Tohle olejové kynuté těsto je zázrak – vždy krásně vykyne a perfektně se s ním pracuje. Buchty i koláče z něj chutnají božsky

Kynuté buchty mají v české kuchyni zvláštní postavení. Stačí jejich vůně a člověku se snadno vybaví nedělní návštěva u babičky, kuchyň provoněná pečením a talíř, ze kterého mizely ještě teplé kousky. Dnes máme na výběr spoustu moderních dezertů, ale právě buchty zůstávají klasikou, která jen tak nezestárne. Jsou jednoduché, poctivé a člověk si na nich pochutná.
K povidlové náplni se kynuté těsto hodí snad skoro nejlépe. Švestková povidla mají výraznou chuť a jejich příjemná nakyslost dobře vyvažuje sladké a jemné těsto. Navíc jsou dostatečně hustá, takže zůstávají uvnitř a při zakrojení čeká na vás pěkná tmavá vrstva náplně. Každá rodina má přitom na buchty trochu jiný recept. Někdo přidává více cukru, jiný má rád těsto méně sladké a u povidel zase rozhoduje, jestli jsou domácí, nebo kupovaná.
Buchty mají u nás dlouhou tradici a jejich podoba se v průběhu let měnila podle toho, co bylo právě po ruce. Plnily se tvarohem, mákem, povidly, ořechy i ovocem. Povidlové ale patří k těm nejklasičtějším a možná právě proto působí tak důvěrně. Není na nich nic okázalého, přesto dokážou potěšit stejně jako mnohem složitější moučníky.
A možná je právě v tom jejich kouzlo. Teplá buchta, trochu moučkového cukru a hrnek kávy nebo čaje jsou kombinace, která nepotřebuje žádné vylepšování. Když nějaká zůstane i na další den, vůbec to nevadí. Dobře upečené buchty jsou totiž skvělé i vychladlé a mnozí by možná přiznali, že ta poslední ze zásoby chutná úplně nejlépe.
Mléko mírně zahřejte, aby bylo vlažné, a rozdrobte do něj droždí. Přidejte 1 lžičku cukru a 1 lžíci mouky, promíchejte a nechte přibližně 10 minut stát, dokud se na povrchu nezačne tvořit pěna.
Do větší mísy prosejte mouku a přidejte cukr, vanilkový cukr a sůl. Vmíchejte žloutky, olej a připravený kvásek a vypracujte hladké, pružné těsto.
Těsto zakryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě přibližně 60 minut kynout. Mělo by viditelně zvětšit svůj objem, ideálně přibližně na dvojnásobek. Doba kynutí se může podle teploty v místnosti mírně lišit.
Vykynuté těsto přendejte na lehce pomoučenou pracovní plochu a rozdělte na přibližně 16 stejně velkých kousků. Každý kousek rukou nebo válečkem zploštěte a doprostřed dejte lžíci povidel.
Okraje těsta pečlivě spojte nad náplní a vytvořte uzavřenou buchtu. Buchty skládejte spojem dolů těsně vedle sebe na plech vyložený pečicím papírem. Nechte mezi nimi jen malé mezery, aby se při pečení spojily a zůstaly vláčné.
Povrch buchet lehce potřete olejem. Nechte je ještě přibližně 15 minut odpočinout, zatímco předehřejete troubu na 175 °C. Potom plech vložte do trouby a buchty pečte 20–25 minut dozlatova.
Upečené buchty nechte chvíli zchladnout na plechu. Před podáváním je můžete lehce pocukrovat moučkovým cukrem. Nejlepší jsou ještě vlažné, ale díky oleji v těstě zůstávají příjemně měkké i po vychladnutí.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová