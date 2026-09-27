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Tohle měla v obýváku každá rodina v ČSSR. Kdo ho nevyhodil, dostane dnes od sběratelů i 50 000 Kč

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Dennívýzva
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Sytě barevná váza s ostrými hranami, silnostěnná miska nebo popelník z tlustého […]
Tohle měla v obýváku každá rodina v ČSSR. Kdo ho nevyhodil, dostane dnes od sběratelů i 50 000 Kč

Tohle měla v obýváku každá rodina v ČSSR. Kdo ho nevyhodil, dostane dnes od sběratelů i 50 000 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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