankář Postava si říká o šanci v NHL

Když se nejlepší střelci Grand Rapids Griffins vracejí z tréninku do kabiny, opakují podle hlavního trenéra Dana Watsona pořád stejnou větu: „Tomuhle chlápkovi nejde dát gól.“ Nejde o výrok jednoho jmenovaného hráče. Je to Watsonovo shrnutí toho, co slyší od svých útočníků po každodenní práci s Michalem Postavou. Pro brankáře podle něj neexistuje větší kompliment. Watson to řekl v klubovém profilu z 9. října 2026 a o tři dny později přišlo potvrzení ze zápasů. Postava se stal hráčem týdne AHL. Po víkendu 17. a 18. října je bez porážky a chytá tak, že se v Detroitu znovu ptají, kolik brankářů vlastně potřebují mít v plánech.
Věta z kabiny, kterou potvrzují zápasy
Hláška z tréninku by sama o sobě mnoho neznamenala. Střelci chválí brankáře, brankáři chválí obránce a v kabině se říká ledacos. U Postavy ji ale podpírá celý kontext, který Watson v profilu Mr. Postman popisuje: klid, soutěživost, tvrdá práce a schopnost nenechat se rozhodit inkasovaným gólem.
Trenér také mluví o tom, že Postava poslouchá trenéra brankářů Roopeho Koistinena a je „studentem hry“. Fin vede gólmany Grand Rapids od roku 2023 a Postava už v květnu 2026 přiznal, že s ním ladil detaily potřebné pro přechod na severoamerické kluziště. Menší plocha, víc střel z nepřehledných situací, rychlejší dorážky. Na tohle se v Česku nikdo naplno připravit nemůže.
Watson během loňského play off popsal i Postavovu proměnu. Z velmi agresivního gólmana, který vyjížděl vstříc každé střele, se stal brankář, jenž působí klidněji, lépe drží pozici a čte hru dopředu. Sám Postava jako své silné stránky dlouhodobě jmenuje hlavu a motýlkový styl. Watson mu přisoudil „vzestupnou trajektorii“. Taková slova trenéři farem nepoužívají jen tak.
Čtyři zápasy, čtyři výhry a rozdíl, který bije do očí
Na začátku sezony 2026/27 se čísla mění rychle, a tak je dobré je přesně časově zasadit. K 12. říjnu, kdy ho AHL vyhlásila hráčem týdne, měl Postava bilanci 3-0-0, průměr 1,34 gólu na zápas a úspěšnost 95,0 %. V oceňovaném týdnu chytil 58 z 60 střel. Po dalším víkendu je podle klubových statistik Griffins ještě o kus dál: čtyři starty, čtyři výhry, průměr 1,25 a úspěšnost 95,4 %. Ze 108 střel jich zastavil 103.
Výmluvné je srovnání s ostatními brankáři organizace:
|Brankář
|Soutěž
|Zápasy
|Bilance / průměr
|Úspěšnost
|Michal Postava
|AHL
|4
|4-0-0, 1,25
|95,4 %
|Trey Augustine
|AHL
|3
|1-1-1, 3,27
|88,2 %
|Daniil Tarasov
|NHL
|3
|0,80
|96,5 %
|John Gibson
|NHL
|6
|3,58
|87,3 %
Čísla z AHL a NHL nelze stavět na stejnou úroveň, nejvyšší soutěž je o třídu tvrdší. Tabulka ale ukazuje dvě věci. Na farmě je Postava jasně nejlepší gólman, mladší Augustine za ním zatím zaostává. A v Detroitu se zjevně netrápí Tarasov, ale Gibson.
Přitom nejde jen o říjnový výkyv. V první zámořské sezoně 2025/26 odchytal Postava 25 zápasů s bilancí 17-6-0, průměrem 1,71, úspěšností 93,7 % a čtyřmi nulami. Průměr i úspěšnost jsou jednosezonními rekordy klubu. Kdyby odchytal zhruba o dvě třetiny zápasů víc, vedl by podle Griffins celou AHL v průměru i úspěšnosti.
Sebastian Cossa, tehdejší jednička, měl za sebou větší objem: 39 zápasů, bilanci 26-8-4, pět nul, ale průměr 2,33 a úspěšnost 91,5 %. Grand Rapids inkasovali za celou základní část jen 159 gólů, nejméně v lize a nejméně v historii klubu. Oba gólmani za to společně získali cenu Harry „Hap“ Holmes Memorial Award. Cossa nesl víc zápasů, Postava chytal přesněji.
Pozdě objevený talent z Přerova
Postavův příběh nezačíná v juniorské reprezentaci ani v draftu NHL. Rodák z Valašského Meziříčí, narozený 28. února 2002, nebyl nikdy draftován. Proč ho kluby NHL v draftovém věku přehlédly, veřejně dostupné zdroje nevysvětlují. Jisté je, že se prosadil jinou cestou, pomaleji a o to přesvědčivěji.
V letech 2019 až 2024 chytal za Přerov. V sezoně 2023/24 měl ve druhé nejvyšší soutěži bilanci 23-20-0, průměr 1,84 a úspěšnost 94,3 % a dostal cenu pro nejlepšího brankáře ligy. Pak přišel jediný ročník v extralize a rovnou ten nejlepší možný. V Kometě Brno odchytal základní část s bilancí 23-18-0 a úspěšností 92,1 %, v play off se ještě zvedl na 94,0 % s průměrem 1,97 a deseti výhrami dovedl Brno k titulu.
Detroit tou dobou už věděl, koho sleduje. Skaut Red Wings Petr Jaroš, který žije v Česku, Postavu podle NHL.cz pozoroval celou sezonu a jeho podpis prosazoval. Roli sehrál i Jiří Fischer, tehdy ředitel hráčského rozvoje Detroitu. Smlouva přišla 11. června 2025: dvouletá, nováčkovská.
Podle nás právě tohle dělá z Postavy zajímavější případ než z typického prospekta. Nepřišel s nálepkou budoucí hvězdy, kterou musí obhajovat. Přišel jako hotový dospělý gólman s titulem, kterému stačilo zvyknout si na nové prostředí. Adaptaci, se kterou se mnozí evropští brankáři trápí roky, zvládl prakticky za jednu sezonu.
Kdy by mohl dostat šanci v NHL
S NHL už se Postava letmo potkal. V březnu 2026 seděl jako náhradník na střídačce Detroitu při výhře nad Buffalem a sám to označil za motivaci vidět, jak funguje nejvyšší úroveň. V dubnu ho klub poslal zpět do Grand Rapids. Debut zatím nemá.
Hierarchie v brankovišti Red Wings se mezitím přeskládala. Detroit 27. června 2026 vyměnil Cossu do Utahu za 23. volbu draftu. Trenér Todd McLellan to v říjnu vysvětlil otevřeně: organizace pustila „velmi dobrého gólmana“ právě kvůli dalším dvěma mladým brankářům, kteří v systému zůstali, tedy Postavovi a Augustinovi. Jinými slovy, Detroit na ně vsadil.
Zatím ale oba zůstávají na farmě. Podle McLellana proto, že potřebují pravidelně chytat, kdežto Gibson s Tarasovem mají v NHL dostat zápasový rytmus. Gibson přišel v roce 2025 z Anaheimu za Petra Mrázka a dvě volby v draftu. Generální manažer Steve Yzerman ho tehdy představoval jako prověřenou jedničku. Jeho smlouva ve výši zhruba 150 milionů korun ročně končí po této sezoně a Gibson se pak má stát volným hráčem. Tarasov podepsal 1. července roční kontrakt za zhruba 47 milionů korun.
Z toho se dají vyčíst tři realistické scénáře, žádný z nich klub neoznámil:
- Zranění nebo nemoc jednoho z dvojice Gibson a Tarasov. Postava by se stal nejpravděpodobnějším kandidátem na povolání, protože má výrazně lepší čísla než Augustine.
- Dlouhodobý propad Gibsona. První na řadě by byl Tarasov s větší porcí zápasů, jenže pak by Detroit potřeboval spolehlivou dvojku a Postava by se přirozeně posunul nahoru.
- Léto 2027. Pokud Gibson odejde a Postava udrží výkonnost, nabízí se levnější interní varianta. Postavova nováčkovská smlouva končí ve stejnou dobu, Detroit tak bude řešit obě jména najednou.
NHL.com/cs řadí Postavu mezi české brankáře na vzestupu v AHL, zatímco Jakub Dobeš, Lukáš Dostál, Karel Vejmelka a Daniel Vladař už mají v NHL svá místa. Postava zatím patří do druhé vlny, ale z ní vyčnívá nejvíc. Kdo ho chce sledovat, najde každý zápas Griffins na AHLTV přes FloHockey. Nejbližší se hrají 21. října doma s Manitobou a 23. a 24. října proti Clevelandu, vždy v 1:00 našeho času v noci na následující den. Případný debut v NHL by v Česku vysílala Nova nebo Prima, anebo NHL.tv v rámci DAZN.
Tlak zdola se v hokeji nedá oznámit tiskovou zprávou. Vzniká tiše, na tréninku, když nejlepší útočník týmu odjíždí od branky a kroutí hlavou. V Grand Rapids se to podle Watsona děje pravidelně a v Detroitu to vědí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka