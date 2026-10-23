Tohle nosí každá Němka po 60 k podzimní bundě. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 5 kg na pohled

Na váze se nic nezmění a nová bunda kvůli tomu potřeba není. Celý trik stojí na doplňku, který má ve skříni skoro každá žena, a hlavně na tom, jakým způsobem se nosí. Kolik kil přesně ubere, nikdo nezváží, protože jde o optický klam. Oko se ale oklamat nechá překvapivě spolehlivě.
Šála patří k Němkám skoro celý rok
Němci mají pověst lidí, kteří se oblékají hlavně prakticky. Nosí oblečení ve vrstvách jako slupky cibule a šálu kolem krku často nesundají ani na jaře. Blogerka německého původu z webu German Girl in America dokonce píše, že krajany v davu pozná podle kožených bot a podle toho, jak umějí nosit šálu.
V Německu proto dlouhá šála k podzimní bundě patří i k ženám nad 60 let a tamní módní magazíny pro tuhle věkovou skupinu běžně radí, jak ji nosit stylově. Pro postavu jsou nejvýhodnější varianty, u kterých látka padá svisle dolů a pod bradou se nehromadí.
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Lidské oko sleduje linie. Když po těle vedou shora dolů dva pruhy látky, pohled po nich sklouzne a postava se zdá vyšší i užší. Stejně funguje rozepnutá bunda, protože její přední díly vytvoří po stranách těla další dvě svislé čáry.
Nejlépe to vyjde v kombinaci. Rozepnutá bunda a pod ní volně visící šála rozdělí trup na několik užších pruhů, takže bříško a boky nejsou tolik vidět. Kdo má šálu doma, nemusí kvůli tomuhle efektu nic kupovat.
Rozdíl si každá může vyzkoušet před zrcadlem v předsíni. Stačí si obléknout bundu, nechat ji rozepnutou a šálu nejdřív omotat těsně kolem krku. Potom ji zkuste jen přehodit přes šíji tak, aby konce visely dolů. Ve druhé podobě vypadá postava v zrcadle protáhleji a ramena působí uvolněněji.
Přečtěte si také: Ani kabát, ani bunda. Stylistka prozradila 1 kus svrchního oblečení, který ženám po 60 ubere 10 let a hodí se do města i na procházku Volně spuštěné konce šály vytvoří svislé linie, díky kterým postava v zrcadle působí štíhleji. Ilustrační foto. Zdroj: Ground Picture / Shutterstock. Těsné omotání pod bradou dělá opak
V chladu si mnoho žen omotá šálu dvakrát nebo třikrát pevně kolem krku, aby nikde nefoukalo. Teplo to opravdu drží. Tlustý úplet natažený až pod bradu ale udělá z krku, ramen a hrudníku jeden mohutný celek.
Horní polovina těla pak vypadá širší a krk kratší. Podobný dojem umí vyvolat i rolák nebo halenka zapnutá až ke krku, hlavně u žen s kratším krkem a plnějším poprsím.
Náprava je jednoduchá. Pomůže jediná otočka kolem krku, po které mezi bradou a šálou zůstane kus odhaleného krku. Komu je zima, nechá smyčku sjet níž k hrudi, takže hřeje dál a pod obličejem se z ní nedělá val.
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Hledisko Těsně omotaná šála Volně nošená šála Jak se nosí několik pevných otoček natažených až pod bradu přes šíji nebo s jednou volnou otočkou, konce visí dolů Krk vypadá kratší kus krku zůstane vidět Horní polovina těla vypadá širší postava se zdá vyšší i užší Tři způsoby, jak šálu nosit k bundě Jedna otočka: šálu obtočte kolem krku jen jednou a konce pusťte volně před tělo. Tahle varianta zabere pár vteřin a k rovné bundě sedí skoro vždy. Konec přes rameno: šálu si nastavte tak, aby jedna strana visela mnohem níž. Tou udělejte otočku kolem krku a pak ji hoďte za záda přes druhé rameno. Zepředu zůstane vidět jen jeden pruh látky a outfit dostane uvolněnější ráz. Jen přes ramena: na teplejší podzimní dny stačí šálu bez jediné otočky položit přes ramena a konce pustit volně podél bundy. Krk tím zůstane odkrytý, takže tahle varianta hřeje málo a slouží hlavně pro parádu. Jakou šálu k tomu vybrat
Aby šála hezky padala, potřebuje dostatečnou délku a poddajný materiál. Vyplatí se sáhnout po jemném přírodním úpletu, který je na kůži příjemný a nekouše.
Protože šála leží těsně pod obličejem, její barva ovlivňuje, jak působí pleť. Tmavé odstíny sice postavu opticky zúží, v blízkosti tváře ale umějí zdůraznit známky únavy a dodat rysům tvrdost. Pleti víc prospěje světlejší nebo pastelový tón, se kterým obličej vypadá svěžeji. K tmavé bundě se proto vyplatí šála o pár tónů světlejší nebo výraznější, která přitáhne pohled nahoru k obličeji.
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Zdroje: https://www.zeny.cz/clanek/moda/109732/cim-vetsi-tim-lepsi-objemne-saly-zustavaji-na-vrcholu-modnich-trendu, https://www.aarp.org/entertainment/beauty-style/winter-scarf-guide/, https://deavita.com/style/mode/schal-ab-60-tragen-anleitung-styling-tipps-905973.html, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/zimni-kabat-pro-zeny-vsech-postav, https://www.ottonova.de/expat-guide/cultural-differences-germany, https://germangirlinamerica.com/what-does-a-german-look-like/, https://www.desired.de/fashion/styling-tricks-schlanker-aussehen/, https://www.fuersie.de/mode/mit-diesen-5-fashion-tricks-wirken-sie-schlanker-5654.html, https://bestlifeonline.com/winter-jacket-styling-tips-over-60/, https://moramo.cz/blogs/moda/jak-uvazat-salu-k-damskemu-kabatu