Tohle nikdy nekrájejte na prkénku ze dřeva. Většina Čechů to dělá a netuší, co si tím nosí do jídla

Nedělní vaření, na lince syrové kuře a hned vedle sýr a jablka, které mají jít dětem ke svačině. Stačí jedno prkénko a jeden nenápadný zvyk, aby se do jídla dostalo něco, co by na talíři nikdo nechtěl. Hygienici před touhle chybou varují celé roky.
Kuře, sýr a pořád to samé prkénko
Představte si úplně obyčejné vaření. Na dřevěném prkénku naporcujete syrové kuře, desku krátce opláchnete pod kohoutkem a za pár minut na ní dětem krájíte jablko a plátky sýra ke svačině. Právě takhle se podle hygieniků bakterie ze syrového masa dostávají do jídla, které už se tepelně neupravuje.
Samotné dřevo přitom za všechno nemůže. Riziko vzniká hlavně tehdy, když se na jednom dřevěném prkénku střídá syrové maso s potravinami, které už do hrnce ani do trouby nepůjdou. Syrové maso a drůbež proto na prkénko, kde se krájí pečivo, zelenina nebo sýr, vůbec nepatří.
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Syrové maso, drůbež i vejce bývají častým nosičem bakterií, mezi které patří salmonely a kampylobaktery. Při porcování se dostanou na desku s vytékající šťávou a odtud pak na nůž, ruce i pracovní plochu.
Přenosu bakterií ze syrových surovin na jídlo, které se už nebude tepelně upravovat, se odborně říká křížová kontaminace. Státní zdravotní ústav ji řadí k hlavním příčinám alimentárních onemocnění, tedy nemocí způsobených jídlem. Zrádné je, že jablko ani sýr už nikdo nepeče, takže bakterie, které na ně přejdou z prkénka, už žádné teplo nezničí.
Proč je dřevo u masa ošidné
Dřevo je přírodní porézní materiál. Šťávu z masa částečně nasaje a v drobných pórech a vrypech od nože se drží zbytky masa. Při rychlém mytí houbičkou se z nich dostávají jen těžko. Pohodlné řešení u dřeva navíc často nefunguje. Časté mytí v myčce nebo delší pobyt ve vodě mu obvykle škodí a deska se pak může zkroutit nebo popraskat.
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Plast ale automaticky vítězem není. I plastová deska se časem poškrábe a v rýhách po noži se bakterie drží podobně dobře. Biochemik Aleš Dvořák pro CNN Prima NEWS vysvětlil, že na dřevě se bakterie zpočátku množí víc, ale plast se kvůli zářezům postupně stává poréznějším než dřevo. Laboratorní studie se v tom, který materiál je bezpečnější, dodnes rozcházejí. Odborníci u dřevěných prkének doporučují tvrdé dřevo, typicky buk nebo dub.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Vlastnost Dřevěné prkénko Plastové prkénko Kde se drží zbytky a bakterie částečně nasaje šťávu z masa, zbytky se drží v drobných pórech a vrypech od nože bakterie se drží v rýhách po noži Co říká biochemik Aleš Dvořák bakterie se na něm zpočátku množí víc zářezy ho postupně udělají poréznějším než dřevo Slabina myčka a delší pobyt ve vodě mu obvykle škodí, může se zkroutit nebo popraskat časem se poškrábe Dvě prkénka místo jednoho
Řešení je levné a jednoduché. Státní zdravotní ústav radí držet prkénka a nože ve dvou oddělených kompletech. První slouží jen na syrové suroviny, druhý na všechno, co jde rovnou na talíř, včetně hotových jídel. Podobně radí i americké ministerstvo zemědělství, podle kterého si samostatnou desku zaslouží syrové maso, drůbež a mořské plody.
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Prkénka je dobré od sebe rozeznat na první pohled, třeba barvou, tvarem nebo velikostí, aby v kuchyňském shonu nedošlo k záměně. Domácnost, která má jen dřevěná prkénka, si vystačí s tím, že jedno z nich bude patřit pouze masu a drůbeži. Pečivo, zeleninu, ovoce a sýr pak krájejte na kterémkoli dalším.
Jak prkénko po mase umýt a kdy ho vyhodit
Jakmile dokončíte práci se syrovým masem, čeká prkénko, nůž i všechno ostatní, čeho se maso dotklo, tento postup:
Prkénko po syrovém mase potřebuje horkou vodu se saponátem, dezinfekci a pořádné vyschnutí na vzduchu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. umýt horkou vodou se saponátem; opláchnout čistou vodou; prkénko navíc vydezinfikovat roztokem přípravku naředěným podle návodu na obalu (Státní zdravotní ústav k tomu jmenuje třeba přípravky s chlornanem sodným) a pak ho znovu opláchnout pitnou vodou; nakonec nechat prkénko pořádně vyschnout na vzduchu.
Ani pečlivě udržované prkénko nevydrží věčně. Hluboké zářezy a praskliny, které se v něm časem objeví, poskytují bakteriím úkryt, ze kterého je běžné mytí nevyžene. U dřeva i plastu platí totéž: takovou desku vyřaďte a pořiďte si novou.
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Zdroje: https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/12/krizova_kontaminace-12003.pdf, https://khsstc.cz/wp-content/uploads/2021/05/Pravidla_pro_zachazeni_s_potravinami_a_pokrmy.pdf, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/cutting-boards, https://cnn.iprima.cz/krajet-na-dreve-ci-plastu-experti-maji-jasno-sefkuchar-ridi-doporucuje-i-ocel-513533, https://www.ceskestavby.cz/clanky/vybrat-si-spravne-prkenko-na-krajeni-do-kuchyne-je-kumst-28661.html, https://extension.umaine.edu/food-health/2022/10/27/cutting-board-safety/, https://energozrouti.cz/clanek/tradicni-prkenka-na-krajeni-mizi-z-kuchyni-novy-antibakterialni-material-je-bezpecnejsi-i-trvanlivejsi, https://energozrouti.cz/clanek/tahle-kuchynska-prkenka-jsou-semenistem-nebezpecnych-bakterii-existuje-bezpecnejsi-a-levnejsi-varianta