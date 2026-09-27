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Tom Cruise vyhlásil válku AI. Teď míří do kin s pupkem a pleší a skoro ho nepoznáte

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Tom Cruise se zúčastnil akce BAFTA: Life in Pictures, která se konala v Londýně. Herec se s ničím nepáral a směle vyhlásil válku umělé inteligenci. Zmínil také svůj nejnovější film Digger, jenž míří i do českých kin. Je ale téměř jisté, že v něm jindy pohledného Cruise vůbec nepoznáte.
Tom Cruise vyhlásil válku AI. Teď míří do kin s pupkem a pleší a skoro ho nepoznáte

Tom Cruise vyhlásil válku AI. Teď míří do kin s pupkem a pleší a skoro ho nepoznáte

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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