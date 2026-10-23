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Tohle nosí každá Němka po 60 k podzimní bundě. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 5 kg na pohled

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Na váze se nic nezmění a nová bunda kvůli tomu potřeba není. […]
Tohle nosí každá Němka po 60 k podzimní bundě. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 5 kg na pohled

Tohle nosí každá Němka po 60 k podzimní bundě. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 5 kg na pohled

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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