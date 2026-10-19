Tohle viselo v ČSSR v kuchyni skoro u každé babičky nad sporákem. Kdo to nevyhodil, sedí na malém pokladu

Dřevěná polička nad sporákem a na ní řada stejných dóziček, každá s malovaným jménem koření, třeba Kmín, Paprika nebo Hřebíček. Takovou výbavu měla spousta kuchyní za první republiky i v poválečném Československu. Řada souprav od té doby skončila ve sběrném dvoře nebo zabalená na půdě. Kdo tu svou zachoval celou, může mít doma kus, za který sběratelé zaplatí několik tisíc korun.
Deset dóziček za téměř 14 000 korun
Na konci září 2026 se na inzertním webu Bazoš objevila sada deseti starých kořenek, šesti velkých a čtyř malých, za kterou si prodávající řekl 13 990 Kč. Podle popisu jí přitom několik pokliček chybí. Ve stejném výpisu najdete i jednotlivé kořenky po 350 Kč nebo menší soupravy za 1 000 až 1 300 Kč.
Cena v inzerátu je ovšem jen přání prodávajícího. Skutečně zaplacené částky bývají nižší a soupravu s obyčejným, často nabízeným vzorem kupci v aukcích nezřídka vydraží za několik set korun. Teprve celé zachovalé soupravy, o které se sběratelé přetahují, se prodávají za 5 000 až 8 000 Kč. Kam se zařadí kořenky po babičce, prozradí jejich úplnost, stav a označení na dně.
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Přehled cen z inzerce a aukcí:
Nabídka Cena O jakou cenu jde Sada deseti kořenek (šest velkých, čtyři malé, část pokliček chybí) 13 990 Kč Požadovaná cena v inzerátu na Bazoši Jednotlivé kořenky 350 Kč za kus Požadovaná cena v inzerátu na Bazoši Menší soupravy 1 000 až 1 300 Kč Požadovaná cena v inzerátu na Bazoši Soupravy s obyčejným vzorem Často několik set korun Vydražená cena na aukcích Celé zachovalé soupravy 5 000 až 8 000 Kč Cena, kterou zaplatí sběratelé Cibulák z Dubí se maluje přes 140 let
Nejznámější vzor na starých kořenkách je modrý cibulák z porcelánky v Dubí u Teplic, která ho maluje od roku 1885 a vyrábí ho i v současnosti. Pravý dubský kus prozradí písmeno D s korunkou na dně. Nové kořenky v tomhle vzoru si dnes koupíte běžně, šestidílná souprava vyjde v e-shopu na 3 999 Kč. Sběratele proto zajímají hlavně starší kusy a tvary, které porcelánka už nenabízí.
Než modrobílou kořenku prohlásíte za cibulák z Dubí, podívejte se na dno. Pravý kus nese písmeno D s korunkou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Samotný název cibulák stojí na omylu. Kreslená granátová jablka kdysi někdo považoval za cibule a označení už dekoru zůstalo. Vzor vychází z čínských a japonských předloh a tvoří ho chryzantémy, pivoňky, broskve a granátová jablka.
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Nejvíc napoví spodek dózy. K nejceněnějším patří keramika z továrny Ditmar-Urbach v Trnovanech u Teplic. Výrobu tam roku 1885 rozjeli bratři Alfred a Otto Urbachové, jméno Ditmar-Urbach podnik nesl od roku 1924 a o rok později si nechal zapsat ochrannou známku s labutí. Po válce továrnu zestátnili, výroba ale běžela dál a nový název dostal podnik až po roce 1989. Díky dlouhému období výroby se dózy z Trnovan dostaly do domácností několika generací a dnes je lidé často nacházejí při vyklízení pozůstalostí.
Označení se na dně objevuje ve dvou podobách, jednou jako tisk, jindy jako plastický otisk ve střepu. Dno bez jakéhokoliv označení hodnotu spíš snižuje, protože původ kusu pak nejde doložit.
Počítejte víčka i poličku
Sběratel hledá celek v jednotném dekoru. Takových sad ale po desetiletích v kuchyni moc nezbylo, protože keramika snadno praskne a víčka se ztrácejí. Bohatší soupravy mívaly:
Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani chemie. Zapečená trouba bude zase čistá díky 1 věci, kterou máte ve spíži dvě řady po šesti kusech, menší na koření a vyšší na sypké suroviny, třeba na kroupy; dvojici lahví na ocet a olej; u některých i solničku na pověšení.
Neúplná souprava pro sběratele ztrácí hlavní kouzlo a každý chybějící díl její hodnotu výrazně snižuje. Prohlédněte proto každé víčko, hrany i glazuru, protože oťuky, praskliny a setřené nápisy cenu stahují. Hodnotu naopak zvedne původní dřevěná polička. Má vlastní cenu a prodejci ji nabízejí i zvlášť, starší kusy na Bazoši vyjdou zhruba na 200 až 300 Kč.
Ruční mytí a prodej přes sběratele
Do myčky staré dózy nedávejte. Vysoká teplota a silné mycí tablety narušují lesklý povrch i malovaná písmena. K očištění stačí měkký hadřík namočený v teplé vodě s několika kapkami šetrného prostředku na nádobí, potom dózy nechte v klidu uschnout.
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S prodejem se nevyplatí spěchat. Kdo kořenky odnese do výkupu, dostane obvykle jen malou část toho, co by za ně zaplatil nadšený sběratel. Před prodejem porovnejte ceny podobných sad v inzerci a na aukcích a sadu nabídněte i s poličkou, protože právě kompletní celek dokáže z kuchyňské výbavy udělat malý poklad.
Zdroje: https://www.fajntip.cz/clanky/kdo-ma-doma-tyhle-stare-korenky-sedi-na-pokladu-sberatele-je-vykupuji-za-5-000-kc-a-vice-20260511-10008.html, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/stare-korenky/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Ditmar-Urbach, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/svetovecesko-a-slavny-porcelan-s-cibulovym-vzorem, https://www.originalcibulak.cz/korenky/, https://www.bazaruh.cz/STAROZITNOST-KORENKY-DOZY-sada-korenek-d448.htm, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/cibulak-sada/, https://www.svetcestovatele.cz/zapomenuty-poklad-z-babicciny-linky-stare-retro-korenky-vas-mohou-hodne-prijemne-prekvapit-od-sberatelu-dostanete-klidne-7-000-kc-za-sadu/