Tomášek zkrotil Spartu dvěma góly a netajil, co ho nakoplo. Prohlášení během olympiády mi vadilo, přiznal

Neděle 4. října, 51. minuta, Pardubice vedou nad Spartou 5:3. Tomášek si ve středním pásmu vezme puk, zrychlí, objede obranu a sám zakončí. Šestý gól Dynama, jeho druhý v zápase. Ke dvěma brankám přidal i asistenci a pořadatelé ho vyhlásili nejlepším hráčem domácích. Po utkání přiznal, co ho hnalo. Nebyla to pomsta bývalému klubu, ale jedna věta z února, kterou podle svých slov použil jako „vnitřní motor“.
Od přesilovky po sólo
Duel 8. kola Tipsport extraligy začal pro Tomáška ideálně. Ve 4. minutě (3:22) se trefil v přesilové hře po přihrávkách Romana Červenky a Jana Košťálka. Druhý gól v čase 51:03 byl čistě jeho: padl při hře pět na pět, bez asistence, po výstavním průniku, a zvýšil na 6:3. Sparta pak už jen korigovala.
Čísla ze zápisu utkání na Hokej.cz ukazují, že nešlo jen o dvě šťastné chvíle:
- 18:46 minuty na ledě
- 2 góly a 1 asistence
- hodnocení +2
- 3 střely na branku
- 73% úspěšnost na vhazováních
V kabině Dynama pak měli o čem mluvit. Spoluhráč Jiří Smejkal pro iDNES.cz řekl, že u Tomáškova sóla „všichni čuměli s otevřenou pusou“, a chválil jeho rychlost i práci ve středním pásmu. Asistent trenéra Karel Mlejnek akci nazval „hokejovou krásou“.
Věta, která zůstala v hlavě
Abychom pochopili, proč pro Tomáška tenhle zápas znamenal víc než tři body, musíme se vrátit na 10. února 2026. Český hokejista se tehdy chystal na olympijský turnaj v Miláně a Cortině. Sparta ve stejný den zveřejnila na svém webu prohlášení s titulkem „David Tomášek odmítl nabídku Sparty“.
Klub v něm uvedl, že mu předložil nabídku, která by z něj udělala „jednoznačně nejlépe odměňovaného hráče v historii Sparty“, a počítal s ním jako s jedním z lídrů týmu vedle Filipa Chlapíka. Hráč se ale podle textu vydal jinou cestou. Sparta dodala, že jeho rozhodnutí respektuje. Nešlo tedy o výrok konkrétního funkcionáře ani o urážku. Šlo o oficiální klubovou komunikaci, která ovšem veřejně otevřela téma peněz.
A právě to Tomáškovi vadilo. V dubnovém rozhovoru pro Sport.cz řekl, že ho to „zamrzelo“ a že klub takového jména to podle něj „nemusel takhle udělat“. Výhrady měl hlavně k formě, ke zmínce o financích a k načasování uprostřed olympiády.
Po říjnovém zápase pak byl opatrný. Spartu má podle svých slov pořád svým způsobem rád a respektuje v klubu řadu lidí. Výkon nechtěl označit za odpověď Spartě. Zvýšenou motivaci ale spojil právě s únorovým prohlášením.
Podle nás je to nejzajímavější rovina celého příběhu. Jeden klubový text, napsaný nejspíš jako vysvětlení fanouškům, zůstal hráči v hlavě od února do října. Kluby rády mluví o transparentnosti. Tomášek ukázal, že i zdvořile formulované prohlášení může soupeři dodat palivo.
Nejlepší zápas sezony v pravou chvíli
Do šlágru přitom Tomášek nevstupoval ve střelecké formě. Před zápasem měl na kontě jediný gól a sedm asistencí. V předchozích čtyřech ligových utkáních zapsal postupně 0+1, 1+1, 0+1 a 0+0. Přihrávky šly, branky moc ne.
Proti Spartě se to zlomilo. Šlo o jeho první vícególový zápas sezony a zatím bodově nejvýraznější výkon. Po devíti kolech má bilanci 3+8, tedy 11 bodů.
Symbolika je zřejmá. Tomášek se do Pardubic vrátil po osmi letech. V Dynamu začínal s dospělým hokejem, ve Spartě pak nasbíral 139 bodů ve 169 zápasech. Následovaly Färjestad (105 bodů ve 109 zápasech) a Edmonton (5 bodů ve 22 zápasech). Hned v prvním extraligovém střetnutí s bývalým klubem po návratu domů rozhodl.
Co výhra znamená pro tabulku
ČTK označila duel za bitvu dvou největších favoritů soutěže. Do zápasu ale oba celky vstupovaly v rozdílné formě. Pardubice byly před zápasem druhé s 18 body a sázkové kanceláře je viděly jako favorita. Sparta byla šestá s deseti body.
Výsledek rozdíl prohloubil. Dynamo vyhrálo popáté v řadě a podle ČTK ztrácí na vedoucí Třinec tři body, má ale odehraný zápas navíc. Sparta prohrála popáté z posledních sedmi utkání. Její trenér Patrik Augusta po zápase řekl, že rozhodly osobní souboje a agresivita soupeře. Mlejnek naopak zdůraznil, že Pardubice porazily extrémně silného protivníka.
Je teprve říjen a o sezoně není nic definitivně rozhodnuto. Dá se ale čekat, že každý další vzájemný zápas bude mít stejný podtext. Tomášek hrál na olympiádě a podle Dynama odehrál celé mistrovství světa 2024, takže etablovaný reprezentant je. Takový výkon proti silnému soupeři jeho pozici v očích trenérů národního týmu jistě neoslabí, i když jeden podzimní zápas o nominaci nerozhodne.
Kdy přijde další kapitola
Podle oficiálního rozlosování se Sparta s Pardubicemi znovu utká v neděli 22. listopadu 2026 od 16:00 v Praze. Další souboj je na programu v pátek 8. ledna 2027 od 18:00 v Pardubicích. Kdo chce vidět oba Tomáškovy góly znovu, najde sestřih na Sport.cz, oficiální zprávu z utkání zveřejnilo Dynamo.
Tomášek po zápase o Spartě mluvil s respektem a bez jediného ostrého slova. Na ledě ale řekl dost, a to dvěma góly a jednou přihrávkou. Do Prahy se v listopadu vrátí jako hráč, který ví, že jedno únorové prohlášení může fungovat jako motor i za osm měsíců.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka