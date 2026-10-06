Tohle stálo skoro v každé obývací stěně za socialismu. Kdo to ještě má, může dnes dostat i 20 000 Kč

Za sklem vitríny, hned vedle svatebního servisu a broušených skleniček, stávala v mnoha bytech těžká barevná váza. Květiny do ní přišly jen výjimečně, protože hlavně zdobila. Kdo ji po rodičích nebo prarodičích nevyhodil, může mít doma věc, po které se dnes shánějí sběratelé.
Cenu ovšem nemá každá stará váza. Rozhoduje, odkud pochází a kdo ji navrhl.
Jak poznat hutní sklo ze Škrdlovic
Sběratelé dnes nejvíc loví takzvané hutní sklo, které sklář tvaruje ručně, dokud je ještě žhavé. Za jednu z nejvýznamnějších poválečných skláren se považuje ta ve Škrdlovicích na Vysočině. Za socialismu se její zboží běžně prodávalo, a tak těžké barevné kusy skončily v bytech po celé republice.
Přečtěte si také: V ČSSR ležel v každém obýváku a nikdo si ho nevážil. Dnes je z něj sběratelská rarita za téměř 6 000 Kč Hutní sklo ze Škrdlovic se pozná hlavně podle váhy, syté barvy a jednoduchého tvaru, podpis na dně většinou chybí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Typické jsou:
masivní sklo, které je v ruce znatelně těžké, sytá barva, často kombinace jantarové nebo hnědé se zelenou, jednoduchý tvar bez zdobení.
Podpis na dně ale nečekejte. Poválečné české sklo se signovalo jen výjimečně a zboží na export dostávalo nálepku Bohemia Glass bez jména autora. Britský znalec skla Mark Hill proto radí nespoléhat na určení z internetu, které bývá chybné, a sáhnout raději po ověřené knize nebo se obrátit na renomovaného obchodníka se sklem.
Kolik za takovou vázu sběratelé zaplatí
Za obyčejný kus ze sériové výroby Škrdlovic dnes kupci v tuzemské online inzerci a na aukčních webech dávají obvykle 3 000 až 20 000 Kč. Kde se cena v tomhle rozpětí zastaví, určí hlavně tvar, rozměr a odstín.
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Podobný obrázek dává Aukro. Začátkem října 2026 tam visely vázy připisované návrháři Františku Víznerovi s cenami zhruba od 6 000 do 26 000 Kč a kulovitou vázu o průměru 17 centimetrů nabízel prodejce za 20 000 Kč v režimu Kup teď. Většinou ale šlo o vyvolávací ceny, ke kterým se zatím nikdo nepřihlásil, takže výsledná částka může dopadnout jinak.
Mnohem výš se dostávají úplně jiné kusy. Vízner později pracoval už jen ve vlastním ateliéru, kde broušené objekty vznikaly každý zvlášť. Na aukcích za ně sběratelé platí stovky tisíc korun a v nabídce galerií se cena některých vyšplhá nad milion. Ve vitrínách paneláků takové věci nestály, takže pro běžnou vázu z obývací stěny platí spíš čísla z předchozích odstavců.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co se prodává Kde Cena Obyčejné kusy ze sériové výroby Škrdlovic tuzemská online inzerce a aukční weby 3 000 až 20 000 Kč Vázy připisované Františku Víznerovi Aukro, začátek října 2026 (většinou vyvolávací ceny) zhruba 6 000 až 26 000 Kč Broušené unikáty z Víznerova ateliéru aukční síně a galerie v aukcích stovky tisíc korun, v galeriích někdy přes 1 milion Kč Proč se hledá zrovna sklo ze Škrdlovic Přečtěte si také: Nejhorší chyba při sušení prádla v bytě. Dělá ji 56 % Čechů a pak se diví, proč mají plíseň
Velkou zásluhu na tom má právě Vízner. V letech 1962 až 1967 navrhoval lisované sklo pro Sklo Union v Dubí u Teplic a potom zhruba deset let vedl výtvarnou práci ve Škrdlovicích. V roce 1977 ze sklárny odešel. Jeho díla dnes mají ve sbírkách třeba Metropolitní muzeum v New Yorku nebo pařížské Muzeum dekorativních umění.
Pro sklárnu navrhovali i další výtvarníci, mezi nimi Jan Beránek a Jaroslav Svoboda, který podnik vedl od roku 1969. Nové kusy už nepřibudou, protože škrdlovická sklárna po zhruba šedesáti letech v roce 2008 zanikla. O její sklo se zajímají i sběratelé v cizině. Když ho v roce 2014 představila výstava na britském starožitnickém veletrhu, řada návštěvníků zjistila, že podobný kus má doma.
Než vázu nabídnete k prodeji
Podle sklářské výtvarnice Michaely Procházkové mají Češi ke sklu tak všední vztah, že jeho hodnotu snadno přehlédnou. Než tedy vázu pošlete do bazaru za pár set korun, porovnejte ji s podobnými kusy, které se na aukcích opravdu prodaly.
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Pak vázu otočte proti světlu a prohlédněte okraje i stěny. Každé odštípnutí nebo prasklina cenu srazí, protože sběratelé chtějí nepoškozené kusy. Teprve když srovnání naznačí vyšší částku, má smysl nechat vázu posoudit někomu, kdo se sklu věnuje profesně.
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Zdroje: https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=v%C3%A1za%20v%C3%ADzner%20%C5%A1krdlovice, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/kultura/zemrel-vytvarnik-a-designer-frantisek-vizner-236183, https://markhillpublishing.com/czech-glass-basics/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-zivotni-styl-cesko-sklo-investice-256598, https://markhillpublishing.com/?p=10723, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/309833, https://www.novinky.cz/clanek/kultura-pocta-sklarskemu-remeslu-40209778, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-vaza-skrdlovice-vizner/