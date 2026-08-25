Reklama
4 min
Tohle měla za totality každá domácnost. Kdo to ještě nevyhodil, dostane teď od sběratelů klidně až 78 000 Kč na rukuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po babičkách zůstávají ve vitrínách a sklepích tisíce těžkých skleněných váz a […]
Tohle měla za totality každá domácnost. Kdo to ještě nevyhodil, dostane teď od sběratelů klidně až 78 000 Kč na ruku
Zdroj: Extrafit.cz
Reklama
Sběratelé z Německa vykupují tyhle drobnosti z ČSSR i za 100 000 Kč. Lidé je mají na půdě a často to ani neví
Konec papírových účtenek. Zákazníci je dostanou úplně jinak
Úzký proužek papíru, který u pokladny vyjede a většinou putuje rovnou do […]
Nemáte doma po babičce staré vánoční ozdoby? Za jednu krabici dnes sběratelé nabízejí i 12 000 Kč
Skleněné baňky, které roky ležely zabalené v krabici na půdě, dnes leckoho […]
Největší žrout vody v domácnosti: Není to sprcha ani pračka. Ročně vás připraví o tisíce korun
Když se řekne plýtvání vodou, většině lidí se vybaví dlouhá sprcha nebo […]
Máte doma tuhle gramofonovou desku? Kdysi hrála v každé domácnosti, dnes se prodává za 5 000 Kč
Skoro každý má někde v koutě krabici desek po rodičích nebo prarodičích. […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
Poslední srpnový týden prověří vaši důvěru a rozhodování: Mnohá znamení čeká úspěch, některá si ale musí dát pozor na nečekané zkoušky
Asianstyle
dnes, 06:30
4 min
Za kouření za volantem můžete dostat 1 500 – 5 000 Kč pokuty. Většina Čechů to vůbec netuší
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
3 min
RFA vyprodala Bratislavský hrad. Lístky stály až 70 tisíc korun
MMAMAG.cz
dnes, 06:30
1 min
Čerstvost vajec závisí především na podmínkách jejich uchovávání. Právě v tom se Češi často dopouštějí začátečnických chyb
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:25
3 min
Sedm sudů a ženich, který zmizel ve válce. Příběh Bély Kisse, po němž zůstaly vraždy i legenda o upírovi
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:25
Reklama
Větrníky z listového těsta: Rychlá domácí verze pro ty, kteří si netroufají na odpalované
Cooky.cz
dnes, 06:20
4 min
Požár jim vzal vybavení, ale ne chuť tančit. Ostravské studio prosí o pomoc
Ostravská Drbna
dnes, 06:17
1 min
Cejudo nedal Dvališvilimu šanci. Zápasnická odveta na RAF 12 skončila po 36 sekundách
MMAMAG.cz
dnes, 06:15
1 min
Tohle měla za totality každá domácnost. Kdo to ještě nevyhodil, dostane teď od sběratelů klidně až 78 000 Kč na ruku
Extrafit.cz
dnes, 06:13
4 min
Čip velikosti zrnka rýže vytváří „duhu“ neviditelného světla. Jednou ale může otevřít desítky nových pruhů pro 6G
Kód Enigma
dnes, 06:08
10 min
Reklama
Češi trhají solární panely ze střech. Přišli na geniální způsob, jak mít levnou elektřinu i bez zabrané střechy
FVE.info
dnes, 06:08
4 min
Za nosič kol vám hrozí pokuta i 10 000 Kč. Češi vůbec neví, co s ním mají špatně a pak se diví
Outdoor tipy
dnes, 06:06
3 min
Vysavač, který zapáchá, může rozprašovat bakterie po celém bytě. Řešení přitom stojí pár korun
adbz.cz
dnes, 06:05
2 min
Nový Spider-Man v českých kinech překročil byznysovou hranici 150 milionů korun
Borovan.cz
dnes, 06:03
1 min
Mladá návrhářka varuje seniorky: přestaňte už dělat tuhle chybu s tričkem, která vám vizuálně přidává 10 kg a 5 let
ExtraInspirace
dnes, 06:03
3 min
Reklama
Nejhorší rozpustná káva ze supermarketu. Češi ji pijí každý den a neví, co v ní všechno je
ExtraInspirace
dnes, 06:03
3 min
Technik prozradil Čechům: pokud se vám rychle vybíjí telefon, udělejte tuhle jednoduchou věc a telefon vydrží o několik hodin déle
Zodpovime.cz
dnes, 06:02
2 min
Vasil Ducár promluvil o rodině. Manželka ho odrazuje od každého zápasu
MMAMAG.cz
dnes, 06:00
1 min
Veteránky second handu prozradily 5 míst, kde vždy něco najdou. Klíč je v obrátkovosti zboží, kterou velké řetězce nemají
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
4 min
Dnes ve 22:00 zatají celé Česko dech: ČT2 nasazuje oscarový klenot s nejkrásnější herečkou historie
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
3 min
Reklama
Metoda stará 4000 let ušetří 70 % vody na zálivce. Stačí dvě nenápadné věci
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Turisté šílí kvůli obyčejné koblize. Virální hit přilákal do Dolomit davy lidí
Žena.cz
dnes, 05:59
Boj se šířením střevní infekce v lázních: nových případů je v Jeseníku minimum
Hanácká Drbna
dnes, 05:59
2 min
Vyhlašujeme nejlepší jídlo pro seniory. Ovesná kaše stojí pár korun a zasytí na několik hodin
Asenior.cz
dnes, 05:57
3 min
Motorola pod 7 000 Kč vydrží bez nabíjení dny a přežije pád z výšky. A jako první na světě má nový procesor Qualcomm
Mobify.cz
dnes, 05:49
4 min
Reklama
Vodu k přípravě těstovin není vždy nutné používat. Jiný postup dobře znají šéfkuchaři z těch nejlepších restaurací
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 05:46
2 min
Češi neví, že pro sbírání dešťovky platí přísná pravidla. Stačí udání od souseda a hrozí vám pokuta až 2 miliony Kč
PrimaProstor.cz
dnes, 05:44
4 min
Prokletí ruské Černomořské flotily: Potěmkin, Moskva a Admiral Makarov
Securitytech
dnes, 05:35
5 min
Archeologové vykopali tisíce kusů nebezpečné munice, likvidace trvala celé dny
Plzeňská Drbna
dnes, 05:35
1 min
KVÍZ: Zvládli byste veterinární školu? Otestujte své znalosti zvířat a jejich anatomie
FAJNTIP.cz
dnes, 05:30
1 min
Reklama
Švagr nevěřil, že tuhle marinádu dělám z 1 obyčejné suroviny. Na grilovačce zmizelo maso jako první a recept po mně chtěla celá rodina
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:29
3 min
Potraviny, které pomáhají chránit zdraví srdce. Neměly by chybět na žádném jídelníčku
Krasnezeny.eu
dnes, 05:27
2 min
U Křivoklátu najel vlak do spadlého kamení, 12 lidí bylo evakuováno
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:27
Dědeček brousil nože hrnkem z kredence a fungovalo to líp než brousek. Stačí vědět, který hrnek se hodí a který ne
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:23
2 min
Ani culík, ani skřipec. Kadeřnice prozradila seniorkám 60+, jak si nejlépe sepnout vlasy aby hned omládly o 10 let v obličeji
ExtraInspirace
dnes, 05:23
3 min
Reklama
Opoziční val chce využít první pokus k zastavení Babiše. Ten má ale výhodu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:19
Na této pozici si vyděláte v Česku klidně 20 000 Kč měsíčně. Mladí ji ale vůbec nechtějí dělat, tak to musí brát senioři
Zodpovime.cz
dnes, 05:16
4 min
Křehké koláčky z taveného sýra, které se hodí ke kávě, na svátky i jen tak na talíř
Cooky.cz
dnes, 05:15
3 min
Češi přestávají kupovat slunečnicový olej. Nahrazují ho vychytávkou, která se tolik nepřepaluje, vydrží déle a vyjde levněji
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:12
4 min
Za socialismu stálo pár korun a leželo v každé zásuvce s příbory. Dnes je z něj sběratelská rarita
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:11
4 min
Reklama
Reklama
Trump chystá nejrozsáhlejší hromadné rušení víz v historii USA. Skoncovat chce i s porodní turistikou
Václav Neckář v slzách! Zemřel mu jediný syn Václav
Lojda vidí nového tenisového dravce. Kumstát sbírá tituly a neztrácí hlavu
17 věcí, které děláš, jen když se nikdo nedívá. A ano, i tohle dělají ostatní
Turek si rýpnul po pádu větrné elektrárny. Velký problém ale vidí i Babišův ministr
Reklama
Reklama