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Tomio Okamura řeší problémy s toaletním papírem: Reakce veřejnosti na sebe nenechaly dlouho čekat

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Tomio Okamura tentokrát nemluvil o migraci, Bruselu či cenách energií. Do popředí se dostal toaletní papír v rychlících ČD.
Fotografie Tomia Okamury

Fotografie Tomia Okamury

Zdroj: Foto: Nextfoto, Tomio Okamura na společenském večeru Spolu s Hasiči
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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