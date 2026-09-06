Tohle ovoce je nejhůř nastříkané chemií ze všech. Češi ho kupují denně a ani to neví

Naleštěné ovoce vyskládané v regálech na první pohled slibuje samé zdraví. U toho nejžádanějšího ale platí nemilé pravidlo: nejhezčí a nejlákavější kousky bývají zároveň nejvíc nasáklé postřiky, takže si s vitaminy odnesete domů i slušnou porci chemie. Jeden druh navíc šplhá na čelo žebříčku nejvíc ošetřovaných plodin rok co rok. A doma ho pod vodou vydrhnete sebevíc, dočista ho stejně nedostanete.
Jahody vévodí nechtěnému žebříčku
Tím ovocem jsou jahody. Špinavou dvanáctku, tedy seznam potravin s nejvyššími zbytky pesticidů, každoročně zveřejňuje americká nezisková organizace Environmental Working Group a jahody z jejího čela roky nescházely. Mezi ovocem je i dnes nikdo netrumfne, výš se dostane už jen listová zelenina typu špenátu. V jediném vzorku jahod dokázali laboranti napočítat přes dvacet různých chemických látek. A když prošli celou Špinavou dvanáctku, rezidua pesticidů odhalili u 96 procent vzorků.
Jahody přitom nejsou žádná okrajová záležitost. Patří k vůbec nejoblíbenějšímu ovoci a v sezoně končí v nákupním košíku skoro pokaždé. Právě proto se jejich obsah chemie týká tolika lidí.
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Za prvenstvím jahod stojí jejich povrch. Chybí jim jakákoli kůra, kterou byste mohli sloupnout, a jemná dužina posetá semínky nasává vlhkost jako houba. Postřik dopadá rovnou na plod a rezidua se vsáknou hluboko dovnitř, takže je pod tekoucí vodou nespláchnete. Výhodu mají naopak plody s tlustou nejedlou kůrou, jako avokádo, ananas, meloun nebo banán. Ta tvoří bariéru, přes kterou se k jedlé části dostane postřiku jen minimum.
Jahody nemají slupku a rezidua postřiku nasáknou hluboko do dužiny, takže je proud vody z kohoutku dočista nespláchne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Svoje si nese i ovoce, které bereme jako úplnou samozřejmost. Jablka projdou chemickým ošetřením ještě před dozráním a další dávku dostanou po česání, aby vydržela ležet ve skladech celé měsíce. Na povrchu si k tomu drží voskový film, který postřik zafixuje pod sebou, takže ani sloupnutá slupka nemusí problém vyřešit.
Koktejl, který věda ještě nerozklíčovala
Největší otazník visí nad směsí chemikálií. V jediném kousku ovoce se běžně potkají čtyři i více různých pesticidů najednou. Jednotlivé látky se přitom testují každá zvlášť, jak se chovají dohromady v lidském těle, zůstává z velké části neprobádané.
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Odborníci upozorňují, že pravidelný příjem těchto zbytků může organismus postupně zatěžovat. Výzkumy dávají dlouhodobou expozici do souvislosti se zásahy do nervové soustavy, s rozkolísáním hormonů i s vyšším rizikem některých onemocnění. Nejcitlivější skupinou jsou malé děti a těhotné ženy, u kterých se doporučuje větší opatrnost.
Odkud ovoce přijíždí, na tom záleží
Dobrá zpráva je, že v Česku a celé Evropské unii platí pro pesticidy mnohem přísnější limity než třeba ve Spojených státech. Domácí a evropská produkce proto při kontrolách vychází nejlépe. Slabinou zůstává dovoz z neevropských zemí, kde tamní farmy běžně pracují s přípravky, jejichž nasazení u nás legislativa už roky nepovoluje. U mimosezonního zboží, které urazí tisíce kilometrů a musí dorazit bez jediného šrámu, tak bývá chemická nálož překvapivě vysoká.
Ovoce z košíku ale rozhodně nevyhazujte
Ze všech těchto řádků neplyne, že byste se měli ovoci vyhýbat. I odborníci se shodují, že jeho přínosy pořád jasně převažují a vynechávat ho by byla chyba. Jde jen o to nakupovat a připravovat ho s hlavou.
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Pod proudem z kohoutku se usazený prach a nečistoty smyjí, se samotným postřikem si ale čistá voda neporadí. Účinnějších postupů je hned několik:
Pomůže lázeň z jedlé sody: na litr vody nasypte lžičku sody, ovoce v ní nechte odležet zhruba deset až patnáct minut a nakonec ho pořádně opláchněte. Citlivým jahodám a borůvkám stačí pár minut, jinak ve vodě rozbřednou. U jablek a hrušek srazí porci zbytků i sloupnutí slupky, i když s ní zmizí i kus vlákniny. Kdo si může připlatit, sáhne u nejrizikovějších druhů po biokvalitě. Vůbec nejjistější je kupovat od místních pěstitelů a držet se sezonních plodů, které nemusí zvládat dlouhou cestu přes půl světa.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/pesticidy-v-ovoci-nejrizikovejsi-plody-koktejlovy-efekt, https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/844075/pozor-v-obchode-tohle-bezne-ovoce-a-zelenina-obsahuji-nejvice-jedovatych-pesticidu.html, https://www.brainmarket.cz/potraviny-6/20-potravin-s-nejvice-pesticidy-15-s-nejnizsim-mnozstvim/, https://www.nespechej.cz/clanky/ovoce-plne-pesticidu-20260623-8964.html, https://www.kondice.cz/zdravi/nejjedovatejsi-ovoce-pesticidy/