Tohle nosí Ukrajinky 60+ úplně běžně. Češky se tomu vyhýbají a neví, že to omladí vizuálně o 5 let

V regálech běžných obchodů letos visí kousek, u kterého se většina Češek po šedesátce ani nezastaví. Vypadá totiž slavnostně, takže ho v duchu odloží k folklornímu festivalu a jdou dál. Ukrajinky ho přitom nosí k džínám na nákup a mají pro to docela dobrý důvod.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Žádný zázrak, jen jeden světlý kousek
Pět let vám z občanky nikdo neškrtne. Funguje tu ale jednoduchá věc, na kterou stylisté upozorňují každou sezonu: stačí jedna světlá věc nahoře a zbytek šatníku může zůstat, jak je. Oko jde po ozdobě a obličej se rozjasní.
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A přesně tohle umí vyšívaná halenka, které se ukrajinsky říká vyšyvanka.
Foto: Freepik.com Košile, kterou poznáte podle kraje
Vyšyvanka je tradiční ukrajinská vyšívaná košile a patří k lidovému kroji. Nosí ji muži i ženy, a to napříč generacemi.
Každý region měl vlastní motivy a barvy, takže dřív se podle výšivky dalo odhadnout, odkud člověk pochází. Dvě košile ze dvou různých koutů Ukrajiny proto vypadají úplně jinak.
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Vyšyvanka má i svůj svátek. Den vyšyvanky připadá na třetí čtvrtek v květnu, letos tedy proběhl na jaře, a slaví se i mimo Ukrajinu. Vymyslela ho v roce 2006 studentka Černovické univerzity Lesja Voroniuková. Po roce 2014 se z košile stal navíc symbol národní identity, takže ji lidé oblékají i na veřejné akce.
Foto: Freepik.com Proč tmavé barvy dělají ženám medvědí službu
Podle stylistů dělají ženy po šedesátce ve střední a východní Evropě jednu chybu z čiré opatrnosti. Sahají po tmavém a nenápadném oblečení, protože nechtějí nic zkazit. Výsledek je ovšem opačný, než čekaly, protože takový outfit věk opticky přidává.
Nejvíc se to projeví u černé. Odborníci na módu upozorňují, že příliš mnoho černé dodává rysům tvrdost a zvýrazňuje v obličeji únavu. Světlá halenka s jemnou výšivkou dělá pravý opak, protože je hned u obličeje a rozsvítí ho.
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Kvůli výšivce dnes nemusíte na folklorní trh. Halenky a topy s výšivkou patří mezi trendy roku 2026 a souvisejí s návratem boho stylu, který staví na přírodních materiálech a ruční práci. Nejčastěji uvidíte květinové motivy nebo ornamenty, a to na lnu i lehké bavlně. Drží se to i letos na podzim.
Ukrajinská komunita je u nás navíc jednou z nejsilnějších, takže vyšívaná halenka není žádná exotika a nikdo se za vámi neotočí.
Ke džínám se hodí nejlépe, ale zvládne i kalhoty s puky nebo hladkou sukni. Po šedesátce sluší spíš decentní výšivka ve dvou odstínech než velký barevný ornament přes celou hruď. A pokud si chcete pořídit z tohoto stylu jen jednu jedinou věc, volte právě halenku. „Hodí se pro všechny,“ uvedla pro Kupi.cz stylistka Galina Králová.
Přečtěte si také: Majitelka nehtového studia varuje seniorky 60+: na tuhle manikúru zapomeňte. Zbytečně vás postarší Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1yvanka, https://czechia.mfa.gov.ua/cs/events/den-vishivanki, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/modni-styl-zeny-60/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/pohodlna-moda-zeny-60/, https://www.lifee.cz/topy-s-vysivkami-30-nejkrasnejsich-vybrali-jsme-9a69c, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42864-boho-styl-sazi-na-jednoduchost, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/20-nejhezcich-bluza-podzim-moda-trendy-extravagantni-styl-boho-galerie/, https://www.reflex.cz/clanek/fotogalerie/124686/vysyvanka-vic-nez-jen-vysivana-kosile-rusove-chteji-symbol-ukrajiny-vymazat-ze-sveta.html, https://www.ceskenoviny.cz/ukrinform/cesky/zprava.php?id=1003826, https://csu.gov.cz/produkty/cizinci-zijici-v-cesku-netvori-homogenni-skupinu