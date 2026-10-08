Tohle stálo na kredenci skoro v každé kuchyni v ČSSR. Kdo to po babičce nevyhodil, může dnes dostat i 3 000 Kč

Modrobílé porcelánové nádobky s názvy potravin a koření byly v babiččině kuchyni stejnou samozřejmostí jako hrnec na nedělní polévku. Při vyklízení bytu po prarodičích ale často skončí v krabici, která míří rovnou do sběrného dvora. Přitom o ně stojí překvapivě hodně kupujících a za zachovalou sadu jsou ochotní zaplatit slušné peníze.
Šest kořenek za 3 300 Kč
Za šest zachovalých kořenek s cibulákovým vzorem z Dubí zaplatil v roce 2023 kupující 3 300 Kč. Podobně vysoko se pohybují i nabídky. Na Aukru se v roce 2024 prodávala za pevnou cenu 2 700 Kč sada šesti kořenek s nápisy od majoránky po bobkový list, kterou doplňovaly dvě karafky na olej a ocet. Jedna z pokliček přitom měla odštípnutou hranu.
Proč je měl doma skoro každý
Kuchyňská souprava dóz a kořenek byla v českých domácnostech běžnou výbavou už od první republiky a vydržela tam celá desetiletí. Velké nádoby sloužily na mouku nebo cukr, menší kořenky na kmín, papriku či majoránku. Celá sestava stála na kredenci nebo na poličce nad ní a její vzor si mnoho lidí vybaví dodnes.
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Velmi oblíbeným dekorem byl cibulák. Jeho jméno je přitom historický omyl, protože ve vzoru žádná cibule není. Evropané si granátové jablko z čínských předloh vyložili jako cibuli a název už vzoru zůstal.
„Vzpomněli jsme si na poličky v kuchyních našeho dětství,“ uvedl v roce 2020 pro Novinky designér Jan Šlégr k cibulákovému motivu, který tehdy zdobil vyhlášení cen Český lev.
Nová sada je dražší jen o něco
Porcelánka v Dubí má cibulák dodnes ve výrobním programu a ke starším soupravám doprodává i jednotlivé kusy včetně víček. Nová šestidílná souprava kořenek stojí v e-shopu zaměřeném na dubský porcelán 3 999 Kč, jedna kořenka vyjde na 735 Kč.
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Za běžnou starou cibulákovou sadu tak kupující dá o něco méně, než kolik by zaplatil za novou. I to jsou ale peníze, které by bylo škoda vyhodit do kontejneru.
Sada Kde a kdy Cena Stará: šestice cibulákových kořenek Prodej v roce 2023 3 300 Kč Stará: šest kořenek a dvě karafky Nabídka na Aukru, 2024 2 700 Kč Nová: šestidílná souprava kořenek z Dubí E-shop s dubským porcelánem 3 999 Kč Za tyhle sady si sběratelé připlatí
Jinak je to u výrobků, které z továren zmizely před desítkami let. Sběratelé se shánějí hlavně po keramice teplické firmy Ditmar-Urbach, po sadách s nápisy malovanými ručně štětcem a po dekorech ve stylu art deco. Za výjimečné komplety chtějí prodejci v inzerátech i přes 10 000 Kč.
Přečtěte si také: Nemáte v kredenci sklenice z ČSSR? Za 1 sadu dnes sběratelé platí tisíce Nejvíc si sběratelé připlatí za sady, které se už desítky let nevyrábějí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U starých sad se kupující dívají hlavně na tohle:
Razítko na dně: Prozradí, ze které továrny sada pochází. Dubský cibulák nese korunku s písmenem D. Ručně psané nápisy: Mají u sběratelů větší váhu než tištěné a každý kus se v nich drobně liší. Glazura bez vad: Odštípnutý okraj nebo vlasová prasklina snižují cenu každého kusu. Všechny pokličky: U sad, které se už nevyrábějí, se chybějící víčko dá sehnat jen výjimečně.
Když se k sadě dochovala i původní nástěnná polička, může prodávající chtít o něco víc.
Než sadu nabídnete kupcům
Částka u vystaveného inzerátu vypovídá hlavně o tom, kolik by chtěl prodávající. Spolehlivější vodítko dají aukce, které už doběhly a o které se zájemci skutečně přetahovali. Když nabídku zakládáte sami, vyfoťte vedle celé sady zblízka i značku na dně, kupující ji budou chtít vidět.
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Prasklou poklici před prodejem neopravujte. Kupující vadu na fotce stejně najde a stopa po lepidle ho odradí spíš než samotná prasklina. Prach z nádobek stačí setřít měkkým hadříkem, u zašlých kusů lehce navlhčeným ve vlažné vodě s prostředkem na nádobí. Do myčky starý porcelán nedávejte, dekor ani písmo by to nemusely vydržet.
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Zdroje: https://www.arecenze.cz/clanky/kuchynske-vybaveni-po-babicce-je-poklad-kavove-mlynky-bruselsky-porcelan-i-litina-wagner-stoji-dnes-tisice/, https://aukro.cz/korenky-cibulak-dubi-7074590121, https://www.originalcibulak.cz/korenky/, https://www.novinky.cz/clanek/kultura-cibuli-na-cibulaku-nehledejte-40315288, https://www.fajntip.cz/clanky/kdo-ma-doma-tyhle-stare-korenky-sedi-na-pokladu-sberatele-je-vykupuji-za-5-000-kc-a-vice-20260511-10008.html, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/stare-korenky/, https://energozrouti.cz/clanek/starozitne-nadobi-porcelan-aukce, https://www.svetcestovatele.cz/zapomenuty-poklad-z-babicciny-linky-stare-retro-korenky-vas-mohou-hodne-prijemne-prekvapit-od-sberatelu-dostanete-klidne-7-000-kc-za-sadu/