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Tohle nikdy neomrzí: Ve středu v 15:05 vytáhne Nova Cinema nejlepší českou komedii

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Co se stane, když se obyčejný člověk z malé vesnice, který dosud znal jen tvrdou práci a levný alkohol, přes noc stane pohádkovým milionářem? Tento geniální porevoluční snímek ukazuje, jak snadno dokáže nečekané bohatství odhalit nejtemnější kouty lidské duše.
Tohle nikdy neomrzí: Ve středu v 15:05 vytáhne Nova Cinema nejlepší českou komedii

Tohle nikdy neomrzí: Ve středu v 15:05 vytáhne Nova Cinema nejlepší českou komedii

Zdroj: Archiv TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:00

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