Tohle přehlížené české ovoce je po 60 skvělé. Podpoří srdce i imunitu

Roste na spoustě českých zahrad, často jen jako okrasný živý plot, a její drobné černé plody většina lidí nechá ptákům. Přitom aronie, které se říká také černý jeřáb nebo temnoplodec, patří k nejsilnějším bobulím, jaké u nás vůbec vyrostou. A právě po šedesátce, kdy tělo potřebuje o kousek víc péče, umí odvést pořádný kus práce.
Malá bobule s obří silou antioxidantů
Tmavá, skoro černá barva aronie není náhoda. Můžou za ni antokyany, přírodní barviva ze skupiny polyfenolů, kterých má tahle bobule mimořádné množství. Ve 100 gramech čerstvých plodů se jich naměří přes 1400 miligramů, což aronii řadí mezi rostliny s vůbec nejvyšším obsahem těchto látek.
Antokyany spolu s dalšími antioxidanty pomáhají tělu bránit se volným radikálům, tedy chránit buňky před takzvaným oxidačním stresem. Ten se s přibývajícím věkem podepisuje na tkáních i orgánech a urychluje jejich stárnutí. K tomu aronie přidává pořádnou dávku vitaminu C, vlákninu a třísloviny, které jí dávají typickou svíravou chuť.
Přečtěte si také: Ani koření, ani marináda. Kuřecí nudličky budou šťavnaté jako z restaurace díky 1 triku od šéfkuchařů Spojenec pro srdce a cévy
Nejčastěji se aronie spojuje s podporou srdce a cévního systému. Obsahuje rutin, látku, která pomáhá zpevňovat cévní stěny a udržovat jejich pružnost. Pravidelná konzumace bývá spojována s nižší hladinou takzvaného špatného LDL cholesterolu a s mírným snížením krevního tlaku, proto se plody doporučují i jako podpora při kornatění cév.
Zrovna tohle hraje po šedesátce velkou roli, protože riziko potíží se srdcem a cévami s věkem přirozeně stoupá. Vědecké studie zatím nejsou úplně jednotné a u zdravého člověka může být účinek malý. Jako součást pestrého jídelníčku si ale aronie své místo obhájí.
Podpora imunity, kterou senioři ocení
Druhá velká přednost aronie je posílení obranyschopnosti. Zásluhu na tom má hlavně vysoký obsah vitaminu C a antioxidantů. Naši předkové proto plody sušili a užívali hlavně v zimě, v období chřipek a nachlazení.
Přečtěte si také: Klasické zavařování rajčat končí. Češi objevili způsob, jak uchovat úrodu bez sklenic i vaření
Zajímavé jsou i novější poznatky. Podle jednoho z nich se infekce močových cest objevovaly méně často u starších lidí, kteří denně sáhli po menší dávce aroniové šťávy. Extrakt z plodů navíc v testech dokázal potlačovat některé škodlivé bakterie. Pro starší lidi, u kterých imunita s věkem přirozeně slábne, je to příjemná zpráva.
Přítel i pro cukrovkáře
Aronie se často doporučuje také lidem, kteří si hlídají hladinu cukru v krvi. Plody totiž obsahují přírodní sladidlo sorbit a vlákninu, jež zpomaluje vstřebávání cukrů. Nezpůsobují proto tak prudké výkyvy glykemie jako sladké ovoce.
Neznamená to, že by aronie nahradila léčbu nebo dietu, kterou má diabetik od svého lékaře. Jako rozumné zpestření jídelníčku ale bývá dobrou volbou.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani med. Do jablečného štrůdlu patří 1 surovina, kterou Rakušanky přidávají celá desetiletí
Hlavní přínosy aronie po šedesátce shrnuje následující tabulka:
Oblast Klíčové látky Jak aronie pomáhá Srdce a cévy rutin zpevňuje cévní stěny a udržuje jejich pružnost, bývá spojována s nižším LDL cholesterolem a mírným snížením krevního tlaku Imunita vitamin C a antioxidanty posiluje obranyschopnost, u seniorů naznačen méně častý výskyt infekcí močových cest Hladina cukru v krvi sorbit a vláknina zpomaluje vstřebávání cukrů a mírní prudké výkyvy glykemie Jak trpké plody dostat na talíř
Syrová aronie umí nemile překvapit. Chuť je tak svíravá, že se plodům v angličtině říká choke berry, tedy dusivá bobule. Nejlepší je proto sklízet je až po prvních mrazících, kdy trochu zesládnou.
Přečtěte si také: Kdo má ve sklepě starý ruční mlýnek na mák, ať ho nevyhazuje. Sběratelé dávají až 2 500 Kč
V kuchyni si s trpkostí snadno poradíte. Z aronie se dělá výborná šťáva, sirup, marmeláda i víno. Sušené plody se hodí do müsli, ovesné kaše nebo jogurtu. Kdo má zahradu, ocení, že keř je nenáročný, odolává mrazu i suchu a na podzim se navíc zbarví do zářivě oranžové a červené.
Trpkou aronii lze v kuchyni snadno zpracovat na šťávu, sirup nebo marmeládu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy být opatrný
I u zdravého ovoce platí zdravý rozum. Pokud berete léky na ředění krve, na vysoký tlak nebo na cukrovku, poraďte se před pravidelnou konzumací aronie se svým lékařem nebo lékárníkem. Účinné látky v plodech totiž mohou působení některých léků ovlivnit. Pro většinu lidí je ovšem aronie bezpečná a vítaná součást jídelníčku, která po šedesátce dává obzvlášť dobrý smysl.
Zdroje: https://www.denik.cz/zdravy-zivot/aronie-stitna-zlaza-vysoky-tlak-21240618.html, https://www.blendea.cz/blog/aronie/, https://www.bezhladoveni.cz/seznamte-se-aronie-neboli-cerny-jerab-a-jeho-ucinky/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Temnoplodec, https://www.biorenesance.cz/rubriky/blog/aronie-cerny-jerab-ucinky/