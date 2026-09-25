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Tohle Petr Batěk nečekal! Jeho talk show Mimo Scénář raketově roste a překonala milion zhlédnutí

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Když se dá dohromady silný tvůrčí tým, úspěch na sebe nenechá dlouho čekat. Přesně to potvrzuje nová autorská talk show Mimo Scénář. Pořad, za nímž stojí moderátor Petr H. Batěk, producent Jan Tatarka a jeho syn, režisér David Tatarka, si v rekordně krátkém čase připsal na konto přes milion zhlédnutí a zájem o jednotlivé díly dál rapidně stoupá.
Petr Batěk je herec a hudebník.

Petr Batěk je herec a hudebník.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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