Tohle nikdy neomrzí: Ve středu v 15:05 vytáhne Nova Cinema nejlepší českou komedii

Je středa. Polovina týdne za vámi, polovina ještě před vámi. Přesně ten správný moment na útěk do světa, kde se obyčejný život převrátí naruby během jediného dne. Kde miliony korun padají z nebe jako mana a kde se z poklidného samotáře stává neřízená střela mířící přímo do pekel chamtivosti.
Tahle komedie s rozpočtem přes 15 milionů korun přitáhla do kin téměř milion diváků. Natáčela ji legendární režisérka známá svou nekompromisností. V hlavní roli zářil herec, který si scénář psal sám a který dokázal proměnit opilecké monology v sociální kritiku, jež dodnes bodá do živého.
Nechte se strhnout příběhem, který balancuje mezi bláznivou komedií a mrazivým dramatem. Příběhem, který předpověděl, co se stane s národem, když peníze nahradí slušnost.
Chudák přes noc zbohatlíkem
Tímto legendárním snímkem je Dědictví aneb Kurvahošigutntag z roku 1992. V režii vizionářské Věry Chytilové se v hlavní roli rázovitého Bohuše Stejskala představil geniální Bolek Polívka, který se na scénáři sám podílel.
Příběh je jednoduchý, ale ďábelsky účinný. Bohuš, samotář z malé vesnice, jehož největším zájmem je sklenka pálenky, se dozví od elegantního advokáta šokující zprávu: zdědil majetek po bohatém strýci v Německu. Miliony korun, luxusní auto, neomezené možnosti.
Co následuje, je divoká jízda do světa, kde se peníze stávají prokletím. Bohuš se vrhá do víru alkoholu, žen a megalomanských nákupů. Kupuje bazén pro tetu, která o něj nestojí. Najímá si prostitutky. Křičí na celý svět, že si všechny koupí.
Pravda o alkoholu na place a ukradené auto Karla Gotta
Kolem natáčení dodnes koluje řada divokých mýtů. Internetová média často šíří legendy o tom, že herci byli během natáčení neustále opilí a na place tekla skutečná slivovice proudem bez jakékoli kontroly. Skutečnost však byla zcela odlišná.
Režisérka Věra Chytilová byla známá svou extrémní přísností a profesionální kázní. I když se občas Bolek Polívka „zapomněl“ v hospodě a režisérka ho odtud musela osobně tahat, většina opileckých scén byla precizně zahraná a improvizovaná za střízliva. Herci totiž museli být schopni artikulovat složité dialogy a přesně plnit náročné režijní pokyny.
Další mýtus se pojí s osudem filmového bazénu na zahradě Bohušovy tety. Mnozí věří, že bazén byl majitelce ponechán jako luxusní dar od produkce. Ve skutečnosti byl však vybudován pouze jako dočasná rekvizita a po skončení natáčení byl odstraněn. Majitelce chalupy zbyla na zahradě jen prázdná díra, kterou musela nechat na vlastní náklady zasypat.
Samotnou tetu navíc nehrála profesionální herečka. Byla to tehdy 85letá Anna Pantůčková, skutečná majitelka a obyvatelka polorozpadlé chalupy v Olšanech na Vyškovsku, kde se natáčelo. Její autentický projev dodal filmu neopakovatelné kouzlo.
Zajímavý osud potkal i slavné cameo, které si ve filmu střihl sám Karel Gott. Za své legendární několikavteřinové vystoupení obdržel symbolický honorář pouhých 13,50 Kčs. Ironií osudu mu navíc v den natáčení v Brně někdo odcizil jeho luxusní automobil.
Samotná scéna s Mistrem a celkový motiv člověka, který křičí, že mu všechno patří, přitom vznikly na základě reálného zážitku Bolka Polívky. Ten kdysi v Brně potkal opilého muže, který na něj pokřikoval, že si ho najde klidně v Paříži a že mu patří celá ulice.
Astronomický úspěch: 810 tisíc diváků a tržby jako z pohádky
V roce 1992 stál film přibližně 15 milionů Kčs, což byl na tehdejší dobu solidní rozpočet pro nezávislou produkci Space Films. V kinech ho vidělo celkem 810 962 diváků a vydělal přes 15,6 milionu Kčs, čímž se okamžitě zaplatil.
V přepočtu na dnešní ceny, při zohlednění inflace a průměrné ceny vstupenek v roce 2026 kolem 220 Kč, by dnešní tržby z kin při stejné návštěvnosti činily astronomických 178 milionů Kč. To z něj činí jeden z nejvýdělečnějších českých filmů všech dob.
Na ČSFD má film hodnocení 77 %, na IMDb pak 7,5/10. Generace, která film viděla v kinech, ho miluje dodnes. Generace, která ho objevila později, v něm nachází stále aktuální varování před tím, co peníze dělají s lidskou duší.
Nenechte si ujít tento klenot české kinematografie, který nestárne a s každým dalším zhlédnutím odkrývá nové vrstvy. Snímek můžete sledovat již tuto středu 7. října 2026 od 15:05 na televizní stanici Nova Cinema HD. A teď nám řekněte: viděli jste už někdy, jak peníze proměnily člověka k nepoznání?
Zdroje článku: csfd.cz, kinobox.cz, filmozrout.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá