Tohle Petr Batěk nečekal! Jeho talk show Mimo Scénář raketově roste a překonala milion zhlédnutí

Tohle Petr Batěk nečekal! Jeho talk show Mimo Scénář raketově roste a překonala milion zhlédnutíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Petr Batěk je herec a hudebník.
Princezna Kate (44) opět strhla veškerou pozornost na sebe. Na londýnské premiéře filmu Digger zazářila po...
Pátá epizoda SuperStar přinese moment, se kterým během natáčení nikdo nepočítal. Ewa Farna (33) se během...
Jeho písně zná několik generací, soukromí slavného folkaře však připomínalo jízdu na horské dráze. Jan...
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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