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Tohle nosily ženy v 60. letech místo kabátu. Dnes to šedesátnicím sluší víc než mladýmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Minisukně, lakované holínky, výrazné oční linky. To je první, co si se šedesátými lety spojíme. V šatnících tehdejších žen ale visel ještě jeden kus, který dokázal zastoupit klasický kabát. A dnes ho na sobě nejlíp unesou ženy, které už nikomu nic nedokazují.
Tohle nosily ženy v 60. letech místo kabátu. Dnes to šedesátnicím sluší víc než mladým
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