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Tomášek zkrotil Spartu dvěma góly a netajil, co ho nakoplo. Prohlášení během olympiády mi vadilo, přiznal

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Osm měsíců poté, co Sparta veřejně oznámila, že odmítl její nabídku, jí David Tomášek nasázel dva góly. Pardubice vyhrály šlágr 6:4.
Tomášek zkrotil Spartu dvěma góly a netajil, co ho nakoplo. Prohlášení během olympiády mi vadilo, přiznal

Tomášek zkrotil Spartu dvěma góly a netajil, co ho nakoplo. Prohlášení během olympiády mi vadilo, přiznal

Zdroj: Edmonton Oilers
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 12:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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