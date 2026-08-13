Tohle nosí skoro každá Italka 60+. Opticky díky tomu omládnou o 10 let, ale Češky to pořád odmítají

Roky vám samozřejmě nikdo doslova neodečte. Jde o dojem, který si o vás udělá člověk naproti během první vteřiny. A rozhoduje o něm drobnost, kterou většina Češek doma má, ale skoro nikdy ji nevytáhne ze šuplíku.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Hedvábný šátek berou Italky jako základ
V Itálii patří šátek k běžné výbavě i ženám nad šedesát let. Obyčejnému tričku nebo košili dodá výraz během několika vteřin. Souvisí to i s místní zásadou „bella figura“, podle které je upravenost projevem úcty k sobě i k ostatním.
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„Proto Italky mají ve svém šatníku spoustu hedvábných šátků. Jejich kouzlo spočívá v tom, že dodají obličeji svěží barvu a opticky zjemní vrásky. Je to takový rychlý make-up,“ uvedla pro iReceptář.cz italská módní stylistka Sissi Otto.
V milánských ulicích navíc ženy v tomto věku nesázejí na strohé kostýmky. Volí spíš volnější kalhoty, jednoduchou košili a kvalitní materiál, takže právě doplněk u krku dělá celý rozdíl.
Foto: Shutterstock.com Barva u krku rozhoduje víc než střih
Obličej nikdy nevnímáme sám o sobě. Oko ho čte současně s tím, co ho obklopuje, takže látka u krku funguje podobně jako pasparta kolem obrazu.
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Černá je praktická a ladí se vším, jenže těsně u tváře prohloubí stíny pod očima a zvýrazní unavený výraz. Sytý odstín působí opačně, protože vrátí pleti barvu, kterou s lety pomalu ztrácí.
Ověřit si to můžete během minuty. Vezměte si k oknu na denní světlo tmavý svetr a barevný šátek a střídavě si je přikládejte pod bradu. Poznáte to skoro okamžitě.
Které odstíny fungují nejlíp
Italky podle stylistky sahají po tyrkysové, korálově červené, smaragdově zelené nebo sytě žluté a oblíbený je i outfit laděný celý do jedné barvy. Na české poměry to zní hodně nahlas, jenže právě v tom je celá pointa.
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Univerzální seznam ale neexistuje. Teplejším typům pleti se zlatavými vlasy sluší spíš lososová, korálová nebo olivová, zatímco chladnějším typům s porcelánovou pletí sedne malinová, vínová nebo smaragdová.
Foto: Freepik.com Nejčastější chyba se dělá u brady
Na jedné věci se celý efekt láme. Když si šátek utáhnete těsně pod bradu, vznikne u krku cosi jako obojek. Krk se opticky zkrátí a výsledek pak roky spíš přidává.
Posuňte proto uzel níž, klidně až k výstřihu, a konce nechte volně padat dolů. Vznikne svislá linie, která postavu i krk protáhne. Stylisté navíc doporučují uzel lehce stočit do strany, protože celek pak působí uvolněněji.
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Roli hraje i materiál. Hedvábí a satén pěkně splývají a uzel drží, kdežto tuhá látka se u krku shrne do hranatého útvaru.
Nemusí zůstat jen na krku
Šátek si můžete uvázat do vlasů, přehodit ho volně přes ramena nebo omotat kolem ucha kabelky. Dostatečně velký kus poslouží i místo pásku.
Pokaždé to vypadá jinak, takže jediný kousek látky vám obmění hned několik outfitů.
Přečtěte si také: Nejhorší pivo z českých supermarketů. Češi ho kupují každý týden a vůbec neví, co je s ním špatně Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.tiscali.cz/trik-s-satkem-kolem-krku-ktery-omladi-o-10-let-francouzky-ho-znaji-desitky-let-a-cesky-ho-objevuji-707308, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jak-vybrat-barvy-obleceni-ktere-vam-budou-lichotit-prozradi-stylistka, https://moramo.cz/blogs/moda/jak-vazat-satky-kolem-krku, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/nejvetsi-hrichy-v-oblekani-kterych-se-dopousti-zeny-nad-50-let-co-vas-dela-starsi-nebo, https://www.prozeny.cz/clanek/na-krk-misto-pasku-nebo-kolem-ucha-kabelky-jak-nosit-originalne-uvazany-satek-80181, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/street-style-milano-zeny-60/, https://www.ireceptar.cz/hobby/moda-podle-italek/