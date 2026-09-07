Tohle nosí Francouzky 65+ celý podzim, ale Češky se toho bojí. Přitom to omladí o 10 let

V šuplíku pod věšákem to má většina z nás stejné. Pletený kulich, šála a rukavice, které se každý rok hledají zvlášť. Ve Francii by ve stejné zásuvce ležel ještě jeden kousek, který ženy nosí od prvních chladných rán až do zimy. U nás ho ženy v obchodě vezmou do ruky, otočí a zase vrátí zpátky.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Řeč je o baretu. Deset let z obličeje nikomu neubere ani ta nejlepší pokrývka hlavy, to zvládne leda dobré světlo. Poznat je ale na první pohled, jestli má žena na hlavě něco vybraného, nebo to, co jí zbylo.
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Baret si lidé všimnou, a právě to bývá kámen úrazu. Nasadit si ho chce trochu odvahy, protože obyčejná čepice zapadne, zatímco baret ne. Řadě českých žen navíc připadá jako pokrývka hlavy divná nebo podezřelá, takže po ní v obchodě vůbec nesáhnou.
Francouzky po šedesátce přitom stavějí svůj vzhled na jednom výraznějším prvku, který celý outfit posune. České ženy stejného věku volí automaticky černou, béžovou a tmavě modrou a u toho zůstávají celé roky.
Foto: Shutterstock.com Nakřivo, nebo dozadu jako kulich
Na hlavě má baret dvě přirozené polohy. Buď ho posadíte švihácky na stranu, jak to dělají Francouzky, nebo ho stáhnete méně nápadně dozadu, podobně jako kulich. Druhá varianta bývá pro začátek přijatelnější a nikdo se za ní neotočí.
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„Dále se vrací barety nošené ležérně bokem a klobouky z 90. let.“ uvedla pro Kupi.cz osobní stylistka Anna Klečková, podle které bude pokrývka hlavy jedním z klíčových kousků letošního roku.
Hodně přitom udělají vlasy. Volné prameny, které vykukují kolem tváře, působí nenuceně a mladistvě. Když je uhladíte za uši nebo sepnete do nízkého culíku, vyjde z toho elegantnější a upravenější dojem.
Foto: Freepik.com Vlna, semiš, nebo pletenina
Klasikou jsou vlněné barety, které drží tvar a vydrží roky. Vedle nich se nosí i semišové a kožené varianty, případně měkké pletené modely. Právě pletený baret je dobrý na vyzkoušení, protože se nejvíc podobá běžné čepici a člověk si na něj rychle zvykne.
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S barvou to nekomplikujte. Pokud chcete mít doma jediný kus, sáhněte po neutrálním odstínu, který se skombinuje se vším, co už v šatníku máte. Baret sedne k trenčkotu i k vlněnému kabátu a snese vedle sebe šálu nebo hedvábný šátek.
Čím porazí obyčejný kulich
Tady je ten skutečný rozdíl, kvůli kterému má smysl zásuvku s čepicemi jednou za čas probrat. Pletená čepice s bambulí sluší malým dětem a na dospělé ženě působí spíš komicky. K tomu se přidává levný akryl, ze kterého se dnes většina čepic šije, protože po pár sezonách zplstnatí a celý vzhled srazí dolů.
Baret tenhle problém nemá. Působí, že jste si vzhled promyslely, ne že jste popadly první věc u dveří. A přesně v tom je rozdíl, který okolí zaznamená dřív než vaše vrásky.
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