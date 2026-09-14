Tohle zapečené zelí s mletým masem je naprostá bomba – všichni u stolu si vyprosili aspoň 1 nášup. Recept si určitě uložte

Zelí patří k surovinám, které mají v české kuchyni své pevné místo. Dříve bylo běžnou součástí domácích zásob, protože dlouho vydrželo a dalo se připravit na spoustu způsobů. Když se k němu přidá maso, vznikne přesně ten druh jídla, který dobře zasytí a nepotřebuje kolem sebe žádné velké vymýšlení.
Zapečené zelí s mletým masem je příjemnou ukázkou toho, jak může být obyčejné jídlo překvapivě dobré. Není to žádná slavnostní kuchyně, spíš poctivá domácí večeře, která se hodí ve chvíli, kdy chcete na stůl postavit něco teplého a sytého. Zlatavý sýr navrchu tomu navíc dodá přesně tu část, kvůli které se člověk těší na první sousto.
U zelí se vyplatí nebát se výraznějšího dochucení. Dobře si rozumí s kmínem, česnekem i majoránkou a podle použitého masa se dá výsledná chuť snadno posunout. Vepřové působí šťavnatěji a plněji, hovězí dodá výraznější masovou chuť, zatímco jejich směs je příjemný kompromis.
A právě v tom je tento recept praktický. Základ může zůstat stejný a pokaždé ho lze trochu přizpůsobit tomu, co je zrovna doma. Jednou poslouží gouda, podruhé čedar, jindy se přidá trochu chilli. K hotovému zelí pak stačí vařené brambory nebo kousek čerstvého chleba a večeře je vyřešená.
Ze zelí odstraňte tuhý košťál a nakrájejte ho na kratší proužky. Cibuli oloupejte a nakrájejte na kostičky, česnek nasekejte nadrobno nebo prolisujte. Připravte si všechny suroviny předem, protože další příprava bude probíhat postupně na stejné pánvi.
Ve velké pánvi rozehřejte olej a přidejte mleté maso. První 2 minuty ho příliš nemíchejte, aby se stihlo opéct a získalo výraznější chuť. Potom maso rozdrobte, přidejte sladkou papriku, majoránku a část pepře a opékejte dalších 6–8 minut.
Opečené maso přendejte z pánve stranou. Do stejné pánve přidejte máslo a cibuli a nechte ji 2–3 minuty zesklovatět. Potom přidejte nakrájené zelí a za občasného míchání ho opékejte asi 10 minut, dokud nezměkne a nezmenší svůj objem.
Ke konci restování přidejte k zelí česnek a trochu soli. Krátce vše společně promíchejte a ještě chvíli prohřejte. Potom pánev odstavte a zelí smíchejte s opečeným mletým masem.
V misce prošlehejte zakysanou smetanu s vejci a polovinou strouhaného sýra. Přidejte zbytek pepře a podle chuti směs dosolte. Se solí to nepřehánějte, protože sýr dodá pokrmu další slanost.
Zapékací mísu vymažte máslem a naplňte ji směsí zelí a masa. Přelijte ji připravenou smetanovou směsí a lehce promíchejte, aby se omáčka dostala mezi zelí a maso. Povrch potom rovnoměrně posypte zbývajícím sýrem smíchaným se strouhankou nebo panko.
Zapékací mísu vložte do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte 25–30 minut, dokud povrch nezezlátne a smetanová směs neztuhne. Pokud by povrch začal hnědnout příliš rychle, můžete pokrm na závěr volně přikrýt alobalem.
Hotový pokrm vyjměte z trouby a nechte asi 10 minut odpočinout. Díky tomu se směs trochu zpevní a bude se lépe servírovat. Podávejte teplé jako samostatný hlavní chod.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová