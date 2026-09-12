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Tomáš (24) napsal dopis, který měl být jeho poslední. Jedna věta z něj teď obletěla celý internet

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Nemocný mladík sdílel na sociálních sítích dojemný vzkaz, kterým by rád inspiroval ostatní, aby si začali vážit života a našli jeho smysl.
Pacient na JIP

Pacient na JIP

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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