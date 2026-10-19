Tomahawk teď jezdí po silnici. Americká baterie určená pro Evropu z přívěsu zasáhne cíl vzdálený 1 600 kilometrů

Ostrá střelba proběhla 28. září 2026 na střelnici China Lake v Kalifornii. U odpalovače stáli dělostřelci z baterie 3. praporu 12. pluku polního dělostřelectva. Tato armádní jednotka operačně spadá pod americké vícedoménové velení pro Evropu (Multi-Domain Command-Europe). Pět týdnů před výstřelem cvičili s personálem námořnictva, které Tomahawky odpaluje z lodí a ponorek už desítky let, a se zástupci výrobce Lockheed Martin. Střela opustila pozemní odpalovač Typhon, proletěla předepsanou trasu a zasáhla cíl.
Do roku 2019 by takový odpalovač porušoval smlouvu s Moskvou
Tomahawk patří mezi nejstarší kusy americké výzbroje. Slouží od osmdesátých let a bojově ho armáda použila v Iráku, Afghánistánu i Sýrii. Hlavice ani motor se nezměnily, novinkou je výhradně nosič. Systém Typhon, oficiálně Mid-Range Capability, přebírá dvě námořní střely, SM-6 a Tomahawk, a umisťuje je do pozemního odpalovače na kolech. Jedna baterie má čtyři odpalovače a operační centrum a vypadá jako kontejner na návěsu tahače. Po silnici se přesouvá sama, do vzduchu ji vynese transportní letoun C-17 a armáda už vyzkoušela i přepravu lodí.
Ještě před několika lety by nic takového v arzenálu být nemohlo. Smlouva INF zakazovala pozemně odpalované balistické a řízené střely s dosahem od 500 do 5 500 kilometrů. Spojené státy z ní v roce 2019 vystoupily s tím, že ji Rusko porušuje střelou 9M729. Armáda pak hledala, čím rychle zaplnit mezeru mezi kratším systémem PrSM a hypersonickými zbraněmi, které jsou teprve ve vývoji.
Sáhla po střelách, které už léta fungovaly na moři. Typhon je tedy rychlé řešení složené z hotových, prověřených dílů, nikoli nový vývoj.
Za necelý den na Filipíny: tak rychle se Typhon umí přesunout
Rusko s Tomahawky počítá dávno. Sleduje torpédoborce a ponorky, které je nesou. Loď je ale velká, do palebné pozice se přesouvá pomalu a dá se poměrně snadno sledovat. Letadlo zase potřebuje letiště, trasu pro tankování za letu a musí proniknout nepřátelskou protivzdušnou obranou. Typhon na přívěsu přejede mezi státy, zastaví na místě, které nikdo nečekal, vystřelí a odjede.
Jak rychle to jde, armáda předvedla v dubnu 2024. Tehdy systém poprvé letecky přepravila přes 13 000 kilometrů na Filipíny a zvládla to za méně než den. Velitel 3. praporu po zářijové střelbě prohlásil, že jednotka je po pěti týdnech výcviku připravená na předsunuté nasazení. Brigádní generál Carpenter, velitel vícedoménového velení pro Evropu, už dříve řekl, že cílem je dostat jednotku do Evropy, a to buď rotačně, nebo natrvalo.
Ruští plánovači tak musejí průběžně sledovat pohyb odpalovačů, místo aby hlídali jeden pevný objekt. S každým přesunem přibývají možné trasy i stanoviště a zkracuje se doba varování.
Berlín chce vlastní Tomahawky. Počty ani základny zatím neřekl
V červenci 2024 se Spojené státy a Německo ve společném prohlášení dohodly na epizodickém rozmisťování dlouhodosahových systémů na německém území od roku 2026. O dva roky později, v červenci 2026, německá vláda potvrdila zájem koupit vlastní Tomahawky i odpalovače Typhon. Mají sloužit jako přemostění do doby, než vzniknou evropské systémy hlubokého úderu. Kolik kusů to bude, kdy přesně dorazí a na které základny, Berlín nezveřejnil. Dokud tyto údaje chybějí, nedá se odhadnout, jak velký posun německý nákup přinese.
Česko v plánech zmíněno není. Technicky by rozmístění u nás možné bylo, protože systém je mobilní a dá se snadno převézt. Politicky by k tomu ale bylo potřeba samostatné rozhodnutí Prahy a Washingtonu. Pro českou bezpečnost má Typhon větší význam jinde: posiluje alianční odstrašení ve střední a východní Evropě jako celku, rozšiřuje palebné možnosti z pevniny a snižuje závislost na tom, jestli je včas k dispozici letadlová loď nebo stíhací letka.
Kolikrát dál než ruský Iskander doletí Tomahawk z přívěsu?
Iskander-M, páteř ruských pozemních balistických sil, má dosah kolem 500 kilometrů. Typhon s Tomahawkem dosáhne zhruba na 1 600 kilometrů, tedy víc než trojnásobně dál. Výš stojí střela 9M729, kvůli které padla smlouva INF. Analytická databáze CSIS Missile Threat jí odhaduje dosah až 2 500 kilometrů, Moskva to popírá. Americký systém se tak řadí mezi oba ruské typy a k dosahu přidává mobilitu a vysokou přesnost.
Rusko má pozemní střely tohoto řádu roky, NATO je v pozemním hlubokém úderu teprve dohání. Velitelská stanoviště, logistické sklady a protivzdušné systémy A2/AD v ruském strategickém týlu dosud ležely mimo dosah aliančních pozemních sil v Evropě. Teď se do něj dostávají.
Čtyři odpalovače proti stovkám ruských pozemně odpalovaných střel poměr sil na kontinentu nezmění. Pro americkou armádu ale znamenají změnu, kterou velitel 3. praporu po střelbě v China Lake popsal takto: „Tam, kde dřív pozemní síla musela žádat o úder od námořnictva, teď tu schopnost má armáda sama.“ Druhá baterie systému Typhon už je aktivovaná, v říjnu 2025 byl formálně zřízen i prapor a výcvik pokračuje.