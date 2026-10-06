Tohle máte určitě na chalupě. Starožitníci objíždí republiku a vykupují to za 5000 – 7000 Kč

Ano, řeč je o legendární Remosce – fenoménu, který doslova přepsal historii československého kulinářství. Tento geniální elektrický hrnec, v němž se dalo upéct cokoli od masa až po nadýchané buchty, se stal symbolem chatové a chalupářské kultury. Lidé ji milovali pro její neuvěřitelnou úspornost, skladnost a spolehlivost. Stačilo ji zapojit do zásuvky a během chvíle se celá místnost rozvoněla domovem.
V dobách, kdy klasické trouby spotřebovávaly obrovské množství energie, byla Remoska doslova požehnáním. Stala se tak nepostradatelným členem rodiny, který s námi cestoval na dovolené pod stan i na víkendy na venkov. Kdo by si nepamatoval tu zlatavou kůrčičku na kuřeti nebo vůni vanilkových buchet, které babička vytahovala z jejího hliníkového nitra?
Od tajného prototypu HUT až po miliony prodaných kusů
Příběh tohoto geniálního vynálezu se začal psát na počátku 50. let 20. století. Hlavním mozkem celého projektu byl konstruktér Oldřich Homuta, který se inspiroval jednodušším elektrickým hrncem během své cesty do Švédska. Společně s kolegy Uhrem a Tyburcem sestrojili první prototypy, které nesly hrdé označení HUT – zkratku jejich příjmení.
Sériová výroba se postupně rozběhla ve Zdicích, Ondřejově a nakonec zakotvila v Kostelci nad Černými lesy, odkud se tento zázrak šířil do celého světa. Do roku 1991 se vyrobilo neuvěřitelných 2,7 milionu kusů. Remoska se stala takovým hitem, že její sláva překročila hranice a dodnes na ni nedají dopustit kuchaři po celé Evropě.
Jak poznat, že držíte v ruce skutečný sběratelský unikát?
Ne každá stará Remoska vám ale přinese jmění. Pokud chcete zjistit, zda máte doma skutečný poklad, musíte se zaměřit na detaily. Klíčem k úspěchu jsou nejstarší modely z 50. let, které na sobě nesou právě značku HUT. Obrovskou hodnotu mají také netknuté, nikdy nepoužité kusy v původní krabici s originálním návodem a záručním listem.
V 60. letech stála menší dvoulitrová Remoska pouhých 180 Kčs a větší čtyřlitrová verze 210 Kčs. Tehdy stál pár korun československých, dnes se ceny moderních multifunkčních sad šplhají až nad 5 000 Kč. Pokud doma najdete běžný, funkční, ale opotřebovaný retro kus z 80. let, jeho reálná tržní hodnota se na portálu Aukro pohybuje kolem 500 Kč.
Zapomeňte na mýty z internetu, že vám za ni starožitníci utrhnou ruce a vyplatí 7 000 Kč na dřevo – realita je střízlivější, ale stále krásná. Mnoho lidí si ji proto raději nechává pro její nepřekonatelné vlastnosti.
Pokud se přesto rozhodnete svůj kousek prodat, nejlepší cestou jsou specializované aukční weby jako Aukro, kde sběratelé dokáží ocenit zachovalý stav. A co vy? Máte doma ještě funkční Remosku, nebo na ni už jen s láskou vzpomínáte?
Zdroje článku: Remoska – Wikipedie, sita.sk, Czech Made: The Remoska mini-oven, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková