Tomáš Sean Pšenička a František Prachař nabízí ve filmu rychlý prachy. Snímek o pornografii uvidíme příští rok

rychly_prachy.avi, FOTO: Daniel Gavenda, distr. BontonFilm rychly_prachy.avi, FOTO: Daniel Gavenda, distr. BontonFilm rychly_prachy.avi, FOTO: Daniel Gavenda, distr. BontonFilm rychly_prachy.avi, FOTO: Daniel Gavenda, distr. BontonFilm rychly_prachy.avi, FOTO: Daniel Gavenda, distr. BontonFilm rychly_prachy.avi, FOTO: Daniel Gavenda, distr. BontonFilm rychly_prachy.avi, FOTO: Daniel Gavenda, distr. BontonFilm rychly_prachy.avi, FOTO: Daniel Gavenda, distr. BontonFilm rychly_prachy.avi, FOTO: Daniel Gavenda, distr. BontonFilm rychly_prachy.avi, FOTO: Daniel Gavenda, distr. BontonFilm
Tomáš Sean Pšenička, kterého televizní diváci aktuálně o víkendech vídají tančit na obrazovkách, ztvárnil s Františkem Prachařem hlavní role v novém snímku rychly_prachy.avi. Film režiséra Adama Sedláka se vrací ke vzniku známého formátu internetové po**ografie z počátku tisíciletí. Tvůrci nedávno dokončili natáčení a dílo pošlou do kin příští rok. Zrození české internetové po**ografie
V centru děje stojí mladík Adam v podání Tomáše Seana Pšeničky. Rozhodne se točit filmy, aby získal lásku své matky. S domácí kamerou vyrazí do ulic a začne kolemjdoucím dívkám nabízet peníze za se*. Z jeho obyčejného nápadu postupně vyroste celosvětový po**ografický fenomén.
Název rychly_prachy.avi odkazuje na éru stolních počítačů, kdy se videosoubory se stejnou příponou běžně stahovaly a sdílely na internetu. Tvůrci ve filmu pracují s estetikou tehdejší amatérské produkce a formátů typu Fake Taxi, FakeCop nebo Czech Casting. Před kamerou se objevují i skutečné české herečky z filmů pro dospělé. Pikantní scény vznikaly za osobní účasti koordinátora intimity. Samotné filmové záběry štáb pořizoval na domácí kamery, mobilní telefony a palubní kamery v autech.
Souboj sourozenců a manipulace
Adam chce úspěchem v tomto průmyslu vyvrátit představy, že je životní ztroskotanec. Rychlý vzestup ale rozpoutá konflikt s jeho bratrem Kristiánem, kterého hraje František Prachař. Kristián pracuje jako právnický koncipient a představuje rodinného favorita. Souboj obou sourozenců nabere postupně takové rozměry, že ho tvůrci přirovnávají k biblickému příběhu Kaina a Ábela. K dosažení vlastních cílů bratři využívají manipulaci, skrze kterou přesvědčují ženy k účasti na natáčení.
Režisér Adam Sedlák a producent Tomáš Hrubý napsali role oběma hercům přímo na tělo. Vedle hlavní dvojice do snímku obsadili Annu Veselou, Dianu Dulínkovou, Rebeku Polákovou a německého herce Chrise Arenda. Natáčení probíhalo v Praze, Bratislavě, Budapešti, na jihu Španělska a také na Gibraltaru. Ve filmu zazní hned několik cizích jazyků. Po nedávném konci natáčení se sebraný materiál přesunul do střižny.
Generace odpojených mužů
Příběh se k počátkům české internetové produkce vrací jako k výchozímu bodu pro rozehrání širších společenských otázek. Zabývá se tím, jak snadná dostupnost se*uálního obsahu ovlivňuje mužskou identitu, osamělost a mezilidské vztahy.
„Když se podíváte na Formanův snímek Lid versus Larry Flynt, zjistíte, že po**ografie v něm hraje vlastně až druhou roli. V první řadě je to soudní film o svobodě projevu. Podobně je to i s naším filmem: vypráví o vzniku specifického po**oformátu, kterým se Česko proslavilo ve světě, ale hlavně je to příběh o krizi mužství, mužské osamělosti a cestě, která může vést až k manosféře,“ vysvětlil režisér Adam Sedlák.
Jeho pohled doplňuje producent Tomáš Hrubý z Nutprodukce, který odkazuje na myšlenky psychologa Philipa Zimbarda o odpojených mužích.
„Rychlý prachy vyprávějí o světě před dvaceti lety, ale dnes je příběh možná víc než aktuální – generace odpojených mladých mužů, kteří propadají různým misogynním vůdcům a jejich teoriím, je všude kolem nás,“ dodal producent.
Do českých kin by měl snímek vstoupit v příštím roce.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (BontonFilm).